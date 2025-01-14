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Sitronics KT завершила первый этап оцифровки Онежского озера

Компания осуществила гидрографические работы на площади 4840 кв. км. В 2025 г. работы продолжатся в рамках второго этапа реализации контракта с Министерством транспорта РФ по созданию электронных навигационных карт Онежского озера.

Разработчик морских решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) завершил первый этап создания электронных навигационных карт северной части третьего по площади озера в России. Специалистами были выполнены промеры акватории и проведена космическая съемка береговой линии и островов в периметре водоема. В компании отмечают, что задачи этого этапа были со звездочкой и требовали высокой точности исполнения – берега северной части озера практически не имеют прямых линий и сильно изрезаны заливами и бухтами. В частности, тут расположены такие заливы как Малое Онего, Заонежский и Повенецкий, по которым проходит путь, ведущий к Беломорско-Балтийскому каналу и к порту Медвежьегорск. Кроме того, в северо-западной части озера расположены Петрозаводская губа и порт Петрозаводск.

«Sitronics KT – одна из немногих в России компаний, имеющих полный блок компетенций для создания официальных электронных навигационных карт таких масштабных акваторий. Последние актуальные карты Онежского озера были созданы гидрографами на основе бумажных карт более 40 лет назад с использованием технологий тех лет - однолучевыми эхолотами, без использования спутниковой навигации и т.д. Сегодня мы задействуем самое современное и высокоточное оборудование, в том числе разработанное в Sitronics KT – автоматизированные промерно-изыскательские и судовые обстановочные комплексы, систему удаленной передачи ЭНК и др.», – сказал директор по развитию Sitronics KT Евгений Шишенин.

Он подчеркнул, что электронные навигационные карты специалисты Sitronics KT создают в соответствии с международными стандартами, утвержденными Международной гидрографической организацией (IHO).

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В 2025 г. работы будут продолжены в рамках второго этапа: специалисты компании завершат гидрографические работы на южной половине озера (4877 кв. км) и уже на основе результатов промеров двух лет, космической съемки и других работ создадут электронные навигационные карты всей площади Онежского озера.

Ранее Sitronics KT провела оцифровку Ладожского озера, а также создала ЭНК рек общей протяженностью более 70 тыс. километров.

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