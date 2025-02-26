Правительство Москвы Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы Mos.ID Мой id Единый городской идентификатор
Мобильное приложение «Мой id» предоставляет жителям Москвы быстрый доступ к сведениям их документов, в том числе паспорта, водительских прав, ИНН, СНИЛС, полиса ОМС, карты москвича и единого читательского билета. Это позволяет горожанам всегда иметь эту информацию под рукой и при необходимости делиться ей с доверенными лицами. Цифровые версии некоторых документов представлены в виде штрихкодов и QR-кодов. Их можно использовать для получения городских услуг.
Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».
Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 36 3
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
|GitHub 832 1
|Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 1
|Собянин Сергей 390 3
|Иванов Дмитрий 90 3
|Жихарев Денис 2 2
|Шишмарев Владислав 5 2
|Гелашвили Сергей 2 1
|Ефимов Владимир 144 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Шинкарук Елена 28 1
|Бриедис Виталий 11 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Бутурлин Иван 25 1
|Пищелко Александр 12 1
|Вилкова Ольга 1 1
|Куртяник Надежда 268 1
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