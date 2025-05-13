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Cleverbots Умные технологические решения
Cleverbots - разработчик диалоговых систем. Создаёт ботов с искусственным интеллектом промышленного масштаба для получения конкурентного преимущества, сокращения затрат, создания новых каналов коммуникации и увеличения прибыли.
СОБЫТИЯ
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Cleverbots и организации, системы, технологии, персоны:
|Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 1
|Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 22 1
|Черняков Илья 1 1
|Веселов Владимир 5 1
|Густман Евгений 4 1
|Магомедхажиев Руслан 2 1
|Тураев Адам 1 1
|Вяжева Екатерина 1 1
|Фёдоров Тарас 4 1
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