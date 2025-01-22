Кибербезопасность DoS UDP flood UDP-флуд сетевая атака типа «отказ в обслуживании» DDoS, использующая бессеансовый режим протокола UDP
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Единая Россия - Политическая партия 293 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
|ЛДПР 105 1
|КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
|Киселёв Алексей 60 1
|Мирошниченко Иван 4 1
|Гвоздев Дмитрий 127 1
|Клишас Андрей 58 1
|Пучков Николай 5 1
|Лугов Андрей 32 1
|Бокова Людмила 82 1
|Соколов Алексей 134 1
|Бондаренко Александр 39 1
|Лебедев Павел 34 1
|Афонин Евгений 7 1
|Litan Avivah - Литан Авива 19 1
|Камлюк Виталий 30 1
|Дружинин Евгений 22 1
|Ивановский Виктор 13 1
|Тугов Александр 14 1
|Красильников Роман 5 1
|Осташкин Роман 1 1
|Чугунов Алексей 4 1
|Wikipedia - Википедия 503 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Securelist 22 1
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