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LVL1 инвестиционная компания

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


31.08.2026 Знаменитый партнер Павла Дурова* вышел из капитала российской ИТ-компании. 51% передан в Дубай 1
14.08.2020 Стартап с российскими корнями Qonversion привлек $850 тысяч инвестиций 1
03.07.2019 Emerging Travel привлекла инвестиции в размере $10 миллионов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

LVL1 и организации, системы, технологии, персоны:

data.ai - App Annie 85 1
Google LLC 12737 1
Playrix Holding 33 1
Apple Inc 13208 1
Qonversion 1 1
VK - Mail.ru Group 3610 1
Emerging Travel Group 7 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 144 1
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 1
ZenHotels 2 1
RateHawk 2 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8315 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33648 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1094 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8698 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5311 1
Data monetization - Монетизация данных 1981 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1278 1
Apple iPhone 6 4861 1
Островок.ру - B2B.Ostrovok - Сервис онлайн-бронирования отелей 12 1
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Румыния 753 1
Португалия - Португальская Республика 958 1
Саудовская Аравия - Королевство 670 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Болгария - Республика 800 1
Кипр - Республика 638 1
Малайзия 925 1
Оман Султанат 133 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 87 1
Европа Балканский полуостров - Балканы - Балканский регион 40 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
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Азия - Азиатский регион 5936 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1266 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13837 1
Европа 24996 1
Италия - Итальянская Республика 4512 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3417 1
Испания - Королевство 3842 1
Чехия - Чешская Республика 1350 1
Турция - Турецкая республика 2632 1
Венгрия 857 1
Франция - Французская Республика 8188 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 464 1
Ближний Восток 3160 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18246 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5804 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2310 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7604 1
Английский язык 7043 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11716 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5811 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5760 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
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