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Loop Mobile BPL Mobile Communications BPL Mobile Cellular Loop Telecom

Loop Mobile - BPL Mobile Communications - BPL Mobile Cellular - Loop Telecom

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.10.2013 MTS могут оштрафовать на $98 млн 1
22.10.2012 АФК «Система» отказалась переплачивать индусам $3,8 млрд за частоты 1
03.02.2012 Индусы выгоняют АФК «Систему» 1
16.01.2012 MTS отсудила $1 млн у коррумпированных индийских властей 1
24.02.2011 Следователи допросили топ-менеджера MTS India 1
14.12.2010 Индусы заподозрили АФК «Систему» во взятках 1
15.04.2008 Индусы превращают «Систему» в дойную корову 1
21.12.2007 Yahoo! заключила партнерское соглашение с America Movil 1
28.11.2007 Россиян поставили в очередь на индийские частоты 1
04.02.2005 "Система" омоет сапоги в Индийском океане 1
07.06.2004 AT&T ушел с индийского рынка сотовой связи 1
07.04.2003 Индия: GSM-операторы, объединяйтесь! 1
26.12.2001 Междугородная мобильная связь в Индии подешевеет вдвое 1
01.03.2001 В "Би Лайн GSM" открылся роуминг с югославским и индийским операторами GSM-900 1
01.02.2001 "Вымпелком" подписал роуминговое соглашение с индийским BPL Mobile 1
30.08.2000 Motorola поставит GPRS-решение для сотовой сети индийского оператора BPL Mobile GSM 1
08.06.2000 Испанская Loop Telecom предоставит интегрированные IP-сервисы для малых и средних предприятий 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Loop Mobile и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 10
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 9
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 6
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 6
Tata Teleservices - Tata Telecommunications - Tata Telesystems 26 5
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 5
AT&T Inc 1726 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Vodafone Group 1412 2
Lenovo Motorola 3566 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 2
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 2
Unitech Group 19 2
XLSmart - PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk - PT Excelcomindo Pratama Tbk - PT XL Axiata Tbk - XL Axiata - Excelcomindo Pratama - Grahametropolitan Lestari 6 1
HFCL 3 1
Cisco Systems 5372 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Yahoo! 3726 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
America Movil 55 1
Vodafone India - Vodafone Essar - Hutchison Essar 29 1
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 89 1
Квазар-Микро - КМ 166 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 1
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 1
ByCell 26 1
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 169 1
Swan Telecom 3 1
Temasek Holdings - ST Telemedia - Singapore Technologies Telemedia 20 1
Tata Group 25 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
Судебная система Индии - Верховный суд Индии 36 3
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Международный арбитраж 32 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) - Dravidian Progressive Federation - Дравида Муннетра Кажагам - индийская политическая партия 1 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 8
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 6
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 3
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 55 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Речевые технологии - VoiceTech - STT - S2T - Speech-to-text - Транскрибация - Технология преобразования речи в текст - Transcribe - Стенография, стенограмма - "расшифровка" (транскрибирование) аудиозаписей - Голосовой набор текста 167 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
IBM MobileFirst Platform - IBM MobileFirst Managed Mobility Services - IBM MobileFirst Development and Integration Services 12 1
Yahoo! oneSearch 9 1
Lenovo Motorola Timeport Personal Interactive Communicator 38 1
Mehrotra Rajiv - Мехротра Раджив 8 4
Ahmad Shakeel - Ахмад Шакиль 1 1
Путин Владимир 3454 1
Евтушенков Владимир 217 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
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Приватизация - форма преобразования собственности 543 1
Economic Times 43 3
Times of India 40 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Telegraph 199 1
Mashable 372 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Times 661 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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