Бизнесу предлагают подключиться к Mos.ID. Что это дает.

Сегодня цифровая экосистема Москвы — это более ста онлайн-ресурсов, комплекс мобильных приложений и более 380 услуг и сервисов для жителей и бизнеса. Все это доступно пользователям по единой учетной записи — Mos.ID. Она удобна, безопасна и поддерживает различные, в том числе самые современные, способы авторизации. Как коммерческие организации могут использовать преимущества Mos.ID и почему бизнесу стоит подключиться к московской системе авторизации пользователей, рассказали в столичном Департаменте информационных технологий.

Что такое Mos.ID и почему это удобно

Благодаря развитию системы управления доступом к информационным ресурсам (СУДИР), Москва избавила пользователей от необходимости регистрироваться на каждом городском портале по отдельности. Уже несколько лет жителям достаточно иметь одну учетную запись Mos.ID и пользоваться всеми возможностями столичной цифровой экосистемы.

По сути, Mos.ID — это логин и пароль аккаунта на официальном портале Мэра Москвы mos.ru, который сегодня уже имеют более 15,1 миллиона человек. Это не только москвичи, но и жители других регионов, в первую очередь Московской области и граничащих с ней субъектов. Многие из них часто бывают в Москве по рабочим или личным делам и активно пользуются цифровыми сервисами столицы.

Владислав Шишмарев заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы С 2011 года, постепенно развиваясь, онлайн-ресурсы Москвы масштабировались в полноценную цифровую экосистему, и одной из главных ее составляющих стал единый идентификатор Mos.ID. Он позволяет жителям пользоваться возможностями любого ресурса, являющегося частью экосистемы: от сайтов отдельных учреждений, например музеев или библиотек, до мобильных приложений и масштабных цифровых проектов уровня портала mos.ru, Портала поставщиков или «Активного гражданина». Сегодня практически все городские ресурсы уже подключены к единой системе авторизации, а все новые разрабатываются уже с учетом интеграции с Mos.ID.

Таким образом, жителям не приходится запоминать разные пары логина и пароля от каждого городского ресурса, на котором они регистрируются. Кроме того, Mos.ID — это еще и единый профиль, который можно использовать на всех подключенных к СУДИР цифровых ресурсах. Человеку не надо каждый раз заполнять сведения о себе, чтобы получить нужный сервис. Достаточно один раз заполнить профиль на mos.ru и в дальнейшем использовать эти сведения на всех ресурсах, на которых человек авторизуется через Mos.ID. При этом только сам пользователь решает, какие сведения о себе какому ресурсу предоставлять, а в настройках безопасности на портале mos.ru он может посмотреть, каким порталам и приложениям предоставлен доступ к информации профиля, при необходимости отключив неактуальные.

Чем Mos.ID может быть полезен бизнесу

Чем использование Mos.ID может быть полезно коммерческим организациям? Прежде всего, это важно для удобства пользователей. Интеграция с СУДИР позволяет организации упростить регистрацию на своем онлайн-ресурсе: как и в случае с городскими цифровыми проектами, человеку не придется регистрироваться с нуля. Вместо того, чтобы создавать новый аккаунт, он может воспользоваться уже имеющейся учетной записью портала mos.ru.

Новые правила аккредитации и получения налоговых льгот для ИТ-компаний: что важно знать Поддержка ИТ-отрасли

Интеграцию с СУДИР уже выстроили несколько крупных компаний, в том числе в сфере информационных технологий. Сам город использует такое партнерство в том числе для того, чтобы дать пользователям больший выбор вариантов авторизации на mos.ru и других столичных порталах. Например, уже сейчас на mos.ru можно авторизоваться через учетные записи портала Госуслуг, Сбер.ID, ЯндексID, Mail.ID, аккаунты социальных сетей ВК и Одноклассники.

Помимо повышения удобства, интеграция с СУДИР открывает дополнительные возможности для верификации пользователей. Это особенно важно для C2C-сервисов, клиентам которых важно быть уверенными в добросовестности того, с кем ведется диалог или заключается сделка. В этом смысле Mos.ID можно использовать как гарантию актуальной и достоверной информации о пользователе. Все сведения, которые человек указывает в личном кабинете на портале mos.ru, проходят несколько ступеней верификации в городских и федеральных информационных системах. Поэтому если человек указал на каком-либо ресурсе информацию о себе, он может подтвердить ее, авторизовавшись через Mos.ID.

Артем Пермяков, Directum: HR-специалист становится агентом цифровизации Цифровизация

Такой партнерский проект ДИТ Москвы уже реализовал с сервисом «Яндекс.Недвижимость». Если у пользователя есть полная учетная запись Mos.ID, он может привязать ее к своему аккаунту в сервисе и тем самым подтвердить, что он указан в списке собственников квартиры, которую продает. В результате другие пользователи видят в объявлении специальный значок и могут убедиться в том, что объявление разместил именно собственник. Кроме того, использование единого идентификатора способствует более безопасному поведению пользователей в интернете.

Денис Жихарев руководитель Управления интеграционных проектов ДИТ Москвы Многие пользователи, которым приходится регистрироваться на разных сайтах с нуля, не уделяют должного внимания соблюдению правил кибергигиены. Зачастую они, чтобы не тратить время и не запоминать разные пароли, создают для всех ресурсов одинаковую связку логин-пароль. Это крайне небезопасно как для самих пользователей, так и для ресурсов, на которых они авторизуются с помощью таких связок. Использование Mos.ID помогает усилить защиту: и город со своей стороны уделяет большое внимание защите данных пользователей, и у самих пользователей на mos.ru есть доступ к расширенным настройкам безопасности своего аккаунта.