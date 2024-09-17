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Параллельные технологии
СОБЫТИЯ
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|17.09.2024
|Российский хостинг-провайдер предлагает отметить День программиста в стиле 80-х 1
|13.09.2019
|CNews поздравляет с Днем программиста! 1
|13.09.2018
|CNews поздравляет работников ИТ-отрасли с Днем программиста! 1
|12.09.2012
|Россия отмечает День программиста 1
|13.09.2011
|В России отмечается День программиста 1
|16.11.2006
|Суперкомпьютеры скоро исчезнут? 1
|13.09.2006
|Россия празднует День Программиста 1
|31.07.2002
|Запущен интернет-магазин Промышленно-Страховой Компании 1
Параллельные технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|ZONE 51 - Зона 51 Креативное агентство 4 1
|Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164172 6
|Китай - Тайвань 4224 1
|Украина 7903 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14748 1
|ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 180 1
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