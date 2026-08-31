Индексная книга (каталог) CNews*
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Левиев Лев
СОБЫТИЯ
Публикаций - 32, упоминаний - 38
Левиев Лев и организации, системы, технологии, персоны:
|Мирилашвили Вячеслав 21 20
|Дуров Павел 328 14
|Усманов Алишер 312 7
|Щербович Илья 11 6
|Таврин Иван 120 5
|Мирилашвили Михаил 6 4
|Любимов Олег 58 4
|Гришин Дмитрий 210 4
|Голухов Андрей 3 2
|Мильнер Юрий 137 2
|Moshiri Farhad - Мошири Фархад 7 1
|Erdoğan Recep Tayyip - Эрдоган Реджеп Тайип 15 1
|Кулаков Павел 29 1
|Бакутеев Владимир 18 1
|Третьяков Александр 6 1
|Вечерский Александр 3 1
|Перекопский Илья 29 1
|Калганов Игорь 53 1
|Комаревцев Петр 1 1
|Косогов Андрей 33 1
|Венгранович Александр 1 1
|Лапин Дмитрий 6 1
|Алимов Павел 1 1
|Фингер Грегори 13 1
|Качуро Юрий 2 1
|Вирник Евгений 1 1
|Меджлумян Сэм 1 1
|Shpilman Felix - Шпилман Феликс 6 1
|Анисимов Василий 1 1
|Лупичёва Ирина 3 1
|Стысин Михаил 1 1
|Миралишвили Вячеслав 1 1
|Скоч Варвара 2 1
|Перекопский Игорь 2 1
|Мунаев Леми 1 1
|Окуджава Булат 2 1
|Голдман Денис 4 1
|Загайнов Дмитрий 2 1
|Варшавский Владислав 4 1
|Величко Анатолий 1 1
|McGill University - Университет Макгилла 27 1
|LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 29 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.