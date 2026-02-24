Unitech Group

Unitech – глобальный производитель оборудования автоматической идентификации и сбора данных со штаб-квартирой в Тайбэе (Тайвань). Образованная в 1979 году, Unitech с самого начала специализировалась на разработке и производстве сканеров штрихкода. Unitech производит спектр оборудования для Auto-ID, включая корпоративные мобильные компьютеры, защищенные терминалы сбора данных, промышленные планшеты, сканеры штрихкодов, RFID-считыватели, мобильные принтеры и решения для Интернета вещей.