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Temasek Holdings ST Telemedia Singapore Technologies Telemedia

СОБЫТИЯ

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14.11.2006 Российские связисты добрались до Вьетнама и Индонезии 1
03.02.2005 Индия расширяет доступ к местному телеком-сектору 1
23.09.2004 StarHub планирует IPO с результатом $1,5 млрд. капитализации 1
07.06.2004 AT&T ушел с индийского рынка сотовой связи 1
01.06.2004 Индия: консолидация рынка сотовой связи продолжается 1
15.04.2004 Скандал в отношении Global Crossing подошел к концу 1
10.10.2003 США одобрили сделку по продаже Global Crossing 1
03.10.2003 В США хотят проверить продажу Inmarsat 1
02.06.2003 XO предлагает $700 млн. за активы Global Crossing 1
28.04.2003 Global Crossing: чем меньше начальства, тем больше средств 1
17.01.2003 Global Crossing ожидает разрешения на продажу своих активов 1
16.12.2002 Правительство Индонезии продало почти половину акций PT Indonesia Satellite Corp. 1
15.07.2002 Reuters: Global Crossing получила еще несколько предложений о покупке 1
11.03.2002 Global Crossing: братья Горс соревнуются за активы, акционеры готовы на ликвидацию компании 1
07.03.2002 AT&T сомневается в необходимости приобретения иностранных компаний 1
06.03.2002 За активы Global Crossing предложена новая цена 1
07.02.2002 Hutchison Whampoa и ST Telemedia получат 79% активов Global Crossing 2
30.01.2002 Global Crossing подал иск по защите от банкротства 1
14.12.1999 Сингапур пользуется бесплатным Интернетом 1

Публикаций - 20, упоминаний - 21

Temasek Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 13
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 5
AT&T Inc 1726 3
ST Engineering - Singapore Technologies Engineering - ST Aerospace - ST Engineering Aerospace 7 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 2
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 2
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 2
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 2
StarHub 42 2
ITT Corporation - Indosat PT Tbk - Indosat Ooredoo 27 2
Loop Mobile - BPL Mobile Communications - BPL Mobile Cellular - Loop Telecom 19 1
Tata Communications - Videsh Sanchar Nigam 29 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
Deutsche Telekom 954 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 1
Globalstar - Глобалстар 192 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 1
NTT Com - NTT Communications 91 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 1
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 1
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 89 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 1
Telkom Indonesia - Telkomsel 19 1
Infinera 40 1
Verizon - WorldCom 501 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 92 1
China Netcom Group Corporation Limited 64 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Cogent Communications 23 1
CK Hutchison Holdings 175 1
Viettel Group - Viettel Military Industry and Telecoms Group 24 1
BSNL - Bharat Sanchar Nigam Limited 9 1
Zayo Group 4 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 7
TGG - The Gores Group - Gores Technology Partners 19 3
Temasek Holdings 22 1
Tata Group 25 1
Permira 21 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Lockheed Martin 777 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
NTT Investment 1 1
Bharti Enterprises Group 57 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
Apax Partners 29 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Федеральное казначейство России 1949 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
Речевые технологии - VoiceTech - STT - S2T - Speech-to-text - Транскрибация - Технология преобразования речи в текст - Transcribe - Стенография, стенограмма - "расшифровка" (транскрибирование) аудиозаписей - Голосовой набор текста 167 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
SWOT-анализ - Strengths (сильные стороны) - Weaknesses (слабые стороны) - Opportunities (возможности) - Threats (угрозы) 33 1
Thuraya SWOT 5 1
Winnick Gary - Винник Гэри 6 2
Hollings Ernest - Холлингс Эрнест 4 1
Legere John - Легер Джон 8 1
Snow John - Сноу Джон 6 1
Markey Edward - Марки Эдвард - Маркей Эдвард 4 1
Inouye Daniel - Инуе Даниель 2 1
Armstrong Michael - Армстронг Майкл 18 1
Сухаими Хаснул 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
Сингапур - Республика 1953 7
Азия - Азиатский регион 5920 4
Япония 13807 3
Индия - Bharat 5870 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Индонезия - Республика 1058 2
Европа 24964 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Малайзия 922 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 129 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Английский язык 7030 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Приватизация - форма преобразования собственности 543 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 1
Профсоюз - Профессиональный союз 290 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
Dow Jones Business News 88 2
Temasek Holdings - Mediacorp 5 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
NYT - The New York Times 1100 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
RCR News 107 1
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 1
Times 661 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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