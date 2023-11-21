В Москве тестируют карту москвича в формате стикера с чипом

В Москве тестируют новый формат карты москвича. Наклейка с чипом — стикер — клеится, как правило, на мобильный телефон и позволяет пользоваться привычными функциями карты. На участие в тестировании, которое продлится до конца ноября, записалось около 500 держателей карты москвича. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Новый формат карты москвича поможет сделать ее использование еще более удобным для горожан. Подобный формат широко используется банками и стал уже привычным для множества жителей столицы. В случае успешного проведения тестирования город продолжит развивать новый формат. В перспективе он поможет сократить сроки выпуска карты и временного единого социального билета (ВЕСБ), а также позволит менять льготную категорию без замены карты. Для нас стикер – не просто современный форм-фактор, это промежуточный этап между пластиковой и виртуальной картой, а также в будущем ключ ко всем городским сервисам», — сказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

В тестировании участвуют представители нескольких льготных категорий, в том числе инвалиды второй и третьей групп, студенты и многодетные родители. Это позволит проверить, насколько новый формат карты москвича удобен для разных держателей.

Использование стикера в большинстве случаев аналогично использованию карты: для бесплатного или льготного проезда в городском транспорте необходимо будет приложить его к валидатору, а для записи к врачу — к инфомату в поликлиниках Москвы.

Чтобы получать скидки у более чем 8,5 тыс. партнеров программы лояльности, держателю карты нового формата необходимо будет показать штрихкод в мобильном приложении «Мой ID». Он автоматически появится в приложении после авторизации.

Карта москвича — один из главных социальных проектов столицы. Она обеспечивает жителям столицы персональный доступ к городской инфраструктуре и является верным спутником во многих сферах — от социальной до культурной. Получить карту могут учащиеся, студенты, пенсионеры и люди предпенсионного возраста, дети и родители в многодетной семье, ветераны, москвичи с инвалидностью и другие льготные категории. Для оформления карты москвича необходимо заполнить заявление на портале mos.ru. Для этого потребуется стандартная или полная учетная запись.

Мобильное приложение «Мой id» позволяет москвичам всегда иметь под рукой данные своих документов. Оно дает доступ к сведениям паспорта, СНИЛС, полиса ОМС, карты москвича, единого читательского билета и других документов. Чтобы воспользоваться приложением, достаточно скачать его и авторизоваться с помощью учетной записи на портале mos.ru. После этого сведения о документах, указанных в личном кабинете, отобразятся автоматически. Это упрощает заполнение бланков и онлайн-форм, позволяет быстро делиться нужной информацией с доверенными лицами, а также использовать цифровые версии некоторых документов для получения городских услуг.