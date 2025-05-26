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Леонов Сергей


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Новая схема обмана россиян: Мошенники под видом врачей требуют заменить бумажную медкарту на электронную 1
14.04.2022 Ученые МГУ разработали среду для оценки мастерства борцов вольного стиля в виртуальной реальности 1
30.10.2001 "Компьютерра", Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского и Intel проводят конкурс 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Леонов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7826 1
Intel Corporation 12332 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5058 1
Альфа-Банк 1802 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7714 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2598 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 708 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1408 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по охране здоровья 3 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 48 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3370 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3245 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8135 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53527 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10868 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29359 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8673 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11817 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5409 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 420 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1738 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15336 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21231 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3014 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7536 1
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 91 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 697 1
Лазерная указка - Laser pointer 49 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3820 1
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 100 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7452 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10279 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2310 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 491 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5486 1
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 65 1
Обабков Илья 4 1
Одиноков Алексей 7 1
Вишневский Владимир 1 1
Исаев Камиль 20 1
Дмитриев Александр 40 1
Перцель Михаил 1 1
Супиков Алексей 1 1
Якимов Аркадий 1 1
Россия - УФО - Свердловская область 1602 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44398 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1977 1
Европа Восточная 3110 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9151 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4536 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2910 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 217 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3590 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 820 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10243 1
Паспорт - Паспортные данные 2607 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6489 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49500 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52947 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1314 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 973 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6019 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1263 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30427 1
Информатика - computer science - informatique 1100 1
Физика - Physics - область естествознания 2702 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6102 1
РИА Новости 947 1
Компьютерра 42 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 169 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1572 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 158 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 33 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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