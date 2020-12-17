Syssoft расширила ассортимент решений для Devops

Syssoft («Системный софт»), центр экспертизы в области подбора и поставки программного обеспечения, заключила стратегическое партнерство с Gitlab, разработчиком решений для Devops.

Syssoft предложит клиентам продукт Gitlab, благодаря которому можно успешно контролировать весь цикл создания и использования ПО. Применение Gitlab дает возможность команде разработки не тратить время на рутинные манипуляции и настройки, а сконцентрироваться на амбициозных и креативных задачах. Интегрированные в ПО алгоритмы позволяют быстро протестировать разработанные программы и сайты, выявить ошибки и оптимизировать софт.

«За последний год наша глобальная партнерская экосистема выросла более чем на 175 партнеров, добавлены новые услуги и возможности за счет интеграции технологий, которые обеспечивают дополнительную ценность продукта Gitlab. Мы уверены, что профессионализм команды Syssoft и наши новые совместные возможности помогут клиентам добиваться успехов при разработке самых сложных и амбициозных проектов», — сказал Мэтью Кофлан, директор по продажам Gitlab в регионе EMEA.

Еще один продукт, который будет доступен в каталоге Syssoft — Gitlab Self-Managed. Это полноценная платформа Devops, исполненная в едином приложении. Платформа поддерживает и автоматизирует все ступени жизненного цикла: от идеи до готового релиза. Gitlab Self-Managed сокращает цикл разработки, увеличивает продуктивность и уменьшает затраты.

«Методология Devops становится все более популярной у российских программистов, поэтому мы видим существенный рост интереса как от ИТ-компаний, так и со стороны внутренних департаментов разработки крупного бизнеса. Gitlab — известный в мире и востребованный вендор, поэтому наше партнерство — важный шаг для Syssoft. Чтобы подтвердить свои профессиональные компетенции наша команда провела обучение своих сотрудников и прошла необходимые тестирования. Теперь мы готовы предложить клиентам решения Gitlab для их бизнес-задач», — отметил Дмитрий Завирюха, руководитель направления перспективных решений Syssoft.

Решения Gitlab использует большое количество компаний по всему миру. ПО Gitlab выбирают клиенты во многих отраслях: разработки приложений и сервисов, финансовых услуг, розничной торговли, индустрии развлечений и других.