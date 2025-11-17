Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185918
ИКТ 14415
Организации 11184
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3530
Системы 26377
Персоны 80160
География 2983
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 876

Компьютерра


СОБЫТИЯ


17.11.2025 ИТ-конференция «МойОфис Призма изменений»: представим 12 новых технологий и продуктов, которые изменят офисное ПО 1
17.11.2025 «Диасофт» открыла доступ к бесплатной версии СУБД Digital Q.DataBase 1
17.09.2024 Российский хостинг-провайдер предлагает отметить День программиста в стиле 80-х 1
13.12.2018 Арестован экс-редактор российского PC Week 1
13.09.2018 CNews поздравляет работников ИТ-отрасли с Днем программиста! 1
27.07.2018 В России закрылся ИТ-журнал PC Magazine 1
02.11.2017 Закрыт журнал Intelligent Enterprise, выходивший в России 18 лет 1
16.07.2015 Аскар Туганбаев назначен директором по развитию «Крибрум» 1
18.06.2015 В России закрылся ИТ-журнал Computer Bild 1
08.04.2014 Издание Digit.ru, созданное на деньги системных интеграторов, закрылось 1
04.04.2014 20 лет ИТ-рынка России: Как рождались лидеры 1
19.03.2014 ABBYY Data Capture Forum 1
18.07.2013 Журнал CIO закрылся 1
17.07.2013 Бумажный журнал CIO закрылся 1
21.09.2012 В «Росе» назначен директор по продажам 1
26.08.2010 CNews - 10 лет: история успеха и поздравления читателей 1
10.12.2009 Журнал «Компьютерра» закрыт 1
25.04.2008 Google провел конференцию «Образование 2.0» 1
06.02.2006 РИФ-2006 – регистрация началась 1
04.11.2003 Российские компании не видят экономического эффекта от аутсорсинга 1
04.11.2003 ИТ-аутсорсинг в России: начало большого пути 1
21.05.2003 Сетевые издания съели хлеб «Инфобизнеса» 1
01.04.2003 Егор Яковлев начал работать в Dealine 1
30.01.2003 Егор Яковлев покидает ИД «Компьютерра» 1
15.11.2002 Интернет-компании готовятся к турниру Internet Ореn 1
12.11.2002 Интернет-компании готовятся к турниру "Internet Ореn" 1
29.10.2002 Провайдеры соревнуются. Кто станет первым? 1
26.09.2002 2 октября в Москве состоится Форум Intel для разработчиков (IDF) 1
27.05.2002 Pro-Vision Communications будет освещать этапы "Гран-При Pentium 4" 1
07.02.2002 Kонференция ИТ-рынка пройдет 14-15 февраля в отеле "Москоу Кантри Клаб", Нахабино 1
08.11.2001 HP меняет старые принтеры на новые 1
30.10.2001 "Компьютерра", Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского и Intel проводят конкурс 1
17.09.2001 Топ-менеджер "Интела" возглавил ИД "Компьютерра" 1
03.08.2001 "Прозрачный" электронный магазин - $22 тыс. и полгода волокиты 1
09.04.2001 В ИД "Компьютерра" новый директор по маркетингу 1
18.10.2000 В Москве проходит конференция Internet Business Russia 1
28.06.2000 Андрей Шипилов сложил с себя полномочия главного редактора "Компьютерра онлайн" 1
20.06.2000 Портал с "Листа" 1
18.05.2000 Price.ru: "в отличие от 99% Рунет-компаний, мы не мечтаем продаться" 1
29.09.1999 Компания "НейрОК" объявила о проведении конкурса по бета-тестированию посикового сервера 1

Публикаций - 44, упоминаний - 44

Компьютерра и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25208 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 959 5
Intel Corporation 12518 5
Крок - Croc 1814 4
Yandex - Яндекс 8353 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 4
HP - Hewlett-Packard 3642 4
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 3
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 3
Корпорация О.С.С. - Кивинет 37 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 3
Cisco Systems 5217 3
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 3
Параллельные технологии 8 2
IBM - International Business Machines Corp 9547 2
АйТи 1435 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5243 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1698 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2249 2
Компьюлинк ГК - Compulink 445 2
Google LLC 12204 2
АйТи - Аплана Группа компаний 175 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 738 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 1
K-Systems - К-Системс 138 1
Rover - RoverComputers 418 1
НейрОК 3 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
Ф-Центр 26 1
Dealine - Дилайн ДЦ - Дилайн Дистрибуторский центр - Дилайн ЦЭБ - Дилайн Центр Электронного Бизнеса 81 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 257 1
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 127 1
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 1
Город-Инфо - ГородИнтерактив 50 1
Инел - Эксимер - Эксимер-ДМ 55 1
Visioneer - Primax Electronics - JFL Peripherals 22 1
Acer Peripherals Inc - API 5 1
МегаФон 9809 1
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2978 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 857 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 116 1
Белый Ветер 362 1
Евросеть Техмаркет 81 1
Arthur Andersen 63 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 19 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 37 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 81 1
Лесные дали - пансионат 19 1
Имидж.ру 12 1
Mitcom Marketing GmbH 1 1
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
Ziff Davis 23 1
ZONE 51 - Зона 51 Креативное агентство 3 1
Династия - Фонд некоммерческих программ - Фонд Дмитрия Зимина 6 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 184 1
Альфа-Групп 730 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 140 1
Сибирский агрохолдинг 2 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Юнитайл - Unitile 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8071 1
РВК - Российская венчурная компания 555 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2675 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 496 1
Альфа-Банк 1857 1
Студия Артемия Лебедева 98 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 92 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 202 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1141 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 207 1
SWISS International Air Lines 53 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 69 1
1Click 7 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 279 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3510 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5753 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12759 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6248 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5196 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4760 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2807 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1459 2
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 78 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 824 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5212 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3378 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 224 1
ЛДПР 110 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5395 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72484 7
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16648 6
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31785 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5099 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12917 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56722 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5603 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6083 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5343 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11249 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21886 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10515 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3920 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4863 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1339 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3403 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22830 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3093 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7546 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28869 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2294 2
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1925 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8052 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33729 2
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 520 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17767 1
Data monetization - Монетизация данных 1813 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3054 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5612 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14750 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11475 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2375 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5947 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25486 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2238 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3060 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7669 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 4
Microsoft Windows 2000 8662 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1902 2
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 227 1
Intel IXA - Intel Internet Exchange Architecture - Intel IX - Intel Internet Exchange 33 1
Google YouTube - Видеохостинг 2874 1
Microsoft Office 3930 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1654 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3045 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 339 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 108 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 322 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 192 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Intel Pentium III 781 1
S8 Capital - Price.ru 59 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1007 1
Microsoft Windows NT 887 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 982 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1366 1
Microsoft Windows 16272 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3427 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2013 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 176 1
Мендрелюк Дмитрий 13 9
Яковлев Егор 19 3
Тараба Вероника 29 2
Севильский Исидор - Гиспальский Исидор - Святой покровитель Всемирной паутины по мнению Католической церкви 11 2
Медведев Дмитрий 1662 2
Рудычева Наталья 95 1
Кирюшин Геннадий 91 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 199 1
Мардер Наум 116 1
Полякова Ольга 7 1
Морейнис Аркадий 19 1
Калин Сергей 31 1
Бяхов Олег 59 1
Церенов Церен 47 1
Текебаев Омурбек 10 1
Фазылзянов Фарит 30 1
Исаев Камиль 20 1
Данилов Игорь 23 1
Лебедев Олег 16 1
Сигунова Юлия 10 1
Туганбаев Аскар 7 1
Одиноков Алексей 7 1
Фильченков Сергей 6 1
Овчинникова Юлия 10 1
Леонов Сергей 3 1
Ахметов Камилл 4 1
Маркушкин Дмитрий 6 1
Шипилов Андрей 2 1
Севрюков Сергей 1 1
Нефедова Марина 1 1
Сапронов Александр 5 1
Pawlowski Stephen - Павловски Стив 7 1
Никитина-Атилла Юлия 3 1
Никитина Юлия 4 1
Кукушкина Татьяна 1 1
Коновалов Владимир 2 1
Якимов Аркадий 1 1
Вишневский Владимир 1 1
Дридзе Евгений 1 1
Spindler Frank - Спиндлер Фрэнк 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 155780 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45514 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53341 6
Европа Восточная 3121 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14457 5
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 3
Германия - Федеративная Республика 12918 3
Ближний Восток 3026 3
Франция - Французская Республика 7967 3
Европа 24602 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18469 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13546 2
Польша - Республика 1999 2
Италия - Итальянская Республика 4426 2
Чехия - Чешская Республика 1329 2
Испания - Королевство 3758 2
Болгария - Республика 785 2
Румыния 741 2
Литва - Литовская Республика 663 2
Африка - Африканский регион 3563 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2084 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Архыз 66 1
Индия - Bharat 5667 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3589 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1348 1
Великобритания - Лондон 2406 1
Америка Латинская 1876 1
Португалия - Португальская Республика 938 1
Греция - Греческая Республика 994 1
Латвия - Юрмала 13 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1555 1
Швеция - Королевство 3671 1
Австрия - Австрийская Республика 1333 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1690 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8059 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4248 1
Россия - СФО - Новосибирск 4624 1
Беларусь - Минск 672 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3039 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1729 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6199 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54716 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51022 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14971 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5822 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2933 4
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2144 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3643 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31626 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17323 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8043 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5819 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11681 3
Английский язык 6858 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6324 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6344 2
Аренда 2573 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8498 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3170 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1648 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11387 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25814 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1801 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7300 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2943 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 664 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Физика - Physics - область естествознания 2818 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7530 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4899 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3678 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8309 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3679 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1701 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1230 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 784 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 316 1
Металлы - Серебро - Silver 794 1
Инфобизнес 24 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11399 6
Планета Интернет 4 4
Открытые системы ИД 176 3
Computer Bild 8 3
PC Magazine - PCMag 93 3
CRN 49 3
Axel Springer 12 2
СК Пресс 17 2
TAdviser - Центр выбора технологий 424 2
ComputerWorld 144 2
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 2
Мобильные системы 117 1
Intelligent Enterprise 27 1
ТАСС Телеком 38 1
CNews Техноблог 62 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 17 1
Аналитический банковский журнал 14 1
Финансовая газета 24 1
Банковское обозрение 5 1
Нетоскоп 19 1
Независимая газета 12 1
Forbes - Форбс 904 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1121 1
РИА Новости 978 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
Деловой Петербург 33 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
Из рук в руки - irr.ru 69 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2130 1
Госрасходы - портал 70 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 130 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8349 13
Интерфакс - Финмаркет 26 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3725 3
IDC - International Data Corporation 4942 2
Gartner IT Spending and Staffing 4 1
НМГ - Медиалогия 31 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1626 2
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 35 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 255 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1072 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 150 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 167 1
РАН - Российская академия наук 2001 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1241 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 969 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 33 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2589 2
Intel Developer Forum - IDF 278 1
Abbyy Data Capture Forum 4 1
Docflow 147 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
РИФ - Российский Интернет Форум 89 1
CNews AWARDS - награда 545 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1204 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 223 1
Международный женский день - 8 марта 370 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400238, в очереди разбора - 732479.
Создано именных указателей - 185918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/