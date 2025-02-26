Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169796
ИКТ 13226
Организации 10372
Ведомства 1448
Ассоциации 974
Технологии 3394
Системы 25170
Персоны 72679
География 2753
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2580
Мероприятия 842

Кузин Павел



26.02.2025 Как телеком-отрасли защититься от DDoS-угроз 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Кузин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 41 1
Zayo Group 3 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 1
Cloudflare 110 1
Телеком Биржа 20 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
Резонанс НПП 372 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2169 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4112 1
Кибербезопасность - DoS UDP flood - UDP-флуд - сетевая атака типа «отказ в обслуживании» DDoS, использующая бессеансовый режим протокола UDP 19 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2916 1
Кибербезопасность - DoS SYN Flood - разновидность сетевых атак типа отказ от обслуживания (DDoS) 32 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20767 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3753 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1639 1
Hacktivism - Хактивизм 204 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 744 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3134 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11133 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2232 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16047 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1171 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1146 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12119 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 257 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12729 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 1
Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 14 1
Телеком Биржа - ServicePipe FlowCollector 3 1
Хлебунов Михаил 8 1
Пудовкин Евгений 2 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 160 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 1
Япония 13311 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 1
Франция - Французская Республика 7864 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2413 1
Спорт - Гольф 85 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 1
Frank Media - Фрэнк Медиа 4 1
Forbes - Форбс 834 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343617, в очереди разбора - 766291.
Создано именных указателей - 169796.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще