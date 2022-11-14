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Бахрейн Королевство
СОБЫТИЯ
|14.11.2022
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Utrace вышла на рынок Бахрейна
астройке взаимодействия между Utrace Hub и NHRA Utrace учитывал локальную специфику. В частности, в Бахрейне используется глобальный стандарт GS1 EPCIS 1.2 для обмена данными между контрагентам
|15.04.2019
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Group-IB и NGN International открыли центр мониторинга и реагирования на киберугрозы в Бахрейне
ении кибератак, и бахрейнский системный интегратор NGN International объявили об открытии первого в Бахрейне круглосуточного центра мониторинга и реагирования на киберугрозы (SOC), работающий н
|26.07.2017
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ГК InfoWatch обновила флагманский DLP-продукт для ключевых клиентов на Ближнем Востоке
нутренних угроз (DLP-решения) InfoWatch Traffic Monitor до версии 6.5 для ряда действующих клиентов Королевства Бахрейн. Среди них Центральный банк Бахрейна (Central Bank of Bahrain), а также б
|05.11.2013
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«Прогноз» разработал аналитические решения для Королевства Бахрейн
платформы открытых данных и мобильного решения для Национальной службы статистики и информатизации Королевства Бахрейн. Это первый заказчик компании в государственном секторе на Ближнем Восток
|17.10.2012
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Саудовский принц организует телеканал-конкурент Al Jazeera
зцом для других вещательных международных компаний, которые захотят разместить свою штаб-квартиру в Бахрейне, добавил Джамаль Хашогги. Новый новостной канал Alarab будет освещать последние собы
|15.06.2012
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Бахрейн отказался от сотрудничества с арабским спутниковым провайдером
того, Arabsat подчеркнул, что даже при прекращении трансляции с Badr-5 канала Al-Alam, аудитория в Бахрейне с легкостью может смотреть его передачи с египетского спутника Nilesat и европейског
|21.01.2010
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В Бахрейне открывается международный авиасалон BIAS-2010
В Бахрейне открывается первый международный авиасалон Bahrain International Airshow - BIAS-2010
|11.09.2007
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«Ситроникс» разворачивает WiMAX сеть в Бахрейне
MAX-сеть для ZAIN Bahrain (бывшего MTC-Vodafone) — одного из ведущих операторов связи в Королевстве Бахрейн. Проект, общей стоимостью $10,2 млн., планируется завершить к концу сентября 2007 г.
|25.04.2007
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Всемирный торговый центр в Бахрейне использует энергию ветра
В Бахрейне построены две башни торгового центра, между которыми расположен огромный ветряной двигатель. Двигатель обеспечивает значительную часть энергетических потребностей торгового центра. Три
|22.06.2004
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Бахрейн: $13 тыс. за красивый мобильный номер
Мода на запоминающиеся номера телефонов существует не только в Китае, где в этом году был приобретен "счастливый номер" за $1,1 млн. В государстве Бахрейн продажа "золотых" номеров уже давно стала довольно прибыльным бизнесом. На этот раз на продажу выставлен номер 9111119 за 5 тыс. динаров ($13,2 тыс.) Абдулла аль-Хаммади, открывший фирм
|21.04.2003
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Vodafone расширяет присутствие в Азии
свое отделение в 29-ой стране мира и третье на Ближнем Востоке. В настоящее время мобильную связь в Бахрейне обеспечивает компания Batelco, 39% акций которой принадлежит правительству страны, 2
|14.11.2001
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Ericsson модернизирует сеть GSM в Бахрейне
Ericsson и Bahrain Telecommunication Company (Batelco) подписали контракты на расширение действующей в Бахрейне сети GSM и модернизации её до стандарта с поддержкой режима пакетной передачи данных (GPRS). В сети предусмотрено также проведение испытаний по передаче данных в стандарте EDGE. После
|30.07.2001
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Исследование: Позиции электронного бизнеса в Бахрейне укрепляются
Новое исследование, проведенное Университетом Бахрейна, показало, что позиции электронного бизнеса, который в этой арабской стране все еще
Бахрейн и организации, системы, технологии, персоны:
|Танцюра Кристина 9 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 3
|Мансур Ахмед 8 3
|Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 3
|Крамник Владимир 12 3
|Путин Владимир 3454 3
|Касперская Наталья 319 3
|Оганесян Ашот 152 3
|Шилов Константин 26 2
|Андрианов Дмитрий 20 2
|Галушкин Олег 182 2
|Мельникова Анастасия 440 2
|Арлазаров Владимир 290 2
|Шипов Савва 102 1
|Филатов Андрей 117 1
|Ларькин Максим 26 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Вольфсон Влад 59 1
|Иванов Сергей 405 1
|Иванов Антон 98 1
|Макаров Алексей 69 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
|Махсон Михаил 14 1
|Евтушенков Владимир 217 1
|Чачава Александр 124 1
|Калина Роман 62 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Гузовский Денис 79 1
|Гимранов Ринат 126 1
|Паршин Константин 64 1
|Петров Сергей 61 1
|Южаков Алексей 36 1
|Волков Никита 80 1
|Хрипунов Павел 20 1
|Smith Brad - Смит Брэд 104 1
|Вольпе Борис 92 1
|Кулашова Анна 73 1
|Ефимов Александр 20 1
|Каем Кирилл 41 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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