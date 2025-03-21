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Беломорско-Балтийский водный путь Беломорско-Балтийский канал



21.03.2025 О России: в сервисе «Библиотеки Москвы» на mos.ru доступна новая подборка книг 1
14.01.2025 Sitronics KT завершила первый этап оцифровки Онежского озера 1
13.01.2010 Море оказалось по колено пароходу с Глонасс 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Беломорско-Балтийский водный путь и организации, системы, технологии, персоны:

М2М телематика - НИС М2М 232 1
СРП - Северное речное пароходство 2 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Волго-Балт Администрация ФБУ - Волго-Балт - Волго-Балтийский водный путь 11 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2201 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2866 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2780 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 1
М2М телематика - М2М-CyberFleet 16 1
М2М телематика - М2М-Cyber - M2M-Cyber 38 1
Севастьянов Александр 3 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3169 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 436 1
Северный Ледовитый океан - Белое море - Студёное, Соловецкое море 43 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18944 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351695, в очереди разбора - 760404.
Создано именных указателей - 172460.
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