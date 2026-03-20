Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202640
ИКТ 15720
Организации 11909
Ведомства 1508
Ассоциации 1132
Технологии 3600
Системы 27090
Персоны 88433
География 3155
Статьи 1595
Пресса 1344
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2859
Мероприятия 894

Окуджава Булат

СОБЫТИЯ


20.03.2026 Аналитика «Кион Строки» — Brand Analytics: Пушкин, Есенин и Высоцкий самые цитируемые поэты в русскоязычных соцмедиа 1
29.09.2025 На российское «зеркало» Youtube пошла войной «сестринская» телекомпания Rutube. Удалены сотни выпусков шоу и сериалов 1
21.03.2025 О России: в сервисе «Библиотеки Москвы» на mos.ru доступна новая подборка книг 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Окуджава Булат и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9401 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16176 1
Selectel - Селектел 565 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5081 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 51 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - Rutube Tech - видеохостинг 460 1
ДнепроГЭС - Днепровская ГЭС 5 1
Газпром ПАО 1498 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 340 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 341 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 50 1
Театр Вахтангова - Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова 10 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3089 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2096 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 880 1
Судебная власть - Городские суды 19 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24018 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13150 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1541 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1920 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27023 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3268 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33995 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24803 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5448 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8915 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13158 1
Data monetization - Монетизация данных 2006 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 667 1
Бронирование - Booking 1045 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9697 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3280 1
Google YouTube - Видеохостинг 3020 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 813 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 143 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 702 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 326 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Mos.ID - Мой id - Единый городской идентификатор 25 1
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 90 1
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 301 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Строки - МТС Строки - Книжный сервис 77 1
Yandex IAM - Yandex Identity and Access Management - Yandex Identity Hub - Yandex ID 13 1
Пушкин Александр 40 2
Шалашов Евгений 1 1
Голдман Денис 4 1
Загайнов Дмитрий 3 1
Бастрыкина Анастасия 6 1
Гумилев Николай 1 1
Рыбаков Анатолий 1 1
Дуров Павел 329 1
Блок Александр 4 1
Горький Максим 23 1
Высоцкий Владимир 33 1
Любимов Юрий 4 1
Онегин Евгений 14 1
Есенин Сергей 16 1
По Эдгар Аллан 9 1
Бунин Иван 5 1
Белов Василий 83 1
Левиев Лев 32 1
Вознесенский Андрей 2 1
Мирилашвили Вячеслав 21 1
Пастернак Борис 7 1
Цветаева Марина 6 1
Лермонтов Михаил 8 1
Булгаков Михаил 26 1
Лапин Дмитрий 6 1
Казаков Юрий 4 1
Ахматова Анна 4 1
Бродскоий Иосиф 5 1
Тютчев Федор 3 1
Некрасов Николай 2 1
Лосев Алексей 5 1
Васькин Александр 2 1
Alighieri Dante - Алигьери Данте 10 1
Захарова Оксана 2 1
Фет Афанасий 2 1
Шпаликов Геннадий 1 1
Рахматуллин Рустам 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168749 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3165 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55122 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48157 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19801 1
Россия - Крайний Север 360 1
Греция - Греческая Республика 1019 1
Чехия - Прага 207 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 155 1
Беломорско-Балтийский водный путь - Беломорско-Балтийский канал 3 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11781 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1837 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3180 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5847 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6881 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12446 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4678 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5866 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1697 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 606 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5168 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1317 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58554 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8329 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 541 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 806 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8996 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34367 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7724 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6884 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8922 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3408 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3140 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11513 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 223 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 164 1
Гражданская война 170 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Альтаир медиа - Пикабу 21 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 39 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще