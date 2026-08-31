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Левиев Лев

СОБЫТИЯ


31.08.2026 Знаменитый партнер Павла Дурова* вышел из капитала российской ИТ-компании. 51% передан в Дубай 3
09.10.2025 Знаменитый бренд требует запретить продажи своей техники по сниженным ценам. Под ударом один из старейших интернет-магазинов России 1
08.10.2025 В Москве к концу года откроется новый крупный ЦОД. Все старые «уплотнили» до предела 1
29.09.2025 На российское «зеркало» Youtube пошла войной «сестринская» телекомпания Rutube. Удалены сотни выпусков шоу и сериалов 1
31.07.2025 В продажу выходят новые российские серверы, «на 10% дешевле иностранных» 1
08.02.2024 Знаменитый облачный провайдер займется разработкой сложных печатных плат и тонких клиентов 1
17.05.2023 Облачный провайдер Selectel готовится выйти на биржу 2
19.04.2023 ИТ-провайдер Selectel увеличил прибыль в четыре раза 1
23.12.2022 Магнаты под санкциями: рейтинг самых богатых связистов России 1
31.08.2022 ИТ-провайдер Selectel купил дата-центр в Москве 1
23.03.2022 Российские облачные провайдеры взвинчивают цены 1
12.10.2021 Mail.ru Group больше нет 1
20.02.2021 Облачный провайдер основателей «Вконтакте» получил 3 млрд руб. на развитие 1
14.08.2020 Стартап с российскими корнями Qonversion привлек $850 тысяч инвестиций 1
03.07.2019 Emerging Travel привлекла инвестиции в размере $10 миллионов 2
26.02.2019 В Selectel назначен новый генеральный директор 2
16.03.2016 В дата-центре хостера «Вконтакте» пожар. Фото 1
20.08.2015 «Селектел» запустил облачную хостинг-платформу Vscale 1
24.10.2014 LiveTex запустил сервис X-widget 1
24.09.2014 Лев Левиев возглавил «Селектел» 2
16.09.2014 Mail.ru полностью поглотила «Вконтакте» 1
03.07.2014 Сооснователи «ВКонтакте» вложили $4 млн в платформу онлайн-коммуникаций Livetex 1
07.04.2014 Глава «Вконтакте» Павел Дуров вступил в войну со своими акционерами 1
18.03.2014 Mail.Ru захватила контрольную долю «Вконтакте» 1
24.01.2014 Павел Дуров продал все свои акции «Вконтакте» гендиректору «Мегафона» 1
02.05.2013 Владислав Сурков рассказал о дальнейшей судьбе «Вконтакте» 1
17.04.2013 Сооснователи «ВКонтакте» неожиданно продали 48% акций соцсети 1
28.02.2013 Алишер Усманов продает 7,4% акций Mail.ru Group 1
29.05.2012 Mail.ru отдала Павлу Дурову контроль над «ВКонтакте» 1
01.02.2011 «В Контакте» запустила рекламу с оплатой за показы 1
15.02.2002 Africa Israel и Polar объединились для покупки Bezeq 1
11.03.2001 Болгарского оператора мобильной связи MobilTel приобрел израильский бизнесмен 1

Публикаций - 32, упоминаний - 38

Левиев Лев и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5000 25
Selectel - Селектел 550 15
VK - Mail.ru Group 3610 10
МегаФон 10823 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15910 6
Ростелеком 10982 3
Softline - Софтлайн 3766 3
Telegram Group 2965 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 373 3
Broadcom - VMware 2616 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3360 2
Yandex - Яндекс 9284 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3466 2
Meta Platforms - Facebook 4625 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 655 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 952 2
Крок - Croc 1970 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 369 2
IXcellerate - Икселерейт 153 2
Tencent 192 2
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 440 2
LiveTex - ЛайвТекс 34 2
DataPro - ДатаПро 99 2
Google LLC 12737 2
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 51 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 641 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 102 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 1
GlobalNet - DATAIX - Международная пиринговая сеть 7 1
Qonversion 1 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 1
НТК - Национальные телекоммуникации 67 1
Bezeq Israel Telecom - Bezeq Telecommunications - Безек - Безек Бейнлеуми 30 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
Polar - Полар 116 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 423 1
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 66 1
Siemens AG - Siemens Group 2674 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 78 1
Imperva - Incapsula 9 1
United Capital Partners 19 7
DST Global - Digital Sky Technologies 229 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1900 4
Островок.ру - Ostrovok.ru 144 3
Vaizra Capital 5 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 738 3
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 74 2
LVL1 - инвестиционная компания 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8915 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1267 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3154 2
Газпром ПАО 1496 2
ГПБ - Газпромбанк 1278 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
Naspers 85 2
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 1
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 1
Emerging Travel Group 7 1
Tiger Global Management 44 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
AII - Africa Israel Investments 2 1
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 12 1
RateHawk 2 1
ZenHotels 2 1
Naspers - Prosus Ventures 21 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Газпром нефтехим Салават - Салаватнефтеоргсинтез - СНОС - Мономер 14 1
Лукойл Оверсиз Холдинг 21 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 192 1
USM Holdings - Ardoe Finance 13 1
МонАрх Концерн 10 1
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 1
МКБ - Московский кредитный банк 659 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1160 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1535 1
Альфа-Банк 1983 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Северсталь ПАО - Severstal 634 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2438 1
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МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
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Apple iPhone 6 4861 4
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Atos Bull Bullion - Серверные платформы 10 2
Microsoft Azure 1526 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 781 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1048 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2459 1
VK Combo 86 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Островок.ру - B2B.Ostrovok - Сервис онлайн-бронирования отелей 12 1
Intel Xeon Granite Rapids - серия серверных процессоров 11 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 255 1
Linux - Debian GNU 570 1
Selectel ЦОД 26 1
Monarch - Монарх - электромобиль 30 1
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 43 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 344 1
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 294 1
Yandex IAM - Yandex Identity and Access Management - Yandex Identity Hub - Yandex ID 13 1
Selectel Vscale 6 1
Pexels 110 1
Intel Xeon Sierra Forest - Intel Xeon Jasper Forest - Intel Xeon Clearwater Forest 16 1
Selectel - SelectOS 17 1
Google YouTube - Видеохостинг 3006 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3569 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 1
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Google Cloud Platform - GCP 384 1
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Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 771 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 1
VK - My.Games 81 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 55 1
VK Mini Apps 60 1
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 1
Мирилашвили Вячеслав 21 20
Дуров Павел 328 14
Усманов Алишер 312 7
Щербович Илья 11 6
Таврин Иван 120 5
Мирилашвили Михаил 6 4
Любимов Олег 58 4
Гришин Дмитрий 210 4
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Мильнер Юрий 137 2
Moshiri Farhad - Мошири Фархад 7 1
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Кулаков Павел 29 1
Бакутеев Владимир 18 1
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Косогов Андрей 33 1
Венгранович Александр 1 1
Лапин Дмитрий 6 1
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Фингер Грегори 13 1
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Вирник Евгений 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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