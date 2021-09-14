Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бахрейн
Королевство
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 58, упоминаний - 88
Бахрейн упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 3
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765469, в очереди разбора - 669155.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765469, в очереди разбора - 669155.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru