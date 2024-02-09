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Число зарегистрированных пользователей портала mos.ru превысило 15,9 миллиона

Число зарегистрированных пользователей портала mos.ru превысило 15,9 млн. Чтобы пользоваться всеми возможностями цифровой экосистемы Москвы, необходима полная учетная запись. Она позволяет пользоваться электронными услугами и сервисами, а также другими онлайн-проектами столицы, для которых необходимо подтверждение личности. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Если у заявителя есть полная учетная запись портала mos.ru, то это гарантирует, что пользователь ранее уже подтвердил свою личность одним из доступных способов. Благодаря этому город может не запрашивать у него дополнительные документы: человек получает услугу быстрее и без предоставления лишних сведений. Например, пользователям с полной учетной записью становится доступна возможность оформлять онлайн субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и многое другое. Кроме того, горожане с полной учетной записью на mos.ru и московским полисом обязательного медицинского страхования автоматически могут просматривать свою электронную медкарту — пользователям со стандартным аккаунтом для этого надо подать заявку и дождаться предоставления доступа», — сказали представители столичного Департамента информационных технологий.

Чтобы получить полную учетную запись, достаточно подтвердить личность онлайн или в любом центре госуслуг «Мои документы».

Получить оперативный доступ к городским услугам можно через личный кабинет на mos.ru. Благодаря данным полной учетной записи в личном кабинете, можно не вводить данные каждый раз заново. В нем достаточно настроить напоминания и оповещения, например, о проходе ребенка в школу, штрафах, записи к врачу.

На портале mos.ru горожанам в цифровом формате доступно более 420 услуг и сервисов. Они позволяют решить практически любую повседневную задачу онлайн в любое удобное время и с любого устройства. Возможностями портала ежедневно пользуются более 2 млн раз.

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Цифровизация

Кроме того, учетная запись Mos.ID дает жителям столицы возможность пользоваться другими цифровыми проектами. Так, с ее помощью можно авторизоваться более чем на 150 ресурсах, в числе которых проекты «Активный гражданин», «Наш город», «Электронный дом» и «Московская электронная школа», а также городские мобильные приложения, в том числе «Парковки России», портал «Узнай Москву», портал поставщиков, инвестиционный портал и др.

Повышение доступности массовых социально значимых услуг в электронном виде соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

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