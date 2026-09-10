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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200892
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WADA World Anti-Doping Agency Всемирное антидопинговое агентство

СОБЫТИЯ


10.09.2026 В МФТИ создали цифровую платформу для спортивных врачей и тренеров 1
31.07.2020 Евросоюз впервые в истории ввел санкции против россиян за кибератаки. Доказательств их вины не представлено 1
30.10.2019 Таинственные злоумышленники рэкетируют финансовые компании по всему миру, притворяясь «русскими хакерами» 1
03.06.2019 Eset выявил новые возможности бэкдора группировки Sednit 1
25.12.2017 Eset рассказала о деятельности кибергруппы Fancy Bear в 2017 году 1
09.02.2017 InfoWatch представила аналитику об атаках на сети МИД Польши, Чехии и Таиланда 1
27.10.2016 Поставщики ИТ в финсектор поставили рекорд по сокращению выручки 1
08.07.2013 Натуральный допинг улучшает спортивные результаты 1
17.07.2012 Как будут выявлять генный допинг на Олимпиаде? 2

Публикаций - 10, упоминаний - 11

WADA и организации, системы, технологии, персоны:

Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 45 3
ESET - ESET Software 1163 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
Амтел-Сервис 37 1
Infinera 41 1
Sandworm Team - Хакерская группировка 5 1
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 49 1
Imperva - Incapsula 9 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1700 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 950 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5690 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15984 1
InfoWatch - Инфовотч 1191 1
Информзащита 947 1
Крок - Croc 1969 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1451 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 715 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 502 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 742 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 541 1
Trend Micro 652 1
Oberon - Оберон 65 1
ICL ГК - ICL Group 506 1
Cloudflare 174 1
Inline Group - Инлайн Груп 106 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 819 1
CrowdStrike Holdings 64 1
Link11 2 1
Radware 62 1
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 1
Резонанс НПП 407 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8952 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5991 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 460 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 431 2
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 2
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 1
Правительство Польши - органы государственной власти 32 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 1
Таиланд - Королевское Тайское правительство 15 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1698 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
Правительство Чешской Республики - органы государственной власти 10 1
Бундестаг - Bundestag - однопалатный парламент Федеративной Республики Германия 7 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5722 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3210 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 555 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1213 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 344 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 286 1
Демократическая политическая партия США 123 2
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35449 6
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7946 2
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WS-DD - WSD - WS-Discovery - Web Services Dynamic Discovery - Динамическое обнаружение веб-служб 4 1
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18255 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13013 1
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Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3852 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5005 1
Microsoft Windows API 311 1
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9602 1
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Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1618 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1030 1
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2543 1
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Суслов Константин 23 1
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Россия - РФ - Российская федерация 167410 4
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Бразилия - Федеративная Республика 2529 2
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Нидерланды - Гаага 53 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19270 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4218 1
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Япония 13832 1
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Сингапур - Республика 1959 1
Индия - Bharat 5893 1
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Нидерланды 3760 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1441 1
Малайзия 927 1
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Филиппины - Республика 601 1
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Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 594 1
Колумбия - Республика 553 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8530 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1384 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 473 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 213 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7891 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3145 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5023 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6202 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6583 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1223 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2313 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3605 1
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8646 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1289 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
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