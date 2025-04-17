Хоккейный терабит: Curator зафиксировала самую интенсивную DDoS-атаку года в сегменте онлайн-ставок

Curator, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, третьего апреля зафиксировала самую интенсивную DDoS-атаку с начала 2025 г. Она была направлена на организацию из сегмента «Онлайн-ставки» и в пике достигала 965 Гбит/с, совсем немного не дотянув до 1 Тбит/с. Об этом CNews сообщили представители Curator.

Атака пришлась на период, когда Александр Овечкин устанавливал исторический рекорд НХЛ: третьего апреля он забил 892-ю шайбу, пятого апреля сравнялся с Гретцки (894), а шестого апреля обошел его (895). Именно это событие могло стать триггером атаки.

Атака длилась около полутора часов и шла волнообразно. Нападение началось в 11:15 с интенсивностью 67 Гбит/с, которая возросла до 217 Гбит/с к 11:23. Пик атаки в 965 Гбит/с пришелся на 11:36, а в 12:41 ее интенсивность снизилась до 549 Гбит/с, после чего атака прекратилась.

Это была мультивекторная атака, по отдельным векторам пиковая интенсивность достигла следующих значений: UDP flood — 965 Гбит/с, SYN flood — 229 Гбит/с, IP flood — 214 Гбит/с, TCP flood — 169 Гбит/с.

«Мы не впервые фиксируем всплеск DDoS-атак в сегменте онлайн-ставок, которые связаны с крупными спортивными событиями. Например, в 2024 году активность атакующих значительно возросла во время чемпионата Европы по футболу, – сказал Дмитрий Ткачев, генеральный директор Curator. – Произошедший инцидент наглядно демонстрирует, что организациям следует заранее готовиться к значимым для их индустрии событиям, которые могут спровоцировать DDoS-атаку конкурентов на их ресурсы. Отсутствие адекватной защиты в такой важный момент может привести к серьезным потерям. В данном случае этого не случилось благодаря тому, что атакованный ресурс был под защитой Curator.AntiDDoS».