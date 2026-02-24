Получите все материалы CNews по ключевому слову
Unitech Group
Unitech – глобальный производитель оборудования автоматической идентификации и сбора данных со штаб-квартирой в Тайбэе (Тайвань). Образованная в 1979 году, Unitech с самого начала специализировалась на разработке и производстве сканеров штрихкода. Unitech производит спектр оборудования для Auto-ID, включая корпоративные мобильные компьютеры, защищенные терминалы сбора данных, промышленные планшеты, сканеры штрихкодов, RFID-считыватели, мобильные принтеры и решения для Интернета вещей.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Unitech Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Россети Ленэнерго 1699 3
|Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1147 1
|Альфа-Групп 733 1
|Blackstone Group 46 1
|TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 4
|Economic Times 43 4
|DigiTimes - Издание 1327 2
|Business Standart 5 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 229 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421311, в очереди разбора - 726355.
Создано именных указателей - 190918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.