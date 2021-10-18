Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Gitlab
Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом


18.10.2021 Окончательная смерть Flash. Adobe выжгла инициативу сохранения плеера в живых 1
15.07.2021 Платформа BarsUp.Net от «Барс груп» расширила возможности в разработке 1
14.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions заплатит до 3 млн рублей за обнаружение уязвимостей 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 1
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 4
22.06.2021 KGK Global повысила стабильность сервисов в три раза с помощью платформы Mail.ru Cloud Solutions 1
10.06.2021 «Единый накопительный пенсионный фонд» применяет Solar appScreener для повышения безопасности оказания цифровых услуг 1
20.05.2021 Сбербанк строит «российский Github» и открывает доступ для всех желающих к огромному числу облачных сервисов 1
01.03.2021 Red Hat представила новую версию OpenShift 1
06.01.2021 GitHub переходит на сторону Крыма вопреки санкциям США 3
17.12.2020 Syssoft расширила ассортимент решений для Devops 4
17.11.2020 Правообладатели проиграли. Скандальное ПО для скачивания с YouTube вернули на GitHub 1
15.09.2020 G-Core Labs запустила AI-платформу для ускорения разработки приложений на базе ИИ 1
30.07.2020 Qiwi создала сервис, который ищет утечки исходного кода в интернете 1
29.07.2020 Программистка выложила в открытый доступ исходники 50 компаний от Microsoft до Qualcomm 2
23.07.2020 Навальный рассекретил ИТ-инфраструктуру своего фонда 1
16.07.2020 Solar appScreener «научился» тестировать приложения на уязвимости согласно требованиям ЦБ 1
06.07.2020 Банк «Санкт-Петербург» запускает новые цифровые сервисы с помощью Neoflex MSA Platform 1
09.06.2020 «Инфосистемы джет» завершили пилот для «Ростелекома» по непрерывной интеграции 1
20.05.2020 Из-за кривых настроек безопасности в Сеть утекли исходные коды бортовых компьютеров Mercedes 3
28.04.2020 «Техносерв консалтинг» представила решение для автоматизации процессов разработки 1
20.03.2020 Разработчики Debian Linux создали «убийц» Instagram, YouTube и Twitter 1
13.02.2020 «Почта Донбасса» внедрила СПО от умельцев из ДНР 1
20.01.2020 Власти собрались построить «российский Github» за 2 миллиарда 3
05.11.2019 Gitlab ввел отбор сотрудников по национальному признаку. Россиян вышвырнули за борт 14
29.07.2019 GitHub начал блокировать российских разработчиков. VPN не помогает 1
11.06.2019 Приложение ВТБ сбоит и лихорадит двое суток подряд 1
06.05.2019 Таинственный взломщик удаляет исходные коды на GitHub и требует у программистов выкуп 1
07.02.2019 ВТБ удвоит ИТ-штат, набрав тысячи новых программистов 1
07.02.2019 ВТБ расширяет штат ИТ-специалистов 1
10.12.2018 Бескультурные хакеры взломали Linux.org 1
07.12.2018 «Техносерв» создал подразделение для разработки «единого рабочего пространства для аналитиков по данным» 1
19.11.2018 «Техносерв Cloud» сформировал новое подразделение, чтобы создать облачную платформу для разработчиков 1
28.06.2018 Культовый сайт разработчиков СПО мог не достаться Microsoft, сделку хотел сорвать Google 2
15.05.2017 Atlex и Hystax разрабатывают отечественную платформу DRaaS на базе OpenStack 1
25.04.2017 Миграция в облако: какой маршрут выбрать? 1
27.05.2016 Virtuozzo совместно с Bitnami запустили сервис Virtuozzo Application Catalog 1
12.08.2015 Softline организовала облачный хостинг на платформе ActiveCloud для «А-софт» 1

Публикаций - 38, упоминаний - 65

Gitlab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11253 11
GitHub 412 10
Twitter 2204 5
Google LLC 7210 4
Amazon Inc - Amazon.com 1480 3
Atlassian 33 3
Apple Inc - Эппл Рус 7761 3
Facebook 3769 3
SEC Consult Services 933 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 2
Nintendo 228 1
Астелит 74 1
Lifecell - Лайфселл - Украинский оператор мобильной связи 18 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
NeXus 204 1
Киевстар 263 1
Yahoo! 1127 1
Huawei HiSilicon Technologies 30 1
Adobe Systems 823 1
Системный софт - SysSoft 124 1
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 15 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
IBM 3586 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
Rancher Labs 11 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 7 1
Fiserv 8 1
Mirantis - Мирантис 21 1
Irdeto 22 1
Neoflex - Неофлекс 142 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 1
Huawei 2736 1
Lenovo Group 1645 1
Qualcomm Technologies 1009 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
AMD - Advanced Micro Devices 1692 1
Oracle Corporation 3389 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 3
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Daimler AG 71 2
ВТБ24 583 2
LinkedIn 521 1
Qiwi 783 1
Uber Technologies 258 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
The Walt Disney Company 172 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Uber 257 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 10 1
Balderton Capital 4 1
Uberspace 1 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 7 1
Правительство Республики Казахстан - ЕНПФ - Единый накопительный пенсионный фонд 1 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 47 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
Kubernetes 307 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
DevOps - Development и Operations 297 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 3
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 2
OpenStack 347 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
DevSecOps - Development Security Operations 30 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 290 1
Wiki - Вики - режим Википедии 37 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 496 1
Microsoft Windows приложения 106 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 189 1
LSA - Latent semantic analysis - ЛСА - Латентно-семантический анализ 4 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
ОУД - оценочный уровень доверия 5 1
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 45 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 533 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 1
WSL - Windows Subsystem for Linux 36 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 224 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Flash 481 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 551 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 774 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 554 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
Linux OS 4296 8
Docker - Платформа распределённых приложений 146 7
Java - Язык программирования 1186 6
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 9 4
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 71 4
Red Hat Ansible 57 4
Prometheus - Monitoring system & time series database 20 4
Apache Hadoop 339 4
SQL - Язык программирования 436 3
Elixir - Язык программирования 3 3
JavaScript - Язык программирования 637 3
AWS - Amazon Web Services 569 3
Microsoft Azure 1171 3
Hashicorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 23 3
Google Go - Golang - Язык программирования 20 3
Ericsson Erlang - язык телефонных коммутаторов 14 3
Microsoft Xamarin 25 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 3
Microsoft Visual Studio Code - VSCode 13 3
Google YouTube - Видеохостинг 1750 3
Microsoft Windows 10 6707 2
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 18 2
Microsoft Windows PowerShell 94 2
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 13 2
Node.js - программная платформа 58 2
Google Android 10752 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 2
Apple iOS 5742 2
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 2
Microsoft SQL Server 799 2
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 14 1
Jenkins 22 1
SugarCRM 28 1
Linux - Debian Social 1 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 36 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 15 1
Canonical Anbox Cloud 1 1
SourceForge 19 1
Friedman Nat - Фридман Нэт 13 4
Satya Nadella - Сатья Наделла 168 2
Ермаков Глеб 7 2
Greene Diane - Грин Диана 18 1
Кашкин Анатолий 2 1
Склабовский Сергей 4 1
Запорожец Дмитрий 2 1
Сизов Валерия 2 1
Wanstrath Chris - Уэнстрат Крис 4 1
Johnson Eric - Джонсон Эрик 5 1
Макаров Дмитрий 4 1
Saeedi Hamed - Саиди Хамед 2 1
Wang Kathy - Ванг Кэти 1 1
Завирюха Дмитрий 10 1
Безруков Валерий 10 1
Лемешко Максим 13 1
Артыкбаев Марат 1 1
Цыганков Александр 1 1
Грин Диана 9 1
Мельникова Анастасия 166 1
Спаринапти Антон 15 1
Талалаев Александр 2 1
Мишин Тимур 3 1
Шатиров Георгий 7 1
Навальный Алексей 58 1
Костин Андрей 45 1
Рыбаков Александр 24 1
Вайнер Всеволод 24 1
Дергунова Ольга 60 1
Чернов Даниил 49 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 1
Зайцев Михаил 145 1
Блинов Михаил 73 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 6
Россия - Республика Крым 626 3
США - Сан-Франциско 700 3
Украина 3431 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 2
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 185 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 2
Куба - Республика 76 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 2
Иран - Исламская Республика Иран 377 2
Россия - Архангельск 217 1
Россия - Республика Крым -Ялта 28 1
Россия - Мурманск 261 1
Россия - Южно-Сахалинск 160 1
Беларусь - Минск 330 1
Великое Герцогство Люксембург 218 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 1
Бразилия - Федеративная Республика 1134 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 1
Россия - СФО - Новосибирск 1992 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Германия - Федеративная Республика 3702 1
Австралия - Австралийский Союз 1136 1
Восточная Европа 1701 1
Сингапур - Республика 812 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 841 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1013 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 21 1
Contributor Covenant - Кодекс Поведения участника 3 1
EAR - Export Administration Regulations - Правила экспортного контроля США - Правила администрирования экспорта США 1 1
ZDnet 388 4
The Verge - Издание 448 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
The Register 366 1
Bloomberg 786 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1100 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
BleepingComputer - Издание 120 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CrunchBase 62 1
TorrentFreak (TF) 51 1
Linux.org 1 1
Under The Breach 2 1
Интерфакс-100 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771761, в очереди разбора - 675443.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще