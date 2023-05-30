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Московская библиотека решений с открытым кодом Mos.Hub стала доступна всем российским разработчикам

Правительство Москвы открыло для всех российских разработчиков доступ к библиотеке решений с открытым кодом Mos.Hub. Это модернизированный городской репозиторий программного обеспечения, который столица развивает уже более десяти лет. Теперь делиться собственными разработками и переиспользовать отдельные элементы городских цифровых сервисов смогут ИТ-специалисты со всей страны. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Москва уже много лет использует open source решения для развития городской ИТ-платформы и поддерживает развитие культуры открытого исходного кода. Благодаря стимулированию конкуренции среди разработчиков и возможности учесть мнение нескольких профессиональных специалистов работа с открытым кодом не только позволяет добиться более высокого качества конкретного цифрового продукта, но и усиливает отечественную ИТ-отрасль в целом. Запуск открытой версии Mos.Hub, доступной для всего российского ИТ-сообщества, позволит разработчикам объединиться на базе городской площадки и совместно работать над своими проектами. При этом Москва готова и сама делиться с отраслью некоторыми элементами городских цифровых сервисов, которые можно переиспользовать для создания полезных решений для жителей», – сказал Эдуард Лысенко, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий.

Столичная библиотека решений бесплатна и имеет удобную систему авторизации через Mos.ID. На данный момент в Mos.Hub разработчикам уже доступен репозиторий, в котором можно хранить код и совместно работать над его улучшением. Сервис позволяет настраивать права доступа к коду: например, можно открыть его для всех пользователей, а можно опубликовать в закрытом репозитории, доступ к которому будет только у автора. Вся информация, которую пользователи размещают в Mos.Hub, хранится в защищенном городском центре обработки данных на территории России.

В перспективе ИТ-специалисты смогут пользоваться средствами анализа кода на ошибки и уязвимости, комментировать код и ставить ему оценки. Таким образом, по своей функциональности Mos.Hub станет импортозамещенным аналогом зарубежных репозиториев, в том числе GitHub и GitLab.

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Mos.Hub – часть большой работы по формированию столичной экосистемы разработки программного обеспечения. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в ближайшие несколько лет город планирует полностью перейти на собственные решения для совместной разработки ПО, включая сервисы управления проектами, ведение документации и другие инструменты. Это ускорит создание новых полезных продуктов для бизнеса и людей и позволит российским разработчикам сохранить свою конкурентоспособность независимо от решений, принимаемых за пределами страны.

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