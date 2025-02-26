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Zayo Group

Zayo Group


26.02.2025 Как телеком-отрасли защититься от DDoS-угроз 2
07.12.2015 IBM учредила международный консорциум для модернизации спортивных объектов 1
19.03.2012 Zayo Group купила провайдера AboveNet за $2,2 млрд 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Zayo Group и организации, системы, технологии, персоны:

Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 89 1
HPE - Juniper Networks 427 1
CommScope 23 1
Tellabs 65 1
IBM Global Technology Services 29 1
Zayo Group - AboveNet Communications 6 1
DZSI - DASAN Zhone Solutions - DASAN Network Solutions - DASAN GPON - Zhone Technologies, DZS - Premisys Communications 12 1
IBM - International Business Machines Corp 9449 1
Schneider Electric 575 1
AT&T Inc 1681 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 213 1
Zebra Technologies 145 1
AECOM 10 1
IBM iX - IBM Interactive Experience 8 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11225 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 771 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3750 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5095 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10166 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1450 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1708 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2685 1
Hacktivism - Хактивизм 202 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12578 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8619 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6069 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 653 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16030 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4683 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21295 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9395 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2150 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2130 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14225 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 887 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5894 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7881 1
Спорт - Футбол 649 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4861 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2768 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1218 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 169707.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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