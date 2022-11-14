Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Бахрейн Королевство

Бахрейн - Королевство

СОБЫТИЯ


14.11.2022 Utrace вышла на рынок Бахрейна

астройке взаимодействия между Utrace Hub и NHRA Utrace учитывал локальную специфику. В частности, в Бахрейне используется глобальный стандарт GS1 EPCIS 1.2 для обмена данными между контрагентам
15.04.2019 Group-IB и NGN International открыли центр мониторинга и реагирования на киберугрозы в Бахрейне

ении кибератак, и бахрейнский системный интегратор NGN International объявили об открытии первого в Бахрейне круглосуточного центра мониторинга и реагирования на киберугрозы (SOC), работающий н
26.07.2017 ГК InfoWatch обновила флагманский DLP-продукт для ключевых клиентов на Ближнем Востоке

нутренних угроз (DLP-решения) InfoWatch Traffic Monitor до версии 6.5 для ряда действующих клиентов Королевства Бахрейн. Среди них Центральный банк Бахрейна (Central Bank of Bahrain), а также б
05.11.2013 «Прогноз» разработал аналитические решения для Королевства Бахрейн

платформы открытых данных и мобильного решения для Национальной службы статистики и информатизации Королевства Бахрейн. Это первый заказчик компании в государственном секторе на Ближнем Восток
17.10.2012 Саудовский принц организует телеканал-конкурент Al Jazeera

зцом для других вещательных международных компаний, которые захотят разместить свою штаб-квартиру в Бахрейне, добавил Джамаль Хашогги. Новый новостной канал Alarab будет освещать последние собы
15.06.2012 Бахрейн отказался от сотрудничества с арабским спутниковым провайдером

того, Arabsat подчеркнул, что даже при прекращении трансляции с Badr-5 канала Al-Alam, аудитория в Бахрейне с легкостью может смотреть его передачи с египетского спутника Nilesat и европейског
21.01.2010 В Бахрейне открывается международный авиасалон BIAS-2010

В Бахрейне открывается первый международный авиасалон Bahrain International Airshow - BIAS-2010
11.09.2007 «Ситроникс» разворачивает WiMAX сеть в Бахрейне

MAX-сеть для ZAIN Bahrain (бывшего MTC-Vodafone) — одного из ведущих операторов связи в Королевстве Бахрейн. Проект, общей стоимостью $10,2 млн., планируется завершить к концу сентября 2007 г.

25.04.2007 Всемирный торговый центр в Бахрейне использует энергию ветра

В Бахрейне построены две башни торгового центра, между которыми расположен огромный ветряной двигатель. Двигатель обеспечивает значительную часть энергетических потребностей торгового центра. Три
22.06.2004 Бахрейн: $13 тыс. за красивый мобильный номер

Мода на запоминающиеся номера телефонов существует не только в Китае, где в этом году был приобретен "счастливый номер" за $1,1 млн. В государстве Бахрейн продажа "золотых" номеров уже давно стала довольно прибыльным бизнесом. На этот раз на продажу выставлен номер 9111119 за 5 тыс. динаров ($13,2 тыс.) Абдулла аль-Хаммади, открывший фирм
21.04.2003 Vodafone расширяет присутствие в Азии

свое отделение в 29-ой стране мира и третье на Ближнем Востоке. В настоящее время мобильную связь в Бахрейне обеспечивает компания Batelco, 39% акций которой принадлежит правительству страны, 2
14.11.2001 Ericsson модернизирует сеть GSM в Бахрейне

Ericsson и Bahrain Telecommunication Company (Batelco) подписали контракты на расширение действующей в Бахрейне сети GSM и модернизации её до стандарта с поддержкой режима пакетной передачи данных (GPRS). В сети предусмотрено также проведение испытаний по передаче данных в стандарте EDGE. После

30.07.2001 Исследование: Позиции электронного бизнеса в Бахрейне укрепляются

Новое исследование, проведенное Университетом Бахрейна, показало, что позиции электронного бизнеса, который в этой арабской стране все еще


Публикаций - 136, упоминаний - 179

Бахрейн и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
МегаФон 10742 7
InfoWatch - Инфовотч 1185 7
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Apple Inc 13154 6
NSO Group 33 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
Yandex - Яндекс 9215 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 5
The Citizen Lab 25 4
Microsoft Corporation 25774 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 3
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 3
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 3
Zain Group - Mobile Telecommunications Company K.S.C.P. - Sudanese Mobile Telephone Company - Zain Bahrain - Zain Kuwait - МТС-Vodafone 8 3
SAP SE 5601 3
Huawei 4675 3
Intel Corporation 12811 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
HP Inc. 5883 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
OpenAI 541 2
InfoWatch Gulf - ИнфоВотч Галф 6 2
Gamma International GmbH 4 2
Google LLC 12687 2
QCyber - Q Cyber Technologies 2 2
Intracom Telecom - Интраком Телеком 82 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Swan Telecom 3 2
Kuwait Finance House - Кувейтский Финансовый Дом 6 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Международный банк Кувейта - Kuwait International Bank 4 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 3
Venture Capital Bank 2 2
Emaar Properties 5 2
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 2
Petrochem Energy 2 2
Kuwait Stock Exchange - Кувейтская фондовая биржа 2 2
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 2
Amnesty International 21 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
Альфа-Банк 1979 2
Visa International 1993 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 1
Assist - Ассист 218 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
JCB International 146 1
Naspers 85 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 1
RJIF - Russia-Japan Investment Fund - РЯИФ - Российско-японский инвестиционный фонд 4 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Tessi 9 1
Lockheed Martin 777 1
China Merchants Bank - China Merchants Capital 6 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Emerging Travel Group 6 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
Rendez-Vous - Рандеву 25 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Полиция Султаната Оман - Sultanate of Oman Royal Office, Royal Oman Police - Служба внутренней безопасности Султаната Оман - Sultanate of Oman Internal Security Service - Агентство национальной безопасности Султаната Оман 3 3
Министерства обороны Саудовской Аравии - General Directorate of Military Works - Главное управление военной промышленности 5 3
Министерство обороны Султаната Оман - Sultanate of Oman Ministry of Defence 6 3
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf - ССАГПЗ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 7 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 258 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 40 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 2 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам - UN DESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs 14 1
SIS - Signals Intelligence Agency - Американская служба радиотехнической разведки 1 1
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 1
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 24 1
ОАЭ - Правительство Объединенных Арабских Эмиратов 6 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Цифровой департамент Правительства эмирата Аджмана 4 1
U.S. Department of Defense - USCENTCOM или CENTCOM - United States Central Command - Центральное командование США 4 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 2
WADP - World Association for the Development of Philately - ВАРФ - Всемирная ассоциация по развитию филателии 2 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Медиаком - Росмедиаком НП 5 1
ISPAI - Internet Service Provider Association of India - Ассоциация интернет-провайдеров Индии 4 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 30
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 11
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 9
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7597 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 4
NSO Group - Pegasus 98 7
Apple iOS 8583 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Google Android 15243 6
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 6
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 5
Microsoft Windows 2000 8678 3
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 34 3
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 3
ChessBase - Deep Fritz - шахматная программа 8 3
Microsoft Windows 16882 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
DeviceLock DLP 82 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Wallet One - Единый кошелек 58 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-26 тяжёлый многоцелевой транспортный вертолёт 17 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-35 ударный вертолёт 10 2
Linux OS 11533 2
Apple macOS 2419 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Apple iPhone 6 4861 2
F6 - F6 MXDR - F.A.C.C.T. TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial - F.A.C.C.T. TDS Polygon - F.A.C.C.T. TDS Huntbox - F.A.C.C.T. Incident Response Retainer 27 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 1
Яндекс.Плюс 250 1
Форсайт Prognoz Platform 97 1
MasterCard Maestro 159 1
Statista 263 1
Smart Engines - GreenOCR 45 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Apple iTunes Store 1118 1
Microsoft Xbox Live 309 1
Танцюра Кристина 9 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 3
Мансур Ахмед 8 3
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 3
Крамник Владимир 12 3
Путин Владимир 3454 3
Касперская Наталья 319 3
Оганесян Ашот 152 3
Шилов Константин 26 2
Андрианов Дмитрий 20 2
Галушкин Олег 182 2
Мельникова Анастасия 440 2
Арлазаров Владимир 290 2
Шипов Савва 102 1
Филатов Андрей 117 1
Ларькин Максим 26 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Вольфсон Влад 59 1
Иванов Сергей 405 1
Иванов Антон 98 1
Макаров Алексей 69 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
Махсон Михаил 14 1
Евтушенков Владимир 217 1
Чачава Александр 124 1
Калина Роман 62 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 1
Дроздов Игорь 45 1
Гузовский Денис 79 1
Гимранов Ринат 126 1
Паршин Константин 64 1
Петров Сергей 61 1
Южаков Алексей 36 1
Волков Никита 80 1
Хрипунов Павел 20 1
Smith Brad - Смит Брэд 104 1
Вольпе Борис 92 1
Кулашова Анна 73 1
Ефимов Александр 20 1
Каем Кирилл 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 166163 73
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 71
Саудовская Аравия - Королевство 666 53
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 46
Ближний Восток 3154 44
Кувейт 173 42
Катар 191 37
Оман Султанат 133 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 28
Индия - Bharat 5869 24
Казахстан - Республика 6047 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 23
Израиль 2856 22
Германия - Федеративная Республика 13220 22
Индийский океан - Персидский залив 234 20
Европа 24962 20
Египет - Арабская Республика 1100 20
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 19
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 19
Иран - Исламская Республика Иран 1155 18
Италия - Итальянская Республика 4508 17
Турция - Турецкая республика 2620 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 16
Беларусь - Белоруссия 6289 16
Польша - Республика 2030 16
Сингапур - Республика 1953 16
Франция - Французская Республика 8176 16
Азия - Азиатский регион 5920 15
Финляндия - Финляндская Республика 3697 15
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
Индонезия - Республика 1058 15
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 15
Таиланд - Королевство 926 15
Ливан - Ливанская Республика 201 14
Швеция - Королевство 3781 14
Бразилия - Федеративная Республика 2520 14
Украина 7928 14
Малайзия 922 14
Словакия - Словацкая Республика 482 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 45
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 30
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 11
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 8
Английский язык 7030 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 6
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 5
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 373 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 970 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 955 3
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2565 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
The Register - The Register Hardware 1783 5
AP - Associated Press 2007 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
FT - Financial Times 1295 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
Le Monde 30 2
Economic Times 43 2
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 2
WikiLeaks 120 2
Bloomberg 1627 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Ведомости 1466 2
BleepingComputer - Издание 458 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Daily Mail 58 1
BuzzFeed 15 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
CNews TV 747 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
The Engineer 79 1
Mercury News - San Jose Mercury News 52 1
The Economist 49 1
Times 661 1
Netzpolitik 2 1
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 1
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 1
France 24 12 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Business Standart 5 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
WCCFTech - Издание 110 1
The Guardian - Британская газета 406 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Frost & Sullivan 207 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
Mordor Intelligence 35 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Gartner - Гартнер 3658 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
Forrester Research 834 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 1
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 1
МИОО - Московский институт открытого образования - МИПКРО - Московский институт повышения квалификации работников образования 10 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
GITEX Technology - международная выставка 48 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Black Hat - Конференция 120 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще