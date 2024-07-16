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Россия заместила решение GitLab на рынке разработки защищенного программного обеспечения: платформа AppSec.Code от компании AppSec Solutions (входит в ГК Swordfish Security) включена в реестр российского ПО

AppSec.Code - полноценная среда разработки программного обеспечения со встроенными функциями информационной безопасности, которая позволит заменить решение американской компании GitLab, которая заявила об уходе с российского рынка в 2022 году. Решение сохраняет весь функционал зарубежной платформы, превосходя ее в вопросах безопасности.

«AppSec.Code по функционалу не уступает премиальной версии GitLab Enterprise – таким образом, даже крупнейшие корпоративные клиенты могут перейти на российское ПО безболезненно. Наше решение полностью интегрировано с ключевыми отечественными продуктами в сфере DevSecOps, подключаемыми через платформу оркестрации класса ASPM (Application Security Posture Management). При разработке AppSec.Code мы добавили поддержку сертифицированной в России операционной системы Astra Linux, а также полноценную встроенную интеграцию с российскими ИБ-сканерами для анализа защищенности исходного кода, библиотек с открытым исходным кодом, облачных контейнеров. Мы постарались сделать переход для всех российских разработчиков на наш софт максимально бесшовным, интеграция в контур клиента происходит по щелчку пальцев», – сказал генеральный директор AppSec Solutions Юрий Сергеев.

Ожидается, что решение заинтересует, в первую очередь, крупный бизнес, который не может приобрести лицензии на GitLab Enterprise и вынужден искать варианты миграции на аналоги, без больших временных и ресурсных затрат.

«Более 80% небольших ИT-компаний – разработчиков до сих пор пользуются платформой GitLab, в том числе, покупая лицензии с помощью параллельного импорта. Крупный бизнес себе этого позволить не может ввиду ограничений законодательства на использование иностранного ПО в рамках КИИ (критической информационной инфраструктуры), – сказал Юрий Сергеев.

AppSec.Code – это решение с набором всех инструментальных средств, которые необходимы для создания корпоративного ПО, где по умолчанию уже решены вопросы защищенности создаваемых продуктов – как с точки зрения разработки, так и с точки зрения полной независимости от вендоров из недружественных стран.

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Включение AppSec.Code в реестр российского ПО позволяет крупному и среднему бизнесу прямо сейчас начать процесс перехода на отечественные решения и одновременно решить задачу по созданию максимально безопасных программных продуктов, систем и цифровых сервисов.

Решение Минцифры о включении «AppSec.Code» в реестр российского ПО закрепляет тенденции, определенные Указом Президента России «Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий». Согласно указу, в число приоритетных направлений вошли технологии создания доверенного и защищенного системного и прикладного программного обеспечения, в том числе для управления социальными и экономически значимыми системами. Речь идет о том, чтобы обеспечивать защищенность и киберустойчивость уже на этапах проектирования и разработки, что в полной мере позволяет реализовать решение AppSec.Code.

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