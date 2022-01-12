«Ростех» создаст VR-тренажер для подготовки авиатехников

Объединенная авиастроительная корпорация госкорпорации «Ростех» создает VR-тренажер для подготовки технического персонала. Оборудование повысит эффективность обслуживания авиационных комплексов Су-57 и Су-35. Испытания системы планируется завершить в 2022 г.

VR-тренажер состоит из шлема виртуальной реальности, ручных контроллеров и компьютера с обучающей программой, которая детально воссоздает авиационный комплекс. Благодаря этому наземный персонал может виртуально изучить и отработать все технологические процессы и повысить эффективность технического обслуживания реальной машины.

«Новый VR-тренажер позволит авиатехникам получить усиленные практические навыки. В первую очередь комплекс предназначен для отработки процессов обслуживания самолетов пятого поколения Су-57 и поколения 4++ – Су-35. Испытания комплекса планируется завершить в 2022 г.», – сказал первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

VR-тренажер может поставляться как отдельно, так и в комплекте с новыми самолетами. Комплекс разрабатывается специалистами компании «Сухой».

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«Внедрение системы позволит получить существенные преимущества в части сокращения финансовых и временных затрат на выполнение задач по техническому обслуживанию, восстановлению и ремонту авиационной техники», – отметил первый заместитель управляющего директора – директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК», входит в состав госкорпорации «Ростех») создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также новые – Superjet 100 и МС-21.