Разделы

Безопасность
|

Positive Technologies: атаки на разработчиков через GitHub и GitLab достигли рекордного уровня за три года

Аналитики Positive Technologies проанализировали актуальные киберугрозы за первое полугодие 2025 г. Согласно исследованию, основным методом успешных атак на организации по-прежнему остается вредоносное ПО: оно использовалось в 63% случаев. При этом доля распространения ВПО через сайты достигла 13%: это почти вдвое больше, чем в аналогичный период 2024 г. Рекордное за три года количество таких атак вызвано ростом популярности схем, нацеленных на разработчиков. С помощью компрометации открытых репозиториев и тайпсквоттинга (вид кибератаки, при котором злоумышленники создают вредоносные пакеты с названиями, похожими на названия легитимных проектов, чем вводят пользователей в заблуждение) киберпреступники внедряются в цепочки поставок ПО. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Размещая фиктивные проекты на популярных платформах для разработчиков — GitHub и GitLab —злоумышленники обманом заставляют пользователей запускать вредоносную полезную нагрузку, отвечающую за извлечение дополнительных компонентов из контролируемого злоумышленником репозитория и их выполнение. В результате на устройства жертв загружаются трояны удаленного доступа и шпионское ПО.

В России, Бразилии и Турции, например, от вредоносной кампании под видом проектов с открытым исходным кодом пострадали геймеры и криптовалютные инвесторы. На их устройства загружался инфостилер, крадущий адреса криптокошельков, личные и банковские данные. В США, Европе и Азии не менее 233 жертв пострадали от кампании группировка Lazarus: она внедряла JavaScript-имплант, предназначенный для сбора системной информации.

«Тактика APT-группировок эволюционирует: они переходят от массового фишинга к целевым атакам на разработчиков. Их новая цель — цепочки поставок различных технологий. Внедряя вредоносное ПО в процессы разработки, злоумышленники наносят двойной удар: поражают не только саму жертву, но и проекты, с которыми она связана. Мы прогнозируем, что этот тренд будет набирать обороты: атаки на ИТ-компании и разработчиков с целью подрыва цепочек поставок будут происходить чаще», — сказала Анастасия Осипова, младший аналитик исследовательской группы Positive Technologies.

С начала 2025 г. злоумышленники также активно использовали в экосистемах с открытым исходным кодом технику тайпсквоттинга, рассчитывая на ошибки пользователей при вводе названий пакетов. К примеру, специалисты PT ESC выявили в репозитории PyPI вредоносную кампанию, нацеленную на разработчиков, ML-специалистов и энтузиастов, заинтересованных в интеграции DeepSeek в свои системы. Вредоносные пакеты deepseeek и deepseekai могли собирать данные о пользователе и его компьютере, а также похищать переменные окружения.

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден
бизнес

Эксперты рекомендуют производителям программного или программно-аппаратного обеспечения выстроить процессы безопасной разработки и обеспечить защиту цепочки поставок. Основные меры включают внедрение инструментов, позволяющих выявлять уязвимости в коде и тестировать безопасность приложений, а также решений для динамического анализа кода и анализаторов пакетов. Кроме того, необходимо своевременно обновлять системы управления исходным кодом, которые используются в процессе разработки.

В целом, согласно отчету Positive Technologies, 52% успешных атак на организации приводят к утечкам конфиденциальной информации, включая учетные данные (25%) и коммерческую тайну (15%). Нарушение основной деятельности с начала 2025 г. происходило в 45% успешных атак, что на 13 п. п. больше, чем в предыдущем полугодии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

Социальный фонд модернизирует систему кибербезопасности почти за миллиард

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

«Киберпротект» обновил «Кибер Бэкап Облачный» — российский облачный сервис резервного копирования

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден

Кибератака парализовала госсети штата Невада

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: