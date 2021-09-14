Бахрейн - Королевство

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Бахрейн
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14.09.2021 Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками 1
20.07.2021 Amazon без предупреждения выбросил из своего облака создателя «антитеррористического ПО» 1
19.02.2021 «Мегафон» достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
29.10.2020 ИИ, блокчейн, большие данные и еще семь технологий прорвались в «регуляторные песочницы» 1
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
30.04.2020 Разработчик антитеррористического ПО с его помощью шпионил за любовницей 1
28.04.2020 Facebook сцепился в суде с разработчиком «антитеррористического ПО» 1
30.10.2019 WhatsApp начал мстить за своих пользователей: Спецслужбы держали их под колпаком и читали всю переписку 1
28.10.2019 Разработчики шпионского ПО пригрозили судом журналистам, которые о них написали 1
26.08.2019 DeviceLock расширяет присутствие в Султанате Оман 1
03.07.2019 Emerging Travel привлекла инвестиции в размере $10 миллионов 1
15.04.2019 Group-IB и NGN International открыли центр мониторинга и реагирования на киберугрозы в Бахрейне 9
12.02.2019 Продажи DeviceLock DLP на арабском рынке выросли на 25% 1
11.02.2019 Продажи российской системы Devicelock DLP на арабском рынке выросли на 25% 1
06.11.2018 DLP-система Infowatch получила международную награду в области высоких технологий Bahrain Technology Award 4
19.10.2018 Россияне выяснили, что на Ближнем Востоке лидером по киберкражам ноу-хау стал госсектор 1
20.09.2018 Израильская шпионская программа атакует iPhone и смартфоны на Android в 45 странах 2
19.09.2018 Porsche, Hyundai, АФК «Система» и «Роснано» вложили $80 млн в дополненную реальность родом из России 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
16.11.2017 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2017 г. получили награды CNews AWARDS. Фото 1
15.08.2017 InfoWatch открыла в Дубае дочернюю компанию InfoWatch Gulf 1
26.07.2017 ГК InfoWatch обновила флагманский DLP-продукт для ключевых клиентов на Ближнем Востоке 2
28.03.2017 Amazon скупает крупнейшие местные интернет-магазины 1
22.11.2016 МТС под Новый год в разы подняла цены на международный роуминг 1
20.09.2016 Россия рухнула в мировом рейтинге мобильного интернета 2
18.01.2016 В дни новогодних каникул абоненты Tele2 пользовались мобильной связью более чем в 150 странах мира 1
12.11.2015 B2B-Center и XBNiao.com договорились о стратегическом партнерстве 1
28.09.2015 За 3 дня продано 13 млн новых моделей iPhone 6s и iPhone 6s Plus 1
06.07.2015 Хакеры взломали поставщика шпионского ПО властям России, США и других стран 1
22.04.2015 Издатцентр «Марка», подведомственный Федеральному агентству связи, принял участие в работе Всемирной ассоциации по развитию филателии 2
23.01.2015 В зимние праздники в роуминге абоненты «Билайн» предпочли мобильный интернет 1
15.12.2014 Российские знаки почтовой оплаты получили высокую награду на XI Международном конкурсном классе для стран – членов ВПС 1
06.11.2014 Евросоюз приравняет шпионское ПО к ядерному оружию 1
31.10.2014 Определены лидеры решений e-procurement на Ближнем Востоке 1
28.10.2014 Текущий уровень зрелости ИТ – базис для развития России 1
30.09.2014 Сибирские абоненты МТС этим летом в роуминге скачали на треть больше данных 1
23.09.2014 «Прогноз» создаст единое информационное пространство для арабских государств Персидского залива 1
27.06.2014 Компания ИТ-кластера Фонда «Сколково» осваивает страны Персидского залива 2
16.01.2014 Tele2 подвела итоги новогоднего роуминга 1

Публикаций - 58, упоминаний - 88

Бахрейн упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 6
InfoWatch - Инфовотч 613 5
NSO Group 16 4
Apple Inc - Эппл Рус 7724 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 4
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Facebook 3767 3
SEC Consult Services 931 3
Citizen Lab 11 2
QCyber - Q Cyber Technologies 2 2
WayRay 7 1
Intracom Telecom 39 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
InfoWatch Gulf 6 1
Elaman GmbH 1 1
Gamma Group 4 1
Finfisher Labs GmbH 1 1
Gamma International GmbH 1 1
Playrix Holding 14 1
VerifyMyAge 6 1
QuadraNet 1 1
NGN International 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Amazon Souq.com 3 1
АФК Система ПАО 996 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Amazon Inc - Amazon.com 1472 1
Alibaba Group 298 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Telegram Group 702 1
BT Group - British Telecommunications 84 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Data Matrix 52 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
IBM 3551 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Международный банк Кувейта - Kuwait International Bank 3 3
Emaar Properties 2 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
Emerging Travel Group 3 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Venture Capital Bank 2 1
China Merchants Capital 1 1
Dukascopy Bank SA 4 1
Tessi 8 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
RJIF - Russia-Japan Investment Fund - РЯИФ - Российско-японский инвестиционный фонд 3 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Porsche 36 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
JCB International 113 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 1
Почта Банк 289 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Альфа-Банк 1127 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Hyundai Motor 146 1
Visa International 1346 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
ВТБ24 583 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
American Express 172 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
UnionPay - Платёжная система 75 1
Министерство обороны Султаната Оман - Sultanate of Oman Ministry of Defence 3 3
Служба внутренней безопасности Султаната Оман - Sultanate of Oman Internal Security Service 3 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 3
Министерства обороны Саудовской Аравии - General Directorate of Military Works 3 3
Полиция Султаната Оман - Sultanate of Oman Royal Office 3 3
Агентство национальной безопасности Султаната Оман - Служба внутренней безопасности - Royal Oman Police 3 3
Министерство обороны Саудовской Аравии - Главное управление военной промышленности 3 3
Роснано 456 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 1
Цифровой департамент Правительства эмирата Аджмана 3 1
SIS - Signals Intelligence Agency - Американская служба радиотехнической разведки 1 1
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 2 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 414 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Правительство РФ 2207 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 3
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 215 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 4 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 117 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 1
RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 14 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 14 1
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 3 1
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 56 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Apple iOS 5742 6
Google Android 10751 5
WhatsApp Messenger 654 5
Pegasus 24 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 3
DeviceLock DLP 42 3
VK - Mail.ru Одноклассники 858 3
Symbian OS 781 2
Apple macOS 930 2
Microsoft Windows 10 6659 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Group-IB TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 1
MasterCard Maestro 112 1
Smart Engines GreenOCR 17 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 1
Apple FaceTime 145 1
Apple macOS X 904 1
Google Flutter 15 1
React - JavaScript фреймворк 24 1
Купибилет - Kupibilet 13 1
Smart Engines - Smart Code Engine 9 1
Smart Engines - Smart Document Engine 8 1
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 1
Островок.ру - B2B.Ostrovok - Сервис онлайн-бронирования отелей 3 1
NGN SOC - центр реагирования на киберугрозы на основе решений Group-IB 1 1
Apple iSight 51 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 1
Linux OS 4267 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Intel x86 - Архитектура процессора 993 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 1
Java - Язык программирования 1178 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Microsoft Skype 1473 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Оганесян Ашот 58 3
Галушкин Олег 168 2
Мансур Ахмед 7 2
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 7 2
Касперская Наталья 197 2
Мазуров Александр 10 1
Shehail Ohoud Ali - Шехаил Охуд Али 3 1
Цыганов Андрей 5 1
Путин Владимир 1828 1
Shpilman Felix - Феликс Шпильман 4 1
Короваев Марат 2 1
Бойко Александр 19 1
Shalev Hulio - Шалев Хулио 2 1
Левиев Лев 15 1
Емельченков Сергей 83 1
Пономарев Виталий 1 1
Фомин Олег 1 1
Бухман Дмитрий 9 1
Palmer Nicholas - Палмер Николас 3 1
Северюхин Андрей 6 1
Катков Алексей 26 1
Маркин Алексей 4 1
Ефимов Александр 7 1
Танцюра Кристина 9 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 1
Макаров Алексей 49 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Мишустин Михаил 302 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Арлазаров Владимир 118 1
Мельникова Анастасия 166 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 21
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 14
Германия - Федеративная Республика 3657 13
Казахстан - Республика 2641 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 12
Саудовская Аравия - Королевство 278 12
Франция - Французская Республика 2136 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 10
Индия - Республика 2175 9
Султанат Оман 38 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 7
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 519 6
Беларусь - Белоруссия 2095 6
Бразилия - Федеративная Республика 1128 6
Европа 3774 6
Кувейт 51 6
Япония 2802 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 6
Израиль 722 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 5
Ближний Восток 1475 5
Канада 1307 5
Эстония - Эстонская Республика 418 5
Украина 3378 5
Сингапур - Республика 808 5
Болгария - Республика 306 4
Польша - Республика 831 4
Кипр - Республика 247 4
Греция - Греческая Республика 324 4
Турция - Турецкая республика 954 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 4
Египет - Арабская Республика 369 4
Катар 78 4
Узбекистан - Республика 825 3
Австралия - Австралийский Союз 1128 3
Испания - Королевство 1257 3
Чехия - Чешская Республика 497 3
Нидерланды 976 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
Русский язык 986 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 357 1
WikiLeaks 106 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Медуза - Meduza 18 1
Daily Mail 28 1
BuzzFeed 13 1
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