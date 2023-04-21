Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Телеком
|

Аналитика ТТК: число DDoS-атак на телеком-компании выросло в 4 раза в I квартале 2023 года

Компания «Транстелеком» опубликовала аналитический отчет за I квартал 2023 г. об угрозах, обнаруженных и пресеченных с помощью сервиса «Защита от DDoS-атак».

Один из главных трендов квартала – взрывной рост числа атак на компании телекоммуникационной отрасли: количество таких инцидентов увеличилось в 4 раза по сравнению с предыдущим кварталом. Также среди лидеров по количеству DDoS-атак – ИТ-сектор, образовательные учреждения и государственные структуры.

Максимальное число инцидентов в течение квартала пришлось на март, причем, более половины всех обнаруженных в марте DDoS-атак были направлены на нарушение работоспособности сайтов. Самая долгая зафиксированная атака длилась более трех суток, а самая мощная характеризовалась скоростью 50 Гбит/с. Наибольшую долю (почти 40%) составили атаки типа UDP-flood.

CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards

Сервис «Защита от DDoS-атак» компании «Транстелеком» – это многоуровневая система фильтрации входящего трафика, которая обеспечивает защиту интернет каналов, сетевого оборудования и веб-ресурсов. Поддерживаются режимы защиты от DDoS-атак с непрерывной очисткой трафика особо критичных клиентских сервисов, либо c перенаправлением трафика после обнаружения атаки. Специалисты ТТК способны помочь своим клиентам решить любые вопросы, касающиеся защиты ресурсов заказчика.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Авторы «почты для параноиков» Proton Mail выпустили супернадежное хранилище паролей. Утечки ему не страшны. Россиян к нему не пустят

В России невероятный взлет спроса на ворованные профили каршеринга. За них платят десятки тысяч, продавцы купаются в деньгах

Власти: ведомственные данные нужно срочно убрать из общего доступа и зашифровать

В России создается Единый реестр воинского учета. Данные граждан туда будут сдавать работодатели, вузы, больницы и госорганы

Из-за блокировки в России Tor хакеры придумали хитрую схему и воруют у россиян деньги миллионами

Хуже Windows. Популярнейший дистрибутив Linux Ubuntu кишит уязвимостями нулевого дня

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие ретро-консоли, которые можно купить сегодня: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры с функцией самоочистки: выбор ZOOM

Что такое цифровой рубль и что изменится, когда его запустят

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще