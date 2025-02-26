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Правительство Москвы Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы Mos.ID Мой id Единый городской идентификатор

Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Mos.ID - Мой id - Единый городской идентификатор

Мобильное приложение «Мой id» предоставляет жителям Москвы быстрый доступ к сведениям их документов, в том числе паспорта, водительских прав, ИНН, СНИЛС, полиса ОМС, карты москвича и единого читательского билета. Это позволяет горожанам всегда иметь эту информацию под рукой и при необходимости делиться ей с доверенными лицами. Цифровые версии некоторых документов представлены в виде штрихкодов и QR-кодов. Их можно использовать для получения городских услуг.

Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».


26.02.2025 Новый модуль «Вопрос-ответ» в разделе «Сообщество» на платформе Mos.Hub поможет российским разработчикам делиться экспертизой 1
16.08.2024 Новый интерфейс, раздел историй и темы для оформления: в мобильном приложении «Мой id» появились новые функции 2
15.08.2024 ИКТ-бюджеты российских регионов в 2024 г. могут отыграть прошлогоднее падение 1
22.07.2024 Сведения о вакцинации и запись к ветеринару: в приложении «Мой id» появились новые возможности для владельцев домашних животных 1
14.05.2024 В приложении «Мой id» появилась возможность просматривать документы детей 3
19.02.2024 За три месяца количество пользователей мобильного приложения «Мой ID» выросло в 1,5 раза 1
09.02.2024 Число зарегистрированных пользователей портала mos.ru превысило 15,9 миллиона 1
28.11.2023 Посмотреть список книг и не пропустить срок возврата: в чем поможет обновленный ЕЧБ в приложении «Мой ID» 2
21.11.2023 В Москве тестируют карту москвича в формате стикера с чипом 1
14.11.2023 Мобильным приложением «Мой ID» пользуются уже 40 тыс. москвичей 2
03.11.2023 «Мой id»: горожане могут предъявить СНИЛС в виде штрихкода при посещении офисов «Мои документы» 2
25.09.2023 Единый читательский билет можно загрузить в приложение «Мой id» 1
28.07.2023 К столичной библиотеке решений с открытым кодом Mos.Hub присоединились более 3 тысяч пользователей 1
30.05.2023 Московская библиотека решений с открытым кодом Mos.Hub стала доступна всем российским разработчикам 1
25.04.2023 Быстрый вход и верификация: «Тинькофф» и правительство Москвы интегрировали Tinkoff ID в сеть городских информационных порталов 1
15.12.2022 Бизнесу предлагают подключиться к Mos.ID. Что это дает. 1
02.02.2022 За 2021 г. электронными услугами и сервисами на портале мэра Москвы воспользовались 472 млн раз 1
25.04.2019 Московский бизнес получил доступ к Единому городскому идентификатору Mos.ID 2

Публикаций - 18, упоминаний - 25

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 36 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
GitHub 832 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 223 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1186 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1913 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2525 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 577 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 984 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4172 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 66 1
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 34 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 294 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11230 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11131 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13766 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11124 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27835 5
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1427 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24608 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1731 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12603 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3849 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10579 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15824 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3097 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7472 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4044 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6200 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24295 2
Оповещение и уведомление - Notification 4682 2
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Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1470 1
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1727 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1871 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5089 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29895 1
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