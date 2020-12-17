Спецпроекты

Syssoft расширила ассортимент решений для Devops

ПО Софт

Syssoft («Системный софт»), центр экспертизы в области подбора и поставки программного обеспечения, заключила стратегическое партнерство с Gitlab, разработчиком решений для Devops.

Syssoft предложит клиентам продукт Gitlab, благодаря которому можно успешно контролировать весь цикл создания и использования ПО. Применение Gitlab дает возможность команде разработки не тратить время на рутинные манипуляции и настройки, а сконцентрироваться на амбициозных и креативных задачах. Интегрированные в ПО алгоритмы позволяют быстро протестировать разработанные программы и сайты, выявить ошибки и оптимизировать софт.

«За последний год наша глобальная партнерская экосистема выросла более чем на 175 партнеров, добавлены новые услуги и возможности за счет интеграции технологий, которые обеспечивают дополнительную ценность продукта Gitlab. Мы уверены, что профессионализм команды Syssoft и наши новые совместные возможности помогут клиентам добиваться успехов при разработке самых сложных и амбициозных проектов», — сказал Мэтью Кофлан, директор по продажам Gitlab в регионе EMEA.

Еще один продукт, который будет доступен в каталоге Syssoft — Gitlab Self-Managed. Это полноценная платформа Devops, исполненная в едином приложении. Платформа поддерживает и автоматизирует все ступени жизненного цикла: от идеи до готового релиза. Gitlab Self-Managed сокращает цикл разработки, увеличивает продуктивность и уменьшает затраты.

«Методология Devops становится все более популярной у российских программистов, поэтому мы видим существенный рост интереса как от ИТ-компаний, так и со стороны внутренних департаментов разработки крупного бизнеса. Gitlab — известный в мире и востребованный вендор, поэтому наше партнерство — важный шаг для Syssoft. Чтобы подтвердить свои профессиональные компетенции наша команда провела обучение своих сотрудников и прошла необходимые тестирования. Теперь мы готовы предложить клиентам решения Gitlab для их бизнес-задач», — отметил Дмитрий Завирюха, руководитель направления перспективных решений Syssoft.

Решения Gitlab использует большое количество компаний по всему миру. ПО Gitlab выбирают клиенты во многих отраслях: разработки приложений и сервисов, финансовых услуг, розничной торговли, индустрии развлечений и других.

Другие материалы рубрики

Власти потратят десятки миллионов, чтобы москвичи могли эффективнее доносить друг на друга в обмен на кепки и гамбургеры

Google тихо поглотила компанию, которая бесплатно превращает древние ПК в хромбуки

Microsoft добавит в Windows 10 важную и востребованную функцию, которая должна была там быть всегда

Microsoft без спроса начала обновлять Windows 10

Минцифры рассказало, какие российские приложения будут предустанавливать на смартфоны и ПК. В основном это «Яндекс» и Mail.ru

Знаменитый корпоративный мессенджер Slack продан за $28 млрд

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводных зарядных устройств Moshi: Otto Q, Porto Q 5K и Lounge Q

Обзор мини-ПК Acer Veriton N4670G: мал да удал

Техноблог

Влаго- и пылезащитные чехлы – реальная помощь или пылесборник?

Обзор Logitech Swytch: одно устройство для подключения всего ВКС-оборудования

Показать еще

Наука

Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем
Показать еще
Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию