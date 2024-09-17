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Индексная книга (каталог) CNews*
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Параллельные технологии

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Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.09.2024 Российский хостинг-провайдер предлагает отметить День программиста в стиле 80-х 1
13.09.2019 CNews поздравляет с Днем программиста! 1
13.09.2018 CNews поздравляет работников ИТ-отрасли с Днем программиста! 1
12.09.2012 Россия отмечает День программиста 1
13.09.2011 В России отмечается День программиста 1
16.11.2006 Суперкомпьютеры скоро исчезнут? 1
13.09.2006 Россия празднует День Программиста 1
31.07.2002 Запущен интернет-магазин Промышленно-Страховой Компании 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Параллельные технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25676 2
FirstVDS - ИОТ 20 1
MiTAC - Tyan Computer - Tyan Business Unit, TBU 37 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 644 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
Teamscore - ТИМ - Вебзавод - Webzavod 19 1
Nintendo 818 1
ZONE 51 - Зона 51 Креативное агентство 4 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6492 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13590 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4924 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60819 2
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 551 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3278 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2463 1
Parallel Computing - Параллельные вычисления - Parallel processing - Параллельная обработка - Data intensive processing 48 1
Grid Computing - Грид-вычисления - Грид-технологии - Распределённые вычисления 74 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4000 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2472 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5471 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26085 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18184 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3204 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13457 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10092 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35626 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33070 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10196 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22360 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63947 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 914 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1810 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7558 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7494 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14100 1
MiTAC - Tyan Computer - Tyan Typhoon - TyanPSC 2 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 212 1
Linux OS 11401 1
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 62 1
FidoNet - Фидонет - Международная любительская некоммерческая компьютерная сеть 8 1
The Digital Box ADA 30 1
Балт Валентин 9 6
Червяков Михаил 5 5
Babbage Charles - Бэббидж Чарльз 11 5
Медведев Дмитрий 1664 5
Byron George - Байрон Джордж 6 3
Севильский Исидор - Гиспальский Исидор - Святой покровитель Всемирной паутины по мнению Католической церкви 11 3
Lovelace Augusta Ada - Лавлейс Ада Августа 8 3
Гергель Виктор 6 1
Morris Robert - Моррис Роберт 8 1
Мендрелюк Дмитрий 13 1
Юсупов Ренат 125 1
Чуракова Елена 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 164172 6
Китай - Тайвань 4224 1
Украина 7903 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14748 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15811 6
Английский язык 6990 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1365 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57018 2
Физика - Physics - область естествознания 2912 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 533 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2245 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8151 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1915 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5869 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6435 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6098 1
Компьютерра 45 2
Wikipedia - Википедия 639 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 140 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8532 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 180 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2642 6
Международный День Интернета 6 3
Международный женский день - 8 марта 416 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451333, в очереди разбора - 728010.
Создано именных указателей - 196357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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