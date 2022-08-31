ИТ-провайдер Selectel купил дата-центр в Москве

На фоне острого дефицита стойко-мест в Москве, провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel приобрел в столице в собственность дата-центр «Берзарина» и соседние объекты коммерческой недвижимости. Сумма сделки составила 1,3 млрд руб.



Выгодное приобретение

Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel стал владельцем дата-центр «Берзарина» в Москве и соседних объектов коммерческой недвижимости. О покупке CNews сообщили представители Selectel. Сумма сделки – 1 млрд. 312 млн. рублей.

Приобретение дата-центра на улице Берзарина в Москве в собственность позволяет компании использовать весь комплекс зданий. Раньше Selectel приходилось дополнительно согласовывать каждое инженерное решение с учетом договора аренды помещений.

«Компания получила полную свободу инженерных решений для дальнейшего развития объекта, – сообщает Олег Любимов, генеральный директор Selectel. – В результате сделки Selectel стал собственником всех зданий, в которых расположены дата-центры компании. Приобретение комплекса зданий на Берзарина позволит нам обеспечить полный контроль над дальнейшим технологическим развитием площадки».

Про ЦОД «Берзарина»

Площадь ЦОДа на улице Берзарина в Москве составляет 7000 м², на которой помещается 1500 стоек. Общая подведенная мощность достигает 11 МВт. Дата-центр соответствует уровню надежности Tier-III и защищен от перебоев в городском электроснабжении. ЦОД состоит из трех серверных залов, которые по своей комплектации представляют собой самостоятельные мини-ДЦ. Расположены они на трех этажах здания ЦОД.

В 2022 г. дата-центр «Берзарина» победил в номинации «ЦОД года» по версии Национальной премии «ЦОДы.РФ» за комплекс мер по повышению энергоэффективности. На сайте премии сообщается, что в 2021 г. Selectel первым на российском рынке ввел в эксплуатацию динамические ИБП с двойным преобразованием энергии – CPM 300 от компании Piller. Они позволили отказаться от неэкологичных аккумуляторных батарей. Установки входят в системы бесперебойного питания.

Площадь ЦОДа на улице Берзарина в Москве составляет 7000 м²

В этом же дата-центре реализовали более распределенно-изолированную схему резервирования 4/3N для экономии электроэнергии. Сообщается, что она более продуктивно нагружает существующее оборудование (60-70% вместо 40-50%). Также в 2021 г. была изменена система охлаждения дата-центра в концепции «чиллер-фанкойл». Чиллеры здесь охлаждают воду до 20ºC вместо обычных 10ºC – этого достаточно для оборудования, но компания тратит меньше электроэнергии для охлаждения. Для более экологичного контроля потребления электроэнергии в ДЦ разместили 1 200 беспроводных датчиков для мониторинга от Schneider Electric.

О Selectel

Selectel – это провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров. На сегодняшний день у него более 24 000 клиентов, сообщается на официальном сайте. Основали компанию в 2008 г. выходцы из VK Лев Левиев и Вячеслав Мирилашвили. Первый был одним из основателем «ВКонтакте», второй – отвечал за развитие инфраструктуры дата-центров и сети во «ВКонтакте».

Сегодня Selectel работает на рынке выделенных серверов и приватных облаков, управляет облачной платформой собственной разработки и входит в топ-4 крупнейших поставщиков IaaS в России. Всего у компании шесть дата-центров – В Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Также есть партнерские дата-центры в Новосибирске, Ташкенте и Амстердаме. В мае 2022 г. стало известно, что в Москве Selectel строит еще один дата-центр площадью 4,5 тыс. кв. м. В «Юрловском» будут размещены 2 тыс. стоек для 80 тыс. серверов.

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Среди крупных партнеров, которые пользуются ИТ-инфраструктурой Selectel – X5Group, «Додо Пицца», Ostrovok.ru, «Нетология», VC.ru, «Самокат», Amediateka, 2ГИС, VK. На сайте предлагаются индивидуальные решения по отраслям: гейминг, E-commerce, медиа, образование и финтех. Клиентам предлагают провести миграцию в облако, перенести проекты и системы на инфраструктуру Selectel, провести администрирование сервисов, перейти на отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру и обеспечить информационную безопасность.

На сайте указано, что Selectel работает с такими поставщиками аппаратных платформ и программных решений, как Intel, Microsoft, VMware, Veeam, «Лаборатория Касперского», Qrator, Incapsula.

Проблемы дата-центров

В 2021 г. операторы российских дата-центров запустили в коммерческую эксплуатацию 4784 новых стойко-мест, по данным исследования CNews Analytics. Рост составил около 12% – с 41 тыс. на конец 2020 г. до 46 тыс. на конец 2021 г.. Такие темпы роста сохраняются второй год подряд. Лидерами по запуску новых мощностей оказалась компании DataPro, IXcellerate и Ростелеком.

В то же время на фоне санкций многие проекты откладываются на неопределенный срок – провайдеры дата-центров обещают запустить в 2022–2023 гг. более 20 тыс. новых стойко-мест, однако будут ли выполнены обещания – неясно. В том числе из-за проблем с поставками оборудования – зарубежные вендоры перестали поставлять инженерное оборудование в российские дата-центры. Среди таких компаний, например, немецкая Siemens и французская Schneider Electric, которые прекратили поставлять системы электроснабжения, охлаждения и вентиляции, системы безопасности, включая пожарную сигнализацию и системы пожаротушения и пр.

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В целом же на рынке ЦОД последние несколько лет спрос превышал предложение: так, в апреле 2022 г. в Москве и Московской области в регионе было доступно всего 800 мест. Цены же на collocation-услуги подскочили на четверть. Российские провайдеры облачной инфраструктуры также начали поднимать цены на свои услуги: Yandex.Cloud в среднем взвинтил цены на 30-60%. Эксперты отмечали, что рост тарифов приведет замедлению или заморозке проектов по цифровизации госсекора и бизнеса.