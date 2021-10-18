Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 4

Red Hat представила новую версию OpenShift 1

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