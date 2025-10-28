Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184977
ИКТ 14357
Организации 11142
Ведомства 1491
Ассоциации 1067
Технологии 3521
Системы 26324
Персоны 79587
География 2975
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Пермяков Максим


СОБЫТИЯ


28.10.2025 Создателя Chronopay посадили на 10 лет 1
24.04.2023 Знаменитому российскому хакеру не отдают изъятые следствием деньги. Они в 100 раз больше ущерба, который не он нанес 1
24.10.2022 Атаковавшему «Аэрофлот» хакеру не вернули миллионы, изъятые из-за копеечных «шалостей» коллеги 1
05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб 1
14.03.2022 Основатель Chronopay Павел Врублевский обвинен в мошенничестве и арестован на 2 месяца 1
11.03.2022 Задержан знаменитый хакер, 12 лет назад атаковавший «Аэрофлот». Изъяты техника и деньги 1
10.03.2022 Арестован основатель Chronopay Павел Врублевский 1
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 1
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 2
30.04.2020 Топ-менеджер Chronopay отсудил у компании миллионы, но банк заблокировал карточку, на которую их перевели 1
09.07.2018 «Заморожены» счета Chronopay 1
25.08.2014 Расследование: Как происходил передел рынка подпольной онлайн-фармацевтики 2
30.04.2014 Основатель Chronopay выходит на свободу 1
26.11.2013 Владелец Chronopay признался в DDoS-атаке на «Аэрофлот» 1
25.11.2013 Обвиняемые по делу о DDoS-атаке «Аэрофлота» признали факт участия в данной атаке 1
13.11.2013 Основателя Chronopay будет защищать адвокат Ходорковского и Сердюкова 1
31.07.2013 Владелец Chronopay получил 2,5 года тюрьмы за Ddos-атаку на "Аэрофлот" 2
12.07.2013 Владельцу Chronopay грозит три года тюрьмы 1
11.07.2013 Прокурор потребовал 3 года колонии для организаторов Ddos-атаки на «Аэрофлот» 1
11.07.2013 ФСБ раскрыла тайны следствия по Ddos-атаке «Аэрофлота» 1
05.07.2013 Атака на «Аэрофлот»: Как в «Касперском» изучали содержимое ноутбука хакеров 1
02.07.2013 Расследование: кто выиграл от Ddos-атаки на «Аэрофлот» 1
25.06.2013 Хакеры, обвиняемые в атаке на «Аэрофлот», отказались от признаний 2
24.06.2013 Вирус, атаковавший «Аэрофлот», пришел из будущего 1
18.06.2013 Расследование: сколько стоила Ddos-атака на «Аэрофлот» 1
05.06.2013 Владельца Chronopay арестовали за угрозу свидетелю 1
05.06.2013 Основатель Chronopay Павел Врублевский вновь арестован 1
30.05.2013 Владелец Chronopay обвинил ФСБ в фальсификации своего уголовного дела 1
15.01.2013 Расследование: как владелец Chronopay пытался противостоять ФСБ 2
14.01.2013 Расследование: как ФСБ ловит хакеров 1

Публикаций - 30, упоминаний - 35

Пермяков Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 180 29
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5221 11
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 659 10
Webmoney - Вебмани.Ру 545 8
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 286 3
LayeredTech 2 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13968 2
VK - Mail.ru Group 3516 2
Lenovo Group 2349 2
Google LLC 12171 2
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 108 2
Spamhaus 39 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 130 1
Softkey - Софткей 212 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 261 1
Dell Technologies Secureworks 45 1
CryptoCloud 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3088 1
Ростелеком 10244 1
Meta Platforms - Facebook 4516 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 196 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4446 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 955 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9144 1
Yandex - Яндекс 8286 1
МегаФон 9758 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1531 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
Yahoo! 3707 1
AOL Inc - America Online 1873 1
Verisign 358 1
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 72 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 853 29
Assist - Ассист 214 27
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2971 4
ВТБ - ВТБ24 668 3
Visa International 1967 2
Альфа-Банк 1850 2
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 7 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 943 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 52 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1901 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 959 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 1
ПСБ - Промсвязьбанк 896 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 1
Связной ГК 1382 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3338 28
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 823 20
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 80 14
Судебная власть - Judicial power 2395 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3435 8
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 724 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3095 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1065 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 197 2
ФСБ РФ СУ - Следственное управление 3 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 2
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5734 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1610 1
ФСБ РФ УСБ - Управления собственной безопасности 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5173 1
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 28 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5178 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1169 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 94 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1347 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 302 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
МГКА - Московская городская коллегия адвокатов 4 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3444 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31116 22
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13503 16
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1327 14
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2354 12
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4244 11
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5307 10
Электронный билет - e-ticket 173 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31661 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16619 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4318 7
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1205 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14922 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25423 5
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1925 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12123 4
Rootkit - Руткит - набор программных средств 387 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7699 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13260 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4425 3
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 180 3
Кибербезопасность - DoS UDP flood - UDP-флуд - сетевая атака типа «отказ в обслуживании» DDoS, использующая бессеансовый режим протокола UDP 50 2
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 546 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16938 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2557 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12235 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2805 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26943 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7490 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28809 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4468 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3479 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 334 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5787 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 171 1
PC game - 3D игры - трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 249 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 1
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 142 1
Инжиниринг - Реверс-инжиниринг - Обратный инжиниринг - Обратная разработка - Reverse engineering 95 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17732 1
Rx-Promotion 12 8
Crutop 11 7
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 883 5
SpamDot 11 4
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 7 4
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 453 3
Spamit 14 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1194 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 2
Google Gmail 975 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
Microsoft Windows 16227 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 618 2
Rx-Partners Affilate Programm 4 1
EvaPharmacy Pharmacy Affilate Programm 3 1
Mac Defender 6 1
SpamPromo 2 1
Google YouTube - Видеохостинг 2864 1
Apple macOS 2213 1
Raiffeisen - Райффайзен Онлайн 41 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 908 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 315 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 264 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 1
Microsoft Access 60 1
C/C++ - Язык программирования 832 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1306 1
Webmoney Keeper - WM Keeper - WM-кошельки - WM-карты 80 1
Врублевский Павел 102 29
Артимович Дмитрий 42 23
Артимович Игорь 30 23
Артимовичи (братья) 23 21
Дадинский Сергей 11 10
Михайлов Сергей 55 10
Гусев Игорь 19 8
Лунина Наталья 8 7
Котов Сергей 17 7
Докучаев Дмитрий 19 5
Айвар Людмила 4 4
Krebs Brian - Кребс Брайан 58 4
Стоянов Руслан 36 4
Фомченков Григорий 3 3
Заколупина Марина 6 3
Евсеев Никита 3 3
Кабаенков Юрий 5 3
Курочкина Анастасия 4 3
Зайцев Павел 46 3
Мальцев Станислав 6 3
Морозов Евгений 17 3
Андреев Максим 40 2
Куваев Леонид 7 2
Раев Леонид 3 2
Ануфриев Григорий 2 2
Zenz Kimberly - Зенц Кимберли 3 2
Теслюк Илья 2 2
Иванов Сергей 396 2
Сачков Илья 125 2
Ступин Дмитрий 5 2
Ковыршин Алексей 11 1
Бородин Павел 14 1
Войтенко Игорь 6 1
Олевский Сергей 10 1
Генкин Артем 4 1
Гамазков Сергей 1 1
Густов Павел 4 1
Марков Владимир 5 1
Дружинина Ольга 1 1
Фомченков Геннадий 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45365 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53263 12
Россия - РФ - Российская федерация 155073 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18412 6
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 143 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2616 5
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 679 4
Мальдивы - Мальдивская Республика 72 4
Азия - Азиатский регион 5719 3
Таиланд - Королевство 854 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 593 2
Абхазия - Республика 180 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 174 1
Москва - ЮВАО - Лефортово 36 1
Москва - СЗАО - Тушино 37 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18017 1
Индия - Bharat 5647 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8013 1
Нидерланды 3615 1
Германия - Федеративная Республика 12907 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 856 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3227 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13534 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1288 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1052 1
Кипр - Республика 578 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 389 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 875 1
Россия - ПФО - Саратовская область 781 1
Греция - Греческая Республика 993 1
Украина - Киев 1139 1
Маврикий - Республика 49 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 69 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7435 25
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2997 23
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8281 12
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3670 10
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 817 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50808 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54490 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6607 6
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 228 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8470 5
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 789 5
Дача - Дачный сезон - Дачники 1007 4
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 827 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1279 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3631 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14893 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Дженерик - Generic drug - лекарственное средство, содержащее химическое вещество (активный фармацевтический ингредиент) идентичный запатентованному компанией 16 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3650 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5242 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6298 3
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 546 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2625 3
Webmaster - Вебмастер 132 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11355 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 661 2
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 330 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7974 2
Паспорт - Паспортные данные 2703 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1798 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 972 2
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 180 2
Спорт - Баскетбол 93 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5279 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5842 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 726 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1245 2
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 200 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10439 1
Английский язык 6849 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7218 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2118 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1062 2
Лаборатория Артимовича 9 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1109 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11386 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 192 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396043, в очереди разбора - 732205.
Создано именных указателей - 184977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/