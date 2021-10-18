Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Gitlab
Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом
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Публикаций - 38, упоминаний - 65
Gitlab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 3
|HeadHunter Group - HH Group 336 2
|Daimler AG 71 2
|ВТБ24 583 2
|LinkedIn 521 1
|Qiwi 783 1
|Uber Technologies 258 1
|РСХБ - Россельхозбанк 183 1
|Банк Санкт-Петербург 120 1
|The Walt Disney Company 172 1
|Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
|Uber 257 1
|ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 10 1
|Balderton Capital 4 1
|Uberspace 1 1
|RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 47 1
|EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
|Интерфакс-100 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771761, в очереди разбора - 675443.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771761, в очереди разбора - 675443.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru