Unitech – глобальный производитель оборудования автоматической идентификации и сбора данных со штаб-квартирой в Тайбэе (Тайвань). Образованная в 1979 году, Unitech с самого начала специализировалась на разработке и производстве сканеров штрихкода.  Unitech производит спектр оборудования для Auto-ID, включая корпоративные мобильные компьютеры, защищенные терминалы сбора данных, промышленные планшеты, сканеры штрихкодов, RFID-считыватели, мобильные принтеры и решения для Интернета вещей.

СОБЫТИЯ

24.02.2026 Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж 1
03.10.2025 «Ситилинк» первым в России запустил продажи моноблоков Chuwi 1
01.12.2017 Apple готовит к выпуску сверхдешевый iPad 1
09.04.2012 Топ-менеджер Telenor топит АФК «Система» 1
05.04.2012 Медведев не помог «Системе» защититься от индусов 1
22.02.2012 Российские власти защитят МТС от индийских властей 2
16.01.2012 MTS отсудила $1 млн у коррумпированных индийских властей 1
02.02.2011 «Система» отбилась от индусов 1
30.12.2010 MTS откупилась от индийских властей 1
14.12.2010 Индусы заподозрили АФК «Систему» во взятках 1
14.05.2008 Индийский телеком закрыли для «Альфа-групп» 1
02.04.2008 Altimo идет в Индию по стопам «Системы» 1
15.01.2008 «Система» купила «лотерейный билет» за $620 млн 1
12.01.2008 «Система» прорвалась в Индию: конкуренты в шоке 1
21.03.2007 «Скан Сити» и Unique Technology стали партнёрами 1
26.02.2003 UMC приобретает 40% акций дочерней компании ALi 1
16.10.2002 Мобильный плеер от InnoGear может хранить данные 1
01.04.2002 Hewlett-Packard, Intel и "S&T Софт-Троник" поставили первый коммерческий продукт семейства Itanium в Украину 2
17.08.2000 Nortel, Taiwan International Group и другие компании объединятся для создания оптоволоконной сети стоимостью $646 млн. 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Unitech Group и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1846 10
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 191 10
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 748 7
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 107 6
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 121 3
ByCell 26 3
Swan Telecom 3 3
Loop Mobile - BPL Mobile Communications - BPL Mobile Cellular - Loop Telecom 18 2
Sify Technologies - Satyam Infoway 10 2
Intel Corporation 12591 2
AT&T Inc 1699 2
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 385 2
S&T Софт-Троник 4 1
HFCL 3 1
Unique Technology 2 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14695 1
Apple Inc 12775 1
HP Inc. 5777 1
AMD - Advanced Micro Devices 4504 1
Vodafone Group 1394 1
McKinsey & Company Int 282 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 731 1
HP - Hewlett-Packard 3645 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 1
UMC - United Microelectronics Corporation 325 1
Vodafone India - Vodafone Essar - Hutchison Essar 29 1
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 87 1
Compal Electronics 135 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
MTN Group 35 1
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 29 1
SiS - Silicon Integrated Systems 60 1
Chunghwa Telecom 50 1
Meta Platforms 143 1
Scan city - Скан сити 8 1
ECS - Elitegroup Computer Systems 56 1
Nvidia - ALi Corporation - Acer Laboratories Incorporated - Acer Labs Incs - Acer Value Labs 44 1
Taiwan International Group 1 1
Россети Ленэнерго 1699 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1147 1
Альфа-Групп 733 1
Blackstone Group 46 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 38 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 758 3
Судебная система Индии - Верховный суд Индии 33 3
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 71 1
Правительство Индии - FIFP - Foreign Investment Facilitation Portal - FIPB - Foreign Investment Promotion Board - Совет по содействию иностранным инвестициям 21 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6355 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 443 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1031 1
Международный арбитраж 30 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 216 1
Судебная власть - Judicial power 2415 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1626 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28987 8
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22055 8
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1620 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21847 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13079 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7723 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13065 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5800 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12926 2
Unibody - «бесшовный» корпус тонких и легких планшетов и ноутбуков 76 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1133 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3812 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9486 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10379 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4152 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9903 1
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1016 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1508 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1162 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34130 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4077 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1151 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1583 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 558 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12745 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26194 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 574 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3327 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 935 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3616 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10266 1
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 49 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4727 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11619 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6038 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10542 1
Microsoft Windows 16456 2
Apple iPad 3945 1
Linux OS 11055 1
Apple - App Store 3021 1
Apple Pay 507 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 564 1
Apple iPhone 6 4862 1
Apple Touch ID 289 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1434 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 257 1
Apple FaceTime 188 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 442 1
Apple Pencil 113 1
Intel Itanium 642 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 334 1
Apple iTunes Store 1116 1
Apple SIM 8 1
Microsoft Windows 11 741 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 230 1
Apple iPad Pro 308 1
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 1
Apple Books - Apple iBooks - Apple Books Store - Apple iBooks Store 62 1
Евтушенков Владимир 212 2
Mehrotra Rajiv - Мехротра Раджив 8 1
Hsuan John - Сюань Джон 6 1
Иванов Сергей 400 1
Брюквин Юрий 299 1
Набиуллина Эльвира 115 1
Фридман Михаил 145 1
Кочетков Владислав 248 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Розанов Всеволод 47 1
Морошкин Александр 118 1
Черемин Сергей 17 1
Бондаренко Виталий 3 1
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 1
Rebecca John - Ребекка Джон 1 1
Chandra Sanjay - Чандра Санжай 1 1
Гаршин Игорь 1 1
Bhushan Prashant - Бхушан Прашант 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158807 12
Индия - Bharat 5737 11
Норвегия - Королевство 1834 7
Индия - Раджастхан - Раджастан 61 6
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1168 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18401 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 4
Китай - Тайвань 4152 3
Европа 24698 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13595 2
Бахрейн - Королевство 127 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 407 2
Индия - Гуджарат - Гандинагар 26 1
Азия - Азиатский регион 5772 1
Япония 13576 1
Беларусь - Белоруссия 6088 1
Сингапур - Республика 1916 1
Америка - Американский регион 2192 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 1
Украина 7821 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 585 1
Кипр - Республика 622 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3251 1
США - Калифорния - Сан-Диего 369 1
Маврикий - Республика 51 1
Ливия 152 1
Джерси - коронное владение Британской короны 40 1
Индия - Пенджаб 17 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55201 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7617 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51457 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17475 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3687 2
Аудит - аудиторский услуги 3129 2
Минобрнауки РФ - ВАК - Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 11 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15304 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7309 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2595 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3718 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6384 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6980 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1127 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8564 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1473 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8254 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
FinTech - Банковская гарантия - Bank guarantee 30 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1448 1
Лоббизм - Lobbying 95 1
Economic Times 43 4
DigiTimes - Издание 1327 2
Business Standart 5 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 229 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 2
Рустелеком ТК 304 1
