«Ростех» наращивает долю отечественного энергетического оборудования на внутреннем рынке ТЭК

Объединенная двигателестроительная корпорация «Ростех» поставила газотурбинные агрегаты собственного производства на месторождения ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Востсибнефтегаз». На российском рынке энергетических газотурбинных агрегатов доля ОДК сегодня составляет порядка 30%. С уходом западных компаний корпорация планирует существенно нарастить присутствие и заместить зарубежных производителей в этом сегменте. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Специалисты «ОДК инжиниринг» завершили подготовку к запуску шести энергетических агрегатов ГТА-6РМ в Красноярском крае на Юрубчено-Тохомском нефтегазоконденсатном месторождении (ПАО «Востсибнефтегаз»). Три энергетических газотурбинных агрегата ГТА-16 введены в эксплуатацию для нужд ПАО «Газпром нефть» на Новопортовском НГКМ, расположенном на юге полуострова Ямал. Оборудование установлено в рамках строительства электростанций для собственных нужд месторождений.

Преимущество газотурбинного оборудования ОДК перед западными аналогами в том, что агрегаты проходят комплексные испытания на территории производителя в полной заводской готовности. Это позволяет сократить сроки монтажа и запуска в два-три раза, что значительно снижает стоимость строительства объекта в целом. Кроме того, газотурбинные энергетические агрегаты ГТА-6РМ и ГТА-16 более привлекательны по стоимости жизненного цикла.

«Многие компании ТЭК, которые ранее ориентировались на зарубежное оборудование, сейчас обратились к российским производителям. Доля Объединенной двигателестроительной корпорации “Ростеха” в сегменте энергетических газотурбинных агрегатов составляет сегодня около 30%, и мы видим объективные предпосылки для роста этого присутствия. За последние 15 лет мы поставили заказчикам более 600 энергетических установок и газоперекачивающих агрегатов суммарной мощностью более 6 гигаватт. Это надежное оборудование, способное решить задачу импортозамещения», – сказал первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Агрегаты ГТА-6РМ производства АО «ОДК – газовые турбины» способны работать на двух видах топлива – попутном нефтяном газе и дизельном топливе. Приводом для агрегатов служат газотурбинные двигатели ГТД-6РМ мощностью 6 МВт. Суммарное время работы энергетических газотурбинных агрегатов ГТА-6РМ на объектах заказчиков на сегодняшний день уже превысило 3 млн часов.

Газотурбинные энергетические агрегаты ГТА-16 мощностью 16 МВт выпускаются АО «ОДК – газовые турбины» с 2014 г. на основе собственного проекта. В качестве силовой установки в разработке применяются газотурбинные двигатели ПС-90ГП-2.

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«Сегодня мы отмечаем повышенный спрос на отечественные газотурбинные агрегаты для решения задач в области энергетики и готовы предложить широкий спектр оборудования. Объединенная двигателестроительная корпорация осуществляет комплексные поставки газотурбинных энергетических агрегатов широкого диапазона мощности от 2,5 до 25 МВт, обслуживает оборудование по контрактам жизненного цикла, осуществляет сервис по техническому состоянию и выполняет капитальные ремонты «под ключ»», – сказал генеральный директор ООО «ОДК инжиниринг» Андрей Воробьев.

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АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в госкорпорацию «Ростех») – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.