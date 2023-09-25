Единый читательский билет можно загрузить в приложение «Мой id»

Единым читательским билетом (ЕЧБ) можно пользоваться в приложении «Мой id». Опция доступна любому зарегистрированному пользователю портала mos.ru. Если в личном кабинете указаны данные читательского билета, штрихкод документа появится автоматически после авторизации в приложении. Его достаточно показать библиотекарю на экране мобильного телефона, чтобы получить или вернуть книгу. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Мобильное приложение “Мой id” — удобный инструмент для онлайн-доступа к данным документов, будь то паспорт, СНИЛС, полис ОМС или единый читательский билет. Сегодня при посещении библиотек москвичу не требуется носить с собой пластиковую карту ЕЧБ, искать скриншот электронного читательского билета в смартфоне или заходить в кабинет читателя в сервисе “Библиотеки Москвы”: штрихкод ЕЧБ можно найти буквально в пару кликов в приложении “Мой id”. Настроить быстрый доступ просто: если номер билета указан в личном кабинете на mos.ru, останется только авторизоваться в приложении и добавить ЕЧБ в список избранных документов», — сказали представители столичного Департамента информационных технологий.

Мобильное приложение «Мой id» дает возможность быстро посмотреть данные своих документов. Это может понадобиться при заполнении бланков и онлайн-форм, а также для передачи нужных сведений или оформления некоторых городских услуг.

Сервис автоматически синхронизируется с городскими информационными системами и отображает данные, которые указаны в личном кабинете пользователя на mos.ru или были использованы при получении госуслуг.

«Мой id» можно скачать во всех популярных магазинах приложений.

Единый читательский билет позволяет горожанам брать книги во всех столичных читальнях Департамента культуры и пользоваться сервисами проекта «Библиотеки Москвы». Его уже оформили более 990 тыс. человек. С помощью ЕЧБ можно искать книги, бронировать их, переносить дату возврата и не только.

Оформить единый читательский билет можно в любой столичной библиотеке, подведомственной Департаменту культуры, документ выдадут в виде пластиковой карты с уникальным номером и штрихкодом. Получить его можно и онлайн. После заполнения небольшой онлайн-формы пользователю поступит уведомление о регистрации ЕЧБ, а в личном кабинете появится штрихкод для доступа к сервису «Библиотеки Москвы».

В Москве работает 440 читален, в фондах которых насчитывается почти 15 млн изданий художественной, научной и профессиональной литературы, а также периодики.