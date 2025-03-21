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Васькин Александр


21.03.2025 О России: в сервисе «Библиотеки Москвы» на mos.ru доступна новая подборка книг 1
09.08.2022 Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Васькин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 1
Schneider Electric 575 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 1
ТехЛАБ 26 1
Biocad - Биокад 82 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
ВТБ - Открытие ФК - Таможенная карта 15 1
Группа Самолет 80 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 237 1
Волма 6 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 593 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 460 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1655 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 509 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 61 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
ГПБ - Газпромбанк 1093 1
ВТБ - Почта Банк 468 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 47 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 31 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 48 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 174 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
Транснефть 303 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1045 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 1
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 48 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3112 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6701 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 227 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4343 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 294 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31207 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 633 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51528 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10390 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67380 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15918 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5832 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5486 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14064 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21452 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 271 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1597 1
Волков Николай 8 1
Алешкин Сергей 65 1
Чернышова Елена 4 1
Соколов Павел 14 1
Заянц Илья 46 1
Любимов Александр 14 1
Жуков Андрей 8 1
Чиков Сергей 18 1
Якоб Дмитрий 15 1
Турчановский Дмитрий 12 1
Бимаев Олег 8 1
Ежов Василий 42 1
Чаплинская Светлана 8 1
Теплов Павел 17 1
Попов Павел 21 1
Неверов Михаил 4 1
Любушкин Игорь 1 1
Желяев Олег 1 1
Пасечник Ираида 2 1
Падучева Ольга 1 1
Колупаев Денис 7 1
Стекцер Борис 2 1
Волкова Наталья 5 1
Наумов Владимир 17 1
Данилова Ольга 1 1
Суровцев Владимир 18 1
Комраков Николай 6 1
Юсупов Аркадий 4 1
Труненков Сергей 35 1
Шведов Дмитрий 10 1
Дёмкин Владимир 10 1
Панферов Сергей 5 1
Лукашкин Сергей 26 1
Андрианов Павел 84 1
Вахнин Павел 53 1
Валиуллин Адель 11 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14175 1
Россия - РФ - Российская федерация 146393 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43602 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13772 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48568 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3253 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4898 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5831 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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