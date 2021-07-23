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Staples Staples Solutions Thrive Networks

Staples - Staples Solutions - Thrive Networks

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.07.2021 Выручка Veeam во II квартале 2021 года выросла на 26% 1
16.03.2021 Hewlett Packard Enterprise представила новые возможности гиперконвергентной платформы HPE SimpliVity для работы на периферии сети 1
24.12.2014 Хакеры против скрепок: американская Staples подверглась атаке 1
11.02.2013 Microsoft сообщила о дефиците планшета Surface Pro со 128 ГБ памяти 1
15.10.2012 Microsoft открыла предзаказ на ОС Windows 8 1
24.07.2012 Amazon готовит 5-6 новых планшетов Kindle Fire - Reuters 1
15.11.2011 Будущее компаний за мобильными сотрудниками 1
16.03.2011 Новое ПО и услуги Smarter Commerce от IBM помогут реагировать на растущий потребительский спрос 1
11.03.2011 Оригами вдохновили создателей антител 1
29.12.2010 Основатель Microsoft представил суду дополнительные материалы против Apple, Google и Facebook 1
30.08.2010 Основатель Microsoft подал в суд на Apple, Google и других ИТ-гигантов 1
01.08.2008 Mozy удвоила число корпоративных клиентов 3
23.01.2008 В Microsoft назначен вице-президент по маркетингу подразделения мобильных коммуникаций 1
08.11.2007 Роботы революционизируют складское хозяйство 1
16.02.2007 Продажи Vista терпят неудачу 1
24.07.2006 IBM предложила систему защиты файлов для SMB 1
23.03.2006 Microsoft подвела производителей компьютеров 1
17.01.2006 HP представила сервисы для розничной торговли 1
11.10.2005 Acer планирует составить конкуренцию Dell и Lenovo на их внутренних рынках 1
31.01.2003 Akamai сообщила о падении доходов и снижении убытков 1
20.08.2002 NASDAQ: хорошее начало недели 1
20.08.2002 NASDAQ: хорошее начало недели 1
19.08.2002 NASDAQ: удачная неделя для рынка 1
27.04.2002 Рынок ПО: "Электронная Мексика" опережает "Электронную Россию" 1
27.03.2001 OfficeMax и Staples признаны лучшими магазинами канцтоваров 1
15.02.2001 IBM продала суперкомпьютер торговой фирме Staples 1
24.01.2001 Staples использует средства SAS e-Intelligence для анализа и прогнозирования поведения клиентов 1
13.09.2000 Sabre Holdings открыла B2B площадку для туристического бизнеса 1
17.08.2000 Торговая площадка DaimlerChrysler в интернете сэкономит $1 млрд. дилерам компании 1
18.11.1998 Staples Inc. открыла виртуальный магазин 3

Публикаций - 31, упоминаний - 35

Staples и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 7
Dell EMC 5180 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Yahoo! 3726 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Samsung Electronics 11065 3
Cisco Systems 5372 3
Apple Inc 13156 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
Intel Corporation 12811 3
Oracle Corporation 7074 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 3
Best Buy 223 3
Broadcom - VMware 2610 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Lenovo Group 2447 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
HP Inc. 5883 2
Acer Group - Acer Inc 2776 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Google LLC 12690 2
Analog Devices - Maxim Integrated Products 19 1
Sycamore Networks - SCMR 57 1
Amazon - Kiva Systems 6 1
Micron Technology - Micron Memory Japan - Elpida Memory 44 1
Western Wireless 22 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Veeam Software 345 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
Softline - Софтлайн 3743 1
SAS Institute 1082 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
HPE Aruba Networks 98 1
Red Hat 1378 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
The Home Depot Inc 66 3
eBay Inc 1640 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Barnes & Noble 171 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 2
7-Eleven - SEI - Seven-Eleven 23 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Williams Sonoma 5 1
Sears Holdings - Kmart Holding Corporation Sears - Roebuck and Co 47 1
Baumit - Баумит 1 1
Pacific Growth Equities 16 1
Walgreens 16 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 25 1
Starbucks 91 1
Bombardier Inc 27 1
Sony Music Entertainment 161 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Rakuten Shopping - Buy.com 81 1
Резонанс НПП 407 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 1
CSI - Container Storage Interface 11 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Microsoft Windows 16882 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 2
FireFly Studios - Stronghold Crusader 38 1
OpenText - Carbonite - Mozy 12 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Microsoft Surface - Планшет 450 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 1
Veeam Universal License - VUL 14 1
Microsoft Office 365 1042 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 117 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Broadcom - VMware vSphere 614 1
SAP Ariba 309 1
HPE StoreOnce Systems - HPE StoreOnce Catalyst - серия СХД 32 1
HPE SimpliVity 32 1
HPE ProLiant 409 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 1
Microsoft Surface Pro - планшет 129 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Microsoft Windows 95 429 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 138 1
SAS Customer Intelligence 360 - SAS CI 360 Customer Insight Service - SAS CDP - SAS Customer Data Platform - SAS Solution for Customer Relationship Management - SAS CRM 20 1
HPE Cloud Volumes 7 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 1
Kerschner Edward - Киршнер Эдуард 2 2
Allen Paul - Аллен Пол 125 2
Massocca Stephen - Massocca Steve - Мазокка Стивен 16 1
Свирский Алексей 3 1
Postman David - Постман Дэвид 1 1
Bozzo Steve - Боззо Стив 2 1
Щепунова Ольга 4 1
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 1
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 1
Fried Daniel - Фрид Дэниел 8 1
Liddle David - Лиддел Дэвид 1 1
Hayman Craig - Хейман Крейг 11 1
Conrades George - Конрэйдс Джорж 2 1
Peters Todd - Питерс Тодд 2 1
Swenson Chris - Свенсон Крис 10 1
Brin Sergey - Сергей Брин 193 1
Larry Page - Ларри Пейдж 197 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Смирнов Евгений 41 1
Тарасов Арсений 45 1
Goodwin Phil - Гудвин Фил 12 1
Крохин Валентин 32 1
Ложкин Сергей 49 1
Largent Bill - Ларджент Билл 8 1
Asad Omer - Асад Омер 3 1
Астафьева Ирина 37 1
Дудко Дмитрий 11 1
Корляков Евгений 2 1
Rothemund Paul - Ротеманд Пол 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Европа 24964 2
Америка - Американский регион 2206 2
Канада 5082 2
США - Вашингтон - Сиэтл 407 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Казахстан - Республика 6048 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Европа Восточная 3138 1
Америка Южная 884 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Китай - Тайвань 4245 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
США - Калифорния 4829 1
Грузия 1332 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Китай - Шанхай 833 1
Китай - Пекин - Beijing 1096 1
Хорватия - Республика 287 1
Перу - Республика 293 1
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США - Луизиана - Новый Орлеан - Нью-Орлеан 110 1
США - Миннесота 198 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 283 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 213 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 699 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 1
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 1
ARR - Accounting Rate of Return - коэффициент рентабельности инвестиций 26 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 3
Dow Jones - MarketWatch 334 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
IDC - International Data Corporation 4975 3
S&P 500 565 3
Internet Stock Report 994 3
Gartner - Гартнер 3658 2
Fortune Global 500 295 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Bear Stearns 79 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Forbes Global 2000 50 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Backup and Recovery Software Solutions 5 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
МТС - Телеком Идея 51 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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