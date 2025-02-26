Zayo Group
|26.02.2025
|Как телеком-отрасли защититься от DDoS-угроз 2
|07.12.2015
|IBM учредила международный консорциум для модернизации спортивных объектов 1
|19.03.2012
|Zayo Group купила провайдера AboveNet за $2,2 млрд 2
Zayo Group и организации, системы, технологии, персоны:
|AECOM 10 1
|IBM iX - IBM Interactive Experience 8 1
|NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 2
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14225 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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