«Ситилинк» первым в России запустил продажи моноблоков Chuwi

Онлайн-ритейлер выводит на рынок новую товарную категорию известного китайского бренда. Теперь в «Ситилинке» можно купить моноблоки Chuwi, это новое направление для китайского бренда. Всего в ассортименте ритейлера доступно пять моделей, в дальнейшем их ассортимент может вырасти. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Моноблоки Chuwi оснащены 4-ядерным процессором Intel N150, 0.8 ГГц (3.6 ГГц, в режиме Turbo) и 6-ядерным процессором AMD Ryzen 5 6600H, 3.3 ГГц (4.5 ГГц, в режиме Turbo), видеокартами Intel Graphics и AMD Radeon 660M. Новинки работают на операционной системе Windows 11 Pro.

С диагональю экрана 23.8" с частотой обновления 100Hz (99% sRGB охват) представлены три модели. Еще две модели — с диагональю экрана 27" c разрешением QHD 2560*1440, с частотой обновления 180 Hz также имеют регулировку по высоте и функцию поворота экрана.

Из особенностей можно выделить Wi-Fi 6, гигабитный Lan port, камеру, которая убирается в корпус монитора и стильный внешний вид.

Стоимость моноблока Chuwi Unitech 24 23.8" Full HD N150/8Gb/SSD256Gb Graphics/W11Pro/kb/m/белый 1920x1080 – 27,9 тыс. руб.

Стоимость моноблока Chuwi Unitech 24 23.8" Full HD N150/16Gb/SSD512Gb Graphics/W11Pro/kb/m/белый 1920x1080 – 29,9 тыс. руб.

Стоимость моноблока Chuwi Unitech 24 23.8" Full HD Ryzen 5 6600H/16Gb/SSD512Gb 660M/W11Pro/kb/m/белый 1920x1080 в октябре – 39,9 тыс. руб.

Стоимость моноблока Chuwi Unitech 27 27" 2K Ryzen 5 6600H/16Gb/SSD512Gb 660M/W11Pro/kb/m/серебристый/черный 2560x1440 в октябре – 47,9 тыс. руб.

Стоимость моноблока Chuwi Unitech 27 27" 2K Ryzen 5 6600H/32Gb/SSD1Tb 660M/W11Pro/kb/m/серебристый/черный 2560x1440 – 59,9 тыс. руб.

