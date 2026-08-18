«Ростелеком» задумал монтировать спутниковый интернет на кораблях в портах России и в странах НАТО

Структура «Ростелекома», занимающаяся развитием спутниковых систем, изучает рынок подрядчиков, готовых взяться за установку систем спутникового широкополосного интернета на военные, научные и промысловые корабли. Компания запрашивает расценки в 18 портах, в том числе в России, Китае, Южной Корее и двух странах НАТО — Норвегии и Турции. Телеком-компания предоставит монтажникам оборудование и антенны, предположительно южнокорейского или скандинавского производства. После 2022 г. у России возникли проблемы, связанные с отключением ее кораблей от иностранных спутниковых систем.

Поиск партнеров

Принадлежащий «Ростелекому» федеральный спутниковый оператор АО «РТКомм.РУ» начал сбор ценовых предложений для масштабной программы по оснащению промыслового, научного и военного флота компактными и стандартными станциями спутниковой связи «под ключ» — морским VSAT (это полноценный широкополосный спутниковый интернет для судов в открытом море).

Цель сбора коммерческих предложений — последующее заключение договора с подрядчиками, следует из материалов компании, размещенных на сервисе закупок «Росэлторг», с которыми ознакомился CNews.

Компания ищет подрядчиков, готовых провести проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по оснащению судов земными станциями спутниковой связи (СЗССС) и создания опор для этих станций на кораблях. Проект планируется реализовать в формате долгосрочного рамочного договора.

Ростелеком «Дочка» «Ростелекома» «РТКомм.ру» ищет подрядчиков для размещения оборудования на кораблях в 18 портах

Ключевой особенностью программы станет масштабное развертывание гиростабилизированных антенных систем широкого спектра габаритов — от стандартных (диаметром 1,0, 1,2 и 1,5 метра) до ультракомпактных (0,6, 0,7 и 0,8 метра), подходящих для размещения на маломерных судах (яхтах), где установка тяжелых полутораметровых куполов ранее была технически невозможна. Системы морского VSAT позволят автоматически удерживать сигнал со спутника даже во время сильной штормовой качки и активного маневрирования.

Масштабы установки

Согласно техническому заданию, приложенному к процедуре, ориентировочный объем работ — 120 объектов. Однако это не окончательные данные. В закупке указано, что информация об объеме работ имеет информационно-справочный характер и приведена исходя из планируемого к приобретению объема работ. Сроки выполнения — один год.

Указанный объем работ является масштабным для «РТКомм.РУ» в области морского VSAT. В марте 2026 г. портал Comnews.ru со ссылкой на коммерческого директора «РТКомм.РУ» Михаила Муттерперла сообщал, что компания сопровождает более 150 судов различного типа. Годом ранее, в апреле 2025 г., Муттерперл также говорил о 150 кораблях, а также уточнял, что на Северном морском пути и в акватории ближайших к Архангельску морей – Белого, Баренцева – компания работает в основном с ледоколами, грузовыми и рыболовецкими судами. По данным на конец 2026 г. «РТКомм.РУ» оснастила спутниковыми система всего 164 корабля, заняв четвертое место (у лидера ФГУП «Космическая связь» 537 кораблей). При этом в целом по развитию VSAT в России компания занимает первое место, указывали аналитики Comnews.ru.

По словам Муттерперла, услуги связи оказываются на ресурсах 11 спутников в Ka- и Ku-диапазонах, что гарантирует заказчикам высокую скорость передачи данных и бесперебойную работу каналов связи на протяжении всего маршрута. Стабильный сигнал обеспечивается за счет бесшовного переключения между космическими аппаратами. Процессом управляет программно-аппаратный комплекс: он анализирует координаты местоположения судна и автоматически подключает судовую станцию к оптимальному спутнику. По данным на конец 2026 г., в оказании услуг морского VSAT компания задействовала только «Экспресс АМ5», «Экспресс-103», «Ямал-402», «Ямал-401», «Экспресс АМУ7».

Работы во время стоянки

Все работы по созданию морского VSAT будут проводиться в сжатые сроки во время временных стоянок судов в портах.

В техническом задании перечислены порты, которые ее интересуют для проведения работ. Это российские порты в Ростове-на-Дону, Новороссийске, Севастополе, Калининграде, Санкт-Петербурге, Астрахани, Петропавловске-Камчатском, Магадане, Владивостоке, Находке, Невельске, Холмске, Мурманске, Архангельске. Также указаны иностранные порты — Пусан в Южной Корее, Далянь в КНР, а также в странах НАТО — Стамбул в Турции и Киркенес в Норвегии.

В «Ростелекоме» не ответили на запрос CNews, а также не пояснили, с чем связан выбор иностранных локаций.

Рабочие проекты исполнитель должен согласовать с Российским морским регистром судоходства. Оборудование для морской VSAT будет передано заказчиком. Подрядчик должен иметь действующие Свидетельства Российского морского регистра судоходства (форма 7.1.27; 7.1.4.2), включающие следующие виды деятельности: установка, пуско-наладочные работы, обслуживание и ремонт радио- и навигационного оборудования, замена встроенных элементов питания, программирование радиооборудования.

«РТКомм.РУ» в техзадании привел модели оборудования, которое собирается использовать на кораблях. Это антенны диаметром от 1 до 1,5 метра с высоким коэффициентом усиления. Это оборудование южнокорейской KNS, шведской Solix Group (бренд Sailor), а также оборудование российского бренда Cabeus. Модели оборудования для компактных антенн не приведены. Также планируется точка доступа для организации Hot-Spot Ubiquiti UniFi AP.

Рынок морского VSAT

По данным опроса Comnews.ru, к услуге морского VSAT в 2025 г. в России было подключено 1669 судов (+5,4% за год). Лидером по количеству подключенных судов является ФГУП «Космическая связь» (537, или 32% сегмента). Компания AltegroSky показала наибольший прирост в сегменте по количеству подключенных судов в 2025 г. (+50 судов, всего 447). На третьем месте «СТЭК.КОМ» (171), на четвертом — «РТКомм.РУ» (164). Услуги VSAT в России предоставляют более 20 операторов, используя ресурс российских группировок ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) и АО «Газпром космические системы» (ГКС) в C-, Ku- и Ka-диапазонах.

Рынок морского VSAT в России активно развивался до 2022 г. Международный сервис-провайдер Orange Business Services в 2021 г. оценивал выручку поставщиков услуг в России в 620 млн руб., темпы прироста превышали мировые.

После 2022 г. иностранные операторы начали отключать российские суда от связи общего назначения, писало издание «Морские вести России» в ноябре 2025 г. со ссылкой на гендиректора ФГУП «Морсвязьспутник» Андрея Куропятникова.

Как известно, объекты Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ) относят к критической информационной инфраструктуре. В сегменте УКВ и КВ связи Россия сохраняет независимость: в наличии береговые центры и судовое оборудование, действует программа импортозамещения. Однако в сегменте спутниковой связи ситуация была иной, утверждало издание. Существует три ГМССБ, одобренные Международной морской организацией (ИМО): Inmarsat (под управлением Великобритании), Iridium (США) и китайская «Бейдоу», которая имеет ограниченный радиус действия (только КНР).

«Рубикон случился в 2022 г. С началом СВО возникла проблема с обеспечением судов морского флота подвижной спутниковой связью, которая была связана с отключением судов под флагом России от услуг Глобальной системы мобильной спутниковой связи Inmarsat. Эта проблема потребовала принятия неотложных мер», — сообщил Куропятников.

Отключение судов

По оценкам Куропятникова, по состоянию на ноябрь 2025 г. Inmarsat отключила от услуг связи в системе ГМССБ 128 судов под флагом РФ порядка 40 российских компаний.

«Сервис общий, так называемый General Communication — связь общего назначения, с помощью которого идет обмен информацией по каналам судно-судно, судно-берег, идет и координация поисково-спасательных операций, был отключен. Это повлияло на такие конвенционные системы, как судовая система тревожного оповещения, система опознавания и слежения за судами на дальнем расстоянии», — отметил руководитель госпредприятия.

Куропятников заявлял, что в России надо создать собственную орбитальную группировку для корабле, как у Inmarsat. Особую надежду он возлагал на запуск космических аппаратов «Экспресс-РВ» на высокоэллиптическую орбиту, который должен состояться в 2026 г.



Как писал CNews в феврале 2025 г., в России планировалось создать собственную спутниковую систему связи на море после того, как американская Inmarsat отказала российским судам в обслуживании. Как пояснял изданию источник на рынке телекоммуникаций, в морской акватории действуют международные правила по морской навигации, которые включают в себя обязательные требования по системам радиосвязи ГМССБ, включая наземную (морскую) связь, спутниковый сегмент и системы идентификации внутри них. На каждом корабле обязательно устанавливают терминалы наземной (морской) связи, а с определенного размера или по определенным маршрутам обязательна установка спутникового оборудования, которое прописано в соглашении IMO (Международная морская организация). В открытом море связь ложится на спутниковый сегмент, который в основном контролируется американцами, утверждал источник.