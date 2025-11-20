GigaChat проконсультирует пассажиров авиакомпании «Тулпар»

ИИ-ассистент на базе нейросетевой модели «Сбера» GigaChat для бизнеса будет консультировать пассажиров группы компаний «Тулпар», представляющей российский рынок бизнес-авиации.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Генеративный искусственный интеллект даёт всё больше новых возможностей, и мы помогаем нашим корпоративным клиентам и партнёрам использовать эти возможности максимально эффективно. Умный ассистент на базе GigaChat в любое время суток ответит пассажирам "Тулпара" на самые частые вопросы о перевозках, багаже и услугах авиакомпании — больше не нужно ждать менеджера или искать информацию вручную на сайте. И это только начало: настоящее преимущество ИИ заключается в том, что он становится умнее и автономнее с каждым днём, превращаясь в персонального ассистента, который умеет не только отвечать на вопросы, но и предугадывать желания».

ИИ-ассистент знает ответы на вопросы пассажиров и доступен круглосуточно. Он расскажет, как правильно перевозить животных и крупногабаритный багаж, оплатить перелёт и выбрать питание на борту, забронировать VIP-трансфер и другие дополнительные услуги, а также поделится характеристиками воздушного судна. Теперь пассажиры смогут получить ответ на любой из этих вопросов за 5–30 секунд.

В будущем планируется значительно расширить функционал цифрового помощника. Он научится подбирать оптимальные рейсы исходя из предпочтений клиента, числа пассажиров и маршрута. Также ассистент начнёт информировать пользователей об акционных предложениях — например, Empty Legs.

Авиационная группа компаний «Тулпар», основанная в 1991 г., предлагает полный цикл услуг: чартерные пассажирские перевозки на бизнес-джетах Bombardier Challenger и Global, техническое обслуживание и ремонт, включая авторизованный сервисный центр Bombardier, проектирование и изготовление VIP-салонов.