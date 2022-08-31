Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198687
ИКТ 15331
Организации 11742
Ведомства 1510
Ассоциации 1106
Технологии 3585
Системы 27051
Персоны 86681
География 3112
Статьи 1578
Пресса 1317
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2822
Мероприятия 894

Imperva Incapsula

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


31.08.2022 ИТ-провайдер Selectel купил дата-центр в Москве 1
30.10.2019 Таинственные злоумышленники рэкетируют финансовые компании по всему миру, притворяясь «русскими хакерами» 1
29.08.2019 Солидная ИБ-компания не уберегла данные своих клиентов-ветеранов 1
05.10.2015 Microsoft реализует стратегию по созданию «умного облака» 1
30.09.2015 Зомби-сеть из Linux-устройств способна «положить» почти любую компанию в мире 1
15.09.2015 На Украине и в других странах обнаружены роутеры Cisco с «жучками» 1
14.05.2015 Десятки тысяч домашних и офисных роутеров заражены Linux-троянами 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Imperva и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5646 2
Microsoft Corporation 25764 2
Trend Micro 651 2
Cloudflare 170 2
Imperva 40 2
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 47 2
Ростелеком 10935 1
Broadcom - VMware 2608 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 929 1
Cisco Systems 5372 1
Veeam Software 345 1
Intel Corporation 12804 1
Check Point Software Technologies 829 1
Fortinet 452 1
Schneider Electric 614 1
Selectel - Селектел 543 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4951 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 176 1
IXcellerate - Икселерейт 152 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 45 1
F5 Networks 76 1
Trellix - FireEye 63 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 432 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 117 1
DataPro - ДатаПро 99 1
CrowdStrike Holdings 61 1
Link11 2 1
Nvidia Corp 3994 1
Radware 61 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 172 1
Siemens AG - Siemens Group 2672 1
Ubiquiti - Ubiquiti Networks - UniFi - AmpliFi - EdgeMax - UISP - airMAX - airFiber - GigaBeam - UFiber 33 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 72 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Thoma Bravo - Golder Thoma - Golder Thoma Cressey Rauner (GTCR) - Thoma Cressey Equity Partners - Thoma Cressey Bravo 14 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 423 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34876 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64997 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3818 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33431 4
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1431 4
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3398 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24363 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4552 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17984 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28231 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 546 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14242 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1558 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6842 2
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 442 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3299 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5189 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13108 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6473 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18097 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6660 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12873 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8256 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2478 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7857 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1350 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3321 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26163 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6554 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5767 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 464 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 667 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1087 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13609 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 690 1
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 631 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6225 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4626 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1204 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3199 1
Linux OS 11517 3
Microsoft Windows 16871 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5703 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 744 1
Docker - Платформа распределённых приложений 542 1
Microsoft Azure IoT 33 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 78 1
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 97 1
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 42 1
Microsoft Azure Security Center 7 1
Apache Mesos 9 1
Selectel ЦОД 26 1
Водясов Алексей 222 2
Любимов Олег 57 1
Марченко Дмитрий 28 1
Pohle Thomas - Поле Томас 1 1
Левиев Лев 31 1
Мирилашвили Вячеслав 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 165875 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54706 3
Индия - Bharat 5867 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Бразилия - Федеративная Республика 2519 2
Таиланд - Королевство 924 2
Сербия - Республика 375 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19104 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47549 1
Азия - Азиатский регион 5917 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19519 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8558 1
Сингапур - Республика 1952 1
Франция - Французская Республика 8173 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2847 1
Нидерланды - Амстердам 629 1
Россия - СФО - Новосибирск 4867 1
Украина 7923 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Филиппины - Республика 598 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 288 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33692 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3097 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9103 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1530 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16025 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53384 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5608 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 878 1
Айсберг - Eisberg 200 1
Vc.ru - Виси.ру 42 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8614 1
Malware Must Die 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461696, в очереди разбора - 728007.
Создано именных указателей - 198687.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще