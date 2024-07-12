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Kimberly-Clark Кимберли-Кларк
СОБЫТИЯ
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Kimberly-Clark и организации, системы, технологии, персоны:
|Жиленков Михаил 3 2
|Ступин Дмитрий 5 2
|Гусев Игорь 19 2
|Артимович Игорь 31 2
|Окулева Мария 2 2
|Мальцев Станислав 6 2
|Ельцин Борис. 99 2
|Кабаенков Юрий 5 2
|Врублевский Павел 105 2
|Krebs Brian - Кребс Брайан 60 2
|Иванов Сергей 404 2
|Михайлов Сергей 57 2
|Коренков Сергей 12 1
|Сергеев Дмитрий 61 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Грачев Андрей 18 1
|Марченко Андрей 4 1
|Патрушев Николай 30 1
|Докучаев Дмитрий 20 1
|Нечовод Дмитрий 5 1
|Прусов Дмитрий 10 1
|Стоянов Руслан 37 1
|Зайцев Игорь 4 1
|Вишневский Игорь 3 1
|Ralsky Alan - Ральски Алан 1 1
|Левашов Петр 3 1
|Elop Stephen - Элоп Стивен 156 1
|Фёдоров Тарас 4 1
|Морозов Евгений 18 1
|Дей Марья 10 1
|Пермяков Максим 31 1
|Юрьев Илья 47 1
|Черняков Илья 1 1
|Фомченков Григорий 3 1
|Куваев Леонид 7 1
|Борисов Пётр 10 1
|Дадинский Сергей 11 1
|Артимовичи (братья) 23 1
|Косторгыз Николай 2 1
|Щукин Вячеслав 1 1
|РИА Новости 1028 2
|Fortune 209 1
|SpaceDaily - Space Daily 187 1
|Forbes - Форбс 974 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11528 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6070 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 673 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
|NPD DisplaySearch 285 1
|Gartner - Гартнер 3647 1
|CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
|Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 470 1
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