Аналитика ТТК: число DDoS-атак на телеком-компании выросло в 4 раза в I квартале 2023 года

Компания «Транстелеком» опубликовала аналитический отчет за I квартал 2023 г. об угрозах, обнаруженных и пресеченных с помощью сервиса «Защита от DDoS-атак».

Один из главных трендов квартала – взрывной рост числа атак на компании телекоммуникационной отрасли: количество таких инцидентов увеличилось в 4 раза по сравнению с предыдущим кварталом. Также среди лидеров по количеству DDoS-атак – ИТ-сектор, образовательные учреждения и государственные структуры.

Максимальное число инцидентов в течение квартала пришлось на март, причем, более половины всех обнаруженных в марте DDoS-атак были направлены на нарушение работоспособности сайтов. Самая долгая зафиксированная атака длилась более трех суток, а самая мощная характеризовалась скоростью 50 Гбит/с. Наибольшую долю (почти 40%) составили атаки типа UDP-flood.

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Сервис «Защита от DDoS-атак» компании «Транстелеком» – это многоуровневая система фильтрации входящего трафика, которая обеспечивает защиту интернет каналов, сетевого оборудования и веб-ресурсов. Поддерживаются режимы защиты от DDoS-атак с непрерывной очисткой трафика особо критичных клиентских сервисов, либо c перенаправлением трафика после обнаружения атаки. Специалисты ТТК способны помочь своим клиентам решить любые вопросы, касающиеся защиты ресурсов заказчика.