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Kimberly-Clark Кимберли-Кларк

Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


12.07.2024 Компании Derjava и Axelot завершили проект автоматизации склада за 42 дня 1
25.05.2024 Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом 1
12.04.2023 Максим Семиренко, Imredi: В ритейле time-to-market в 2 года — это выстрел себе в ногу 1
05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб 1
06.04.2022 Время перемен. Бизнес-консалтинг от профессионалов 1
02.12.2020 Российский интегратор ИИ-решений Cleverbots привлек инвестиции в размере $1 млн 1
28.08.2020 TAD Development и Cleverbots запустили сервис генерации видеороликов 3
12.05.2020 Как российские спамеры делили мировой рынок подпольной фармацевтики 1
11.12.2019 GPMD подписался на данные покупателей «Пятерочки», «Перекрестка» и «Карусели» 1
06.06.2019 Власти США: ФБР ежедневно нарушает права миллионов людей с помощью систем распознавания лиц 1
07.08.2015 «Кимберли-Кларк» оптимизировала складской учет на заводе в Ступино с внедрением SAP EWM 3
25.10.2013 60% банков будут проводить финансовые транзакции в «облаке» аутсорсера к 2016 г. 1
28.04.2012 Компании вынуждены вкладываться в обучение ИТ-специалистов 1
31.10.2011 Рейтинг лучших работодателей возглавили ИТ-компании 1
16.03.2011 Новое ПО и услуги Smarter Commerce от IBM помогут реагировать на растущий потребительский спрос 1
01.09.2010 «Астерос» построил телеком-инфраструктуру для завода «Кимберли-Кларк» в России 3
14.07.2010 «Кимберли-Кларк» оптимизировала анализ продаж дистрибьюторской сети в России с помощью IBM Cognos 8 BI 4
22.02.2008 Portal 2 будет 1
05.02.2008 Новая биометрическая база обойдется ФБР в $1 млрд 1
09.07.2007 CDC: мобильная торговля детским питанием вместе с «Оптимумом» 1
04.04.2006 Пометка "для взрослых" - детям не помеха 1
12.05.2005 Нанотрубки рушат цены на плоские экраны телевизоров 1
29.06.2004 Новый мировой рекорд по набору SMS: 160 символов за 43 секунды 1
03.04.2002 Compaq подписала контракт с Kimberly-Clark на три года 1

Публикаций - 25, упоминаний - 34

Kimberly-Clark и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5564 3
TeamIdea - Тимидея Групп 25 2
Cleverbots - Умные технологические решения 5 2
Spamhaus 40 2
Microsoft Corporation 25657 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 2
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 2
Verisign 361 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 579 1
National Instruments - NI 27 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - Imredi - Имреди 8 1
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 61 1
Google LLC 12573 1
TAD Development 4 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 218 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1965 1
Motorola Inc 1155 1
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 156 1
BakaSoftware - Baka Software 1 1
Staples - Staples Solutions - Thrive Networks 31 1
Samsung Electronics 10973 1
NetApp - Network Appliance 663 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 902 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5548 1
Cisco Systems 5335 1
Huawei 4486 1
Accenture plc 713 1
Intel Corporation 12752 1
IBM - International Business Machines Corp 9666 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 1
SAS Institute 1078 1
Citrix Systems 863 1
Крок - Croc 1948 1
SAP CIS - САП СНГ 867 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1099 1
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 36 1
Valve Software 247 1
Lenovo Motorola 3558 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Huggies - Хаггис 8 4
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 2
Medtronic - Медтроник 17 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 2
Связной ГК 1396 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 901 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 563 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 2
Assist - Ассист 217 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 82 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 50 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Твой дом - сеть гипермаркетов 17 1
Бристоль - сеть магазинов 32 1
Stada 27 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 181 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
Shri Kethlaji Traders 1 1
Мария РА ТС - торговая сеть 26 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
Герофарм - Geropharm 17 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Hilti - Хилти Дистрибьюшн 12 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 8 1
Kimberly-Clark Казахстан 1 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 92 1
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 45 1
Diageo PLC 4 1
Ozon Fresh 35 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 48 1
Маревен Фуд Сэнтрал - Mareven Food Central 6 1
Hochland - Хохланд Руссланд 5 1
ВФВ - Всероссийская федерация волейбола 6 1
Derjava 1 1
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 7 1
SC Johnson - S.C. Johnson & Son - Эс. Си. Джонсон 3 1
Novo Nordisk 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3116 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1204 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5907 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3577 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3558 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 71 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 70 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 214 1
ФСБ РФ УСБ - Управления собственной безопасности 2 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 342 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1153 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 400 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 288 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4919 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 752 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 313 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 865 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 452 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33006 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8479 4
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18171 3
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7872 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14080 2
Rx-Promotion 12 2
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 7 2
SpamDot 11 2
Crutop 11 2
Spamit 14 2
EvaPharmacy Pharmacy Affilate Programm 3 2
Microsoft Office 4111 2
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 377 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - Imredi Audit 5 1
СиДиСи Оптимум АСУМТ - Оптимум АСУ мобильной торговли - СиДиСи Оптимум Мобильная касса 54 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Microsoft Access 61 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 424 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 16 1
Cialis - Сиалис - Средство лечения эректильной дисфункции 3 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 104 1
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 1
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 129 1
IBM Smarter Commerce 12 1
Mailien Pharmacy Affilate Programm 2 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 147 1
Axelot WMS - Axelot YMS 82 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - Imredi OSA 2 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - Imredi Promo 2 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - Imredi WFM 2 1
SpamPromo 2 1
Microsoft Windows 16754 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 325 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 890 1
Google - Gmail 1014 1
Apple Face ID 253 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 939 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 275 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2524 1
HPE ProLiant 401 1
Жиленков Михаил 3 2
Ступин Дмитрий 5 2
Гусев Игорь 19 2
Артимович Игорь 31 2
Окулева Мария 2 2
Мальцев Станислав 6 2
Ельцин Борис. 99 2
Кабаенков Юрий 5 2
Врублевский Павел 105 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 2
Иванов Сергей 404 2
Михайлов Сергей 57 2
Коренков Сергей 12 1
Сергеев Дмитрий 61 1
Карпинский Алексей 42 1
Грачев Андрей 18 1
Марченко Андрей 4 1
Патрушев Николай 30 1
Докучаев Дмитрий 20 1
Нечовод Дмитрий 5 1
Прусов Дмитрий 10 1
Стоянов Руслан 37 1
Зайцев Игорь 4 1
Вишневский Игорь 3 1
Ralsky Alan - Ральски Алан 1 1
Левашов Петр 3 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 1
Фёдоров Тарас 4 1
Морозов Евгений 18 1
Дей Марья 10 1
Пермяков Максим 31 1
Юрьев Илья 47 1
Черняков Илья 1 1
Фомченков Григорий 3 1
Куваев Леонид 7 1
Борисов Пётр 10 1
Дадинский Сергей 11 1
Артимовичи (братья) 23 1
Косторгыз Николай 2 1
Щукин Вячеслав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 4
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 149 2
Европа 24878 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13737 2
Азия - Азиатский регион 5875 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8458 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14740 2
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 2
Австралия - Сидней 276 1
Армения - Ереван 221 1
Мальдивы - Мальдивская Республика 76 1
Маврикий - Республика 52 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 70 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 773 1
Уран - планета Солнечной системы 547 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 186 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18892 1
Казахстан - Республика 5983 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1230 1
Земля - планета Солнечной системы 10824 1
Армения - Республика 2431 1
Беларусь - Белоруссия 6232 1
Норвегия - Королевство 1852 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19319 1
Сингапур - Республика 1936 1
Индия - Bharat 5824 1
Европа Восточная 3136 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3424 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1398 1
Канада 5050 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2585 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1812 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2816 1
Россия - ЦФО - Курская область 737 1
Турция - Турецкая республика 2584 1
Украина 7899 1
Испания - Королевство 3815 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26916 6
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 299 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56899 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8414 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5496 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10775 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10140 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1635 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2626 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15791 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8136 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Дженерик - Generic drug - лекарственное средство, содержащее химическое вещество (активный фармацевтический ингредиент) идентичный запатентованному компанией 18 2
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 341 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8743 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2142 2
Энергетика - Energy - Energetically 5759 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3272 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11142 2
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