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Ученые МГУ разработали среду для оценки мастерства борцов вольного стиля в виртуальной реальности

Представители НОШ «Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект» разработали и апробировали специализированную виртуальную среду, направленную на диагностику и оценку уровня профессионального мастерства борцов вольного стиля.

Вольная борьба представляет собой контактный вид спорта, предъявляющий жесткие требования как к технической и физической, так и к психологической и психофизиологической подготовке. В каждый момент времени спортсмену нужно обрабатывать большое количество информации о противнике и стратегии борьбы, а затем принимать решение о собственных действиях.

Одним из профессионально важных качеств борца вольного стиля является антиципация, которую можно определить как способность прогнозировать будущие события и действовать с упреждением во времени. Умение предвидеть поведение соперника может быть основополагающим фактором, влияющим на успешность выступления. Антиципация — результат интегрированной работы разных систем центральной нервной системы. Она формируется с учетом информации из внешней среды, внутреннего состояния и, как правило, связана с непосредственным опытом атлета. Однако ее развитие происходит несистемно и хаотично.

Виртуальная реальность позволяет создавать искусственную, полностью контролируемую среду, имитирующую реальные условия спортивной деятельности. При одновременном применении системы захвата движений и обратной связи (зрительной, слуховой) возможно добиться полного погружения испытуемого в созданную виртуальную ситуацию, сделать ее интерактивной и корректировать действия спортсмена в реальном времени.

«В рамках проведенного исследования нами были отобраны несколько ключевых приемов вольной борьбы с учетом экспертного мнения и проведена их видеозапись от первого лица с использованием камеры 180°. Записанные видеоролики были адаптированы под систему виртуальной реальности HTC Vive Pro Eye и дополнены специальными задачами по выбору с помощью виртуальной лазерной указки из трех вариантов контратакующего действия. Мы апробировали технологию, и она показала адекватность инструментария для оценки сформированности навыков антиципации у борцов вольного стиля», — сказал доцент кафедры методологии психологии факультета психологии МГУ Сергей Леонов.

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