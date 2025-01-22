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Кибербезопасность DoS UDP flood UDP-флуд сетевая атака типа «отказ в обслуживании» DDoS, использующая бессеансовый режим протокола UDP



22.01.2025 Совершена и отражена самая мощная рекордная DDoS-атака в истории 1
12.11.2024 «Ростелеком»: Хакеры отказываются от известных инструментов, кибератаки становятся все более сложными и продолжительными 1
17.01.2024 В PT ISIM расширена поддержка РСУ Emerson и добавлено 3000 индикаторов угроз 1
25.08.2023 ГК «Гарда»: Аналитика DDoS-атак II квартал 2023 года 1
18.08.2023 Новые домашние Wi-Fi роутеры от Digma 1
21.11.2022 ЦИТ Вологодской области перенес инфраструктуру в облако Selectel 1
25.04.2022 Selectel запустила бесплатную защиту от DDoS-атак 1
31.01.2022 Microsoft отразила одну из самых крупных DDoS-атак в истории 1
12.11.2019 Больше половины DDoS-атак в сентябре организовали школьники 1
16.04.2019 «Железо» для закона о суверенном Рунете обвалило сервисы «Яндекса» 1
27.03.2019 «Ростелеком» сообщил о росте числа и мощности DDoS-атак на российские компании 1
07.02.2019 «Лаборатория Касперского»: Число DDoS-атак снизилось, при этом они стали сложнее 1
28.03.2017 DDoS-сервисы превращаются в «солидные бизнесы» с бонусными баллами и программами лояльности 1
10.12.2013 Виктор Ивановский - Абсолютно защищенной системы не существует 1
06.02.2013 Хакеры атаковали американскую сеть быстрого питания 1
20.06.2008 Владельцев ICQ напугал лже-троян 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 4
Ростелеком 9705 3
Microsoft Corporation 24630 2
Selectel - Селектел 385 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1180 2
X Corp - Twitter 2845 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 920 1
Дагомыс Телеком - Dtel.ru 2 1
МегаФон 8814 1
Yandex - Яндекс 7347 1
Softline - Софтлайн 2813 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 1
Информзащита 757 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 155 1
AOL Inc 1593 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1396 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 589 1
Merlion - Мерлион 793 1
ИКС 318 1
Digma 185 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
Visa International 1949 1
American Express - Amex 328 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
JCB International 144 1
Barnes & Noble 129 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4083 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11635 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2739 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3136 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ЛДПР 105 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 14
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3089 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 9
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12607 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29688 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15868 5
Кибербезопасность - DoS SYN Flood - разновидность сетевых атак типа отказ от обслуживания (DDoS) 29 5
ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 68 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4074 4
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 839 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12015 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15720 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6115 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25347 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4863 3
UDP - User Datagram Protocol 160 3
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 845 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2219 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6403 2
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11057 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20609 2
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Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 714 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17065 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5714 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 890 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16136 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2539 2
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 404 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4752 1
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Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 292 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6671 1
Linux OS 9944 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4439 2
Microsoft Windows 15661 2
Webstresser DDoS-сервис 4 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 141 1
Новые облачные технологии - МойОфис 779 1
Microsoft Azure 1408 1
Microsoft Windows Embedded 197 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Pidgin - Libgaim - Gaim - libpurple - мессенджер 53 1
QIP - Мессенджер 105 1
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 26 1
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft Azure DDoS Protection 2 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 550 1
Google Android 13997 1
DWR - Java библиотека 4 1
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 148 1
Digma DWR 2 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 38 1
Diebold Nixdorf - Opteva 13 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 51 1
Киселёв Алексей 60 1
Мирошниченко Иван 4 1
Гвоздев Дмитрий 127 1
Клишас Андрей 58 1
Пучков Николай 5 1
Лугов Андрей 32 1
Бокова Людмила 82 1
Соколов Алексей 134 1
Бондаренко Александр 39 1
Лебедев Павел 34 1
Афонин Евгений 7 1
Litan Avivah - Литан Авива 19 1
Камлюк Виталий 30 1
Дружинин Евгений 22 1
Ивановский Виктор 13 1
Тугов Александр 14 1
Красильников Роман 5 1
Осташкин Роман 1 1
Чугунов Алексей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52113 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 3
Европа 21771 3
Нидерланды 3519 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Южная Корея - Республика 6649 2
Сингапур - Республика 1850 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Китай - Тайвань 3986 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 2
Канада 4882 1
Германия - Федеративная Республика 12683 1
Африка - Африканский регион 3479 1
Ближний Восток 2944 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Франция - Французская Республика 7849 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Саудовская Аравия - Королевство 585 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Румыния 728 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 563 1
Греция - Греческая Республика 980 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17378 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 1
Индия - Bharat 5446 1
Казахстан - Республика 5527 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Беларусь - Белоруссия 5667 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Таджикистан - Республика 859 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1264 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48007 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29033 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6054 2
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