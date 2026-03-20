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Окуджава Булат
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Окуджава Булат и организации, системы, технологии, персоны:
|Пушкин Александр 40 2
|Шалашов Евгений 1 1
|Голдман Денис 4 1
|Загайнов Дмитрий 3 1
|Бастрыкина Анастасия 6 1
|Гумилев Николай 1 1
|Рыбаков Анатолий 1 1
|Дуров Павел 329 1
|Блок Александр 4 1
|Горький Максим 23 1
|Высоцкий Владимир 33 1
|Любимов Юрий 4 1
|Онегин Евгений 14 1
|Есенин Сергей 16 1
|По Эдгар Аллан 9 1
|Бунин Иван 5 1
|Белов Василий 83 1
|Левиев Лев 32 1
|Вознесенский Андрей 2 1
|Мирилашвили Вячеслав 21 1
|Пастернак Борис 7 1
|Цветаева Марина 6 1
|Лермонтов Михаил 8 1
|Булгаков Михаил 26 1
|Лапин Дмитрий 6 1
|Казаков Юрий 4 1
|Ахматова Анна 4 1
|Бродскоий Иосиф 5 1
|Тютчев Федор 3 1
|Некрасов Николай 2 1
|Лосев Алексей 5 1
|Васькин Александр 2 1
|Alighieri Dante - Алигьери Данте 10 1
|Захарова Оксана 2 1
|Фет Афанасий 2 1
|Шпаликов Геннадий 1 1
|Рахматуллин Рустам 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.