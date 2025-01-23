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SimpleOne обновил продукт для управления жизненным циклом разработки SDLC

Российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, выпустил новую версию своего продукта для управления жизненным циклом разработки (SDLC) — SimpleOne SDLC 1.3.0. После обновления появилась возможность интеграции с популярной веб-платформой для управления проектами и репозиториями программного кода GitLab. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Ключевые изменения: возможность установки связи между экземпляром SimpleOne и экземпляром системы контроля версий GitLab; поддержка как самоуправляемого GitLab, так и GitLab.com; привязка проектов SDLC к репозиториям GitLab для более тесной интеграции процессов; виджет Development Panel для поиска и просмотра связанных коммитов, веток и запросов на слияние прямо из задачи; удобный переход из SimpleOne SDLC к объектам GitLab, включая запросы на слияние, коммиты и ветки, для быстрого доступа к исходному коду.

«Мы продолжаем создавать дополнительные возможности для повышения эффективности командной работы в рамках использования наших решений. Интеграция SimpleOne SDLC с GitLab позволит избежать лишних переключений между инструментами и сделать процесс разработки более прозрачным», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

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Цифровизация

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