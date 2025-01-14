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IHO International Hydrographic Organization Международная гидрографическая организация



14.01.2025 Sitronics KT завершила первый этап оцифровки Онежского озера 1
21.10.2020 ГИС семейства «Панорама» работают в среде ОС «Альт 8 СП» 1
21.07.2020 Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux 1
20.07.2020 КБ «Панорама» выпустило линейку продуктов на базе «Эльбрус» для ОС Astra Linux 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

IHO и организации, системы, технологии, персоны:

Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Intel Corporation 12197 1
Nginx - Энджайникс 164 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 22 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 3
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 17 2
Creative Commons - некоммерческая организация 38 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1738 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 3
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1588 3
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PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 430 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 3
EPSG - Geodetic Parameter Dataset - Набор данных геодезических параметров 6 3
ISO 19100 - Geographic information Referencing by coordinates - Стандарт Географическая информация, привязка по координатам 3 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 3
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1120 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
OGC WMTS - Web Map Tile Service - открытая спецификация для публикации в сети цифровых карт с использованием кэшированных листов изображений 4 2
OGC WMS - Web Map Service - протокол обслуживания через интернет географически привязанных изображений, генерируемых картографическим сервером на основе данных из БД ГИС 4 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 2
Умные платформы 1682 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 330 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 1
Пропускная способность - Bandwidth 1744 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 879 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 366 1
DDR - Double data rate 2730 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 1
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 28 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 232 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 195 3
Панорама КБ - Imagery Creator 4 3
Панорама КБ - ГИС Сервер - GIS WebService SE 17 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 3
Linux OS 9936 2
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UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 87 1
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Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 42 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 238 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 295 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 25 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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