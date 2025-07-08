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Авраменко Сергей
УПОМИНАНИЯ
|08.07.2025
|Cicada8 запускает решение для безопасной разработки ПО 1
|19.11.2018
|ActiveCloud выводит хранилище Active S3 на российский рынок 1
Авраменко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Яшин Дмитрий 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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