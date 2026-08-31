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LVL1 инвестиционная компания
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 3, упоминаний - 3
LVL1 и организации, системы, технологии, персоны:
|data.ai - App Annie 85 1
|Google LLC 12737 1
|Playrix Holding 33 1
|Apple Inc 13208 1
|Qonversion 1 1
|VK - Mail.ru Group 3610 1
|Emerging Travel Group 7 1
|Островок.ру - Ostrovok.ru 144 1
|Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 1
|ZenHotels 2 1
|RateHawk 2 1
|Apple iPhone 6 4861 1
|Островок.ру - B2B.Ostrovok - Сервис онлайн-бронирования отелей 12 1
|Microsoft Windows BitLocker 942 1
|Google Play - Google Store - Google Android Market 3569 1
|Apple - App Store 3126 1
|Левиев Лев 32 2
|Бухман Дмитрий 18 1
|Стысин Михаил 1 1
|Shpilman Felix - Шпилман Феликс 6 1
|Меджлумян Сэм 1 1
|Вирник Евгений 1 1
|Дуров Павел 328 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.