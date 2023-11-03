«Мой id»: горожане могут предъявить СНИЛС в виде штрихкода при посещении офисов «Мои документы»

Во всех столичных офисах «Мои документы» теперь можно предъявить СНИЛС в виде штрихкода в мобильном приложении «Мой id». Это упрощает процесс обращения для граждан и ускоряет работу специалистов. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Номер СНИЛС нужен для получения большинства услуг в центре “Мои документы”. По нему информационная система центров госуслуг находит все необходимые сведения о горожанине и при их наличии автоматически заполняет поля заявления. Ранее сотрудники центров могли внести номер СНИЛС только вручную, а посетителям приходилось диктовать его или предъявлять оригинал документа. Теперь же достаточно показать штрихкод в приложении “Мой id” на экране смартфона. Сотрудник считает его специальным сканером, и данные СНИЛС автоматически попадут в информационную систему. Москвичам больше не придется беспокоиться о том, что документа нет с собой», — отметил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.

Руководитель государственного казенного учреждения «Новые технологии управления» Александр Пищелко сказал, что новую функцию приложения протестировали перед тем, как внедрять во всех офисах госуслуг. Участники эксперимента могли предъявить штрихкод СНИЛС через приложение в девяти районных центрах «Мои документы». «Итоги тестирования показали, что больше 90% опрошенных — среди них и горожане, и сотрудники центров госуслуг — подтвердили удобство такой механики в применении», — отметил Александр Пищелко.

При этом электронная версия документа не заменяет оригинал. В определенных случаях горожанину нужно будет иметь при себе СНИЛС, если этого требует регламент предоставления услуг.

Мобильное приложение «Мой id» позволяет москвичам всегда иметь под рукой данные своих документов. Это упрощает заполнение бланков и онлайн-форм, позволяет делиться нужной информацией с доверенными лицами, а также использовать цифровые версии некоторых документов для получения городских услуг.

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Приложение дает доступ к данным паспорта, СНИЛС, полиса ОМС, карты москвича, единого читательского билета и других документов. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно авторизоваться в приложении «Мой id» с помощью учетной записи на портале mos.ru. После этого сведения о документах, указанных в личном кабинете, отобразятся автоматически.

Информация, которую использует приложение, хранится не на телефоне пользователя, а в городском центре обработки данных, защищенном в соответствии с требованиями информационной безопасности.