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Беломорско-Балтийский водный путь Беломорско-Балтийский канал
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Беломорско-Балтийский водный путь и организации, системы, технологии, персоны:
|Минтранс РФ - Росморречфлот - Волго-Балт Администрация ФБУ - Волго-Балт - Волго-Балтийский водный путь 11 1
|СКИМ - системы контроля и мониторинга 2201 1
|GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2866 1
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3169 1
|Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 436 1
|Северный Ледовитый океан - Белое море - Студёное, Соловецкое море 43 1
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