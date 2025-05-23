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ZONE 51 Зона 51 Креативное агентство

ZONE 51 - Зона 51 Креативное агентство

УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 Обзор кресла Zone 51 Freelancer W8: уникальный дизайн и максимальный комфорт 1
17.09.2024 Российский хостинг-провайдер предлагает отметить День программиста в стиле 80-х 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ZONE 51 и организации, системы, технологии, персоны:

Параллельные технологии 8 1
FirstVDS - ИОТ 9 1
Nintendo 779 1
Microsoft Corporation 24844 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 91 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12020 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4620 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6071 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 470 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17369 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2355 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6461 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 873 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30510 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2991 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52517 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14082 1
Английский язык 6738 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1779 1
Компьютерра 42 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2483 1
Международный женский день - 8 марта 360 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361112, в очереди разбора - 755549.
Создано именных указателей - 175106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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