Стартап с российскими корнями Qonversion привлек $850 тысяч инвестиций

Стартап с российскими корнями Qonversion в июле 2020 г. привлек $850 тыс. Инвесторами выступили инвестиционная компания LVL1 и международный венчурный фонд AddVenture. Привлеченные средства пойдут на дальнейшее развитие продукта и его продвижение.

«Мы внимательно наблюдаем за рынком мобильных приложений. По итогам 2019 г. глобальная выручка от покупок в Apple App Store и Google Play Store составила $120 млрд (согласно отчету App Annie). При этом одна треть приходится на приложения с подписочной моделью монетизации. Мы видим, что этот сегмент растет и требует своей инфраструктуры и аналитики. На наш взгляд, Qonversion качественно удовлетворяет спрос в этом направлении», – отметил Лев Левиев, основатель инвестиционной группы LVL1.

За плечами создателей Qonversion многолетний опыт разработки приложений. «Когда мы поняли каким ресурсоемким является процесс встраивания подписок, нам пришла идея о создании инструмента, который сэкономит время и деньги таких же разработчиков, как и мы, предоставив им качественных данные для дальнейших маркетинговых шагов. Построение и поддержание инфраструктуры, сбор информации с серверов Apple и Google и выгрузка данных в маркетинговые платформы – это время нескольких фултайм разработчиков, которые могут обходиться компании до $20 тыс. в месяц. С нашей платформой коллеги смогут сократить свои затраты в десятки и даже сотни раз», – сказал Михаил Стысин, CEO Qonversion.

«При разработке Qonversion, основной фокус мы делали на потребности аналитиков и маркетологов мобильных приложений, и таким образом, смогли построить удобную платформу, помогающую принимать правильные решения в продвижении продукта за счет точных и качественных данных. Например, работа с возвратом пользователей, отменивших подписку или ушедших по истечению пробного периода, может приносить до 5% к выручке», – отметил Евгений Вирник, директор Qonversion по продукту.

«Чтобы начать использовать Qonversion, необходимо установить SDK, сделать персональную настройку внутри наших интерфейсов и протестировать работу системы – в среднем это полчаса рабочего времени одного разработчика. А далее клиент получает доступ к уникальному маркетинговому инструменту, позволяющему работать с данными по подпискам», – сказал Сэм Меджлумян, технический директор Qonversion.

На сегодняшний день сервис сотрудничает с сотнями международных приложений, направленных на улучшение жизни и саморазвитие пользователей. Выходящие на рынок приложения с небольшим количеством подписчиков могут пользоваться сервисом абсолютно бесплатно. Крупным игрокам рынка ценная аналитика будет стоить от $99.