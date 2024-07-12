Компании Derjava и Axelot завершили проект автоматизации склада за 42 дня

Компания Derjava поставила перед собой цели модернизировать логистику предприятия и поднять качество управления складом на новый уровень. Средством для достижения этих целей стала система Axelot WMS. «Из коробки» решение обладало достаточным функционалом, чтобы покрыть потребности компании Derjava и успешно решить все поставленные задачи.

Компания Derjava — это крупный холдинг, в который входят несколько подразделений, занимающихся разными видами деятельности. Среди них — дистрибуция продуктов питания, хозяйственных товаров, гостиничный бизнес и автосалоны. Сегодня компания является лидером Армении в сфере дистрибуции и поставляет на рынок страны всемирно известные бренды, такие как Danone, Nutricia, Ferrero, Kimberly-Clark, Orimi, а также десятки других наименований, включая локальные. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

В связи со стремительным ростом товарооборота компании и расширением ассортимента автоматизация складских процессов и учета стала целью, которая поможет компании Derjava на шаг опережать конкурентов по уровню сервиса. Специалисты компании быстро определились с вендором и внедряемым решением, так как был положительный опыт знакомства с программными продуктами Axelot. Проектные команды сразу начали обсуждение организации пилотного внедрения и функциональных границ проекта.

«Пилот» стартовал на площадке в Ереване. Это три обособленных склада на одной территории, их совокупная площадь — три тыс. кв. м., размеры каждого помещения – одна тыс. кв. м. Здесь хранятся продукты питания известных мировых брендов и местных производителей, которые Derjava отгружает клиентам. Всего представлено порядка тысячи наименований товаров.

Функционал, заложенный в Axelot WMS, полностью покрыл потребности бизнеса компании Derjava. В ходе проекта были выполнены лишь небольшие настройки, например, добавлено предупреждение о необходимости маркировки товара на армянском языке. Система также напоминает линейному персоналу, работающему в WMS с помощью терминалов сбора данных, о том, что на товар нужно наклеить стикер или акциз, в зависимости от реквизитов принимаемого объекта хранения. На складе организовано адресное хранение с запретом на смешение партий и контролем количества объектов хранения в ячейках.

Проект реализовали всего за 42 дня, все пять этапов. Это очень быстрый результат для пилотного внедрения, и он стал возможен благодаря нескольким факторам. Во-первых, руководящий состав Derjava был последователен в принятии решений, опираясь на два принципа – выбор в пользу типового функционала и максимальное количество оцифрованных процессов, и согласовал их со специалистами Axelot, которые выстроили дальнейшую работу. Во-вторых, эксперты Derjava, занятые в реализации проекта, были полностью вовлечены в процесс и сразу проверяли проектные решения на применимость в «полях», что позволило не просто наладить продуктивное взаимодействие между командами, а сделать так, чтобы решения, «принятые в офисе», эффективно применялись с самых первых дней использования системы.

В рамках проекта также была реализована интеграция между Axelot WMS и корпоративной информационной системой Derjava. Для решения этой задачи использовался интеграционный инструментарий DATAREON Platform.

Благодаря Axelot WMS компания Derjava внедрила лучшие практики управления складской логистикой, повысила прозрачность складских операций и эффективность использования ресурсов и площадей хранения. Все это гарантирует своевременность поставок и обеспечивает высокий уровень обслуживания клиентов, в том числе с учетом планируемого роста объемов товарооборота. Компания Derjava планирует тиражировать решение и на другие площадки.