04.03.2026 Два любимых россиянами заблокированных сервиса купила компания, сбежавшая из России 1
05.03.2021 Скандальный американский фонд вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 1
20.02.2021 Облака в пандемию и после: 7 прогнозов на 2021 год 1
27.07.2018 В России закрылся ИТ-журнал PC Magazine 2
09.04.2007 HP выходит на игровое поле 1
17.11.2006 Журнал PlayStation закрыли в США 1
10.02.2006 Игрой года по 1UP Awards стала Resident Evil 1
09.11.2005 Игровая индустрия: новые сделки 1
27.08.2004 Игры стали популярнее ТВ 1
29.08.2002 Ziff Davis оштрафован за невнимание к пользователям 1
29.08.2002 Ziff Davis оштрафован на $125 тыс. 2
29.06.2001 Компьютер можно собрать за 6 минут 1
29.06.2001 Компьютер можно собрать за 6 минут 1
09.10.2000 The Key3Media Group и Happenings Relations объединяют усилия для создания Key3Media-East 1
18.09.2000 Unigen выпустила два графических акселератора для материнских плат на чипсете Intel 815e 1
19.07.2000 CNet покупает Ziff-Davis за $1,6 млрд. 2
07.12.1999 Ziff-Davis Publishing будет куплен за $780 млн 2
22.11.1999 Vulcan Ventures инвестирует $204.8 млн. в ZDTV 1
13.09.1999 News Corporation собирается купить Ziff-Davis за $1,5 млрд 1
21.05.1999 Пакет Symantec VisualCafe прошел Y2K-тестирование аналитической службы Ziff Davis 1
17.05.1999 Вышел Intel Pentium III с частотой 550 МГц для настольных систем 1
19.02.1999 Ziff-Davis Market Intelligence провела исследование аудитории онлайновых инвесторов 1
20.01.1999 KeyLabs опубликовала результаты тестов быстродействия ряда пакетов 1
24.12.1998 Seagate заключила соглашение с CMP Media и Ziff-Davis по созданию информационных ресурсов 1

Microsoft Corporation 25365 3
Intel Corporation 12600 2
AMD - Advanced Micro Devices 4510 2
HP - Hewlett-Packard 3645 2
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 231 2
2K Games 212 2
Broadcom - VMware 2515 1
МегаФон 10165 1
SAP SE 5472 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 1
Dell EMC 5111 1
Cisco Systems 5241 1
Amazon Inc - Amazon.com 3173 1
Alibaba Group 455 1
Meta Platforms - Facebook 4561 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
IBM - International Business Machines Corp 9570 1
HP Inc. 5781 1
Oracle Corporation 6911 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 890 1
Seagate Technology 756 1
Red Hat 1348 1
Sony 6648 1
Salesforce 460 1
EA - Electronic Arts 1299 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 352 1
Nintendo 800 1
ЦФТ Золотая Корона 361 1
Google LLC 12367 1
Playrix Holding 32 1
Nvidia Corp 3796 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 753 1
Microsoft - Activision Blizzard 489 1
Capcom 284 1
Revenera - Flexera Software - Acresso Software - InstallShield Software Corporation - Stirling Group 20 1
Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 1
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 1
Square Enix 205 1
NCsoft 101 1
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 1
SoftBank Group 273 2
Vale Group LLC - Vulcan Real Estate - Vulcan Ventures 29 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2768 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1968 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 10 1
Everix Investments 14 1
Kismet Sponsor 17 1
Polar Asset Management 7 1
Судебная власть - Judicial power 2417 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 604 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17889 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57936 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16720 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32278 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74268 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1458 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5804 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9527 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9431 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19062 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4991 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6973 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1143 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2395 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4863 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17276 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7712 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21875 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1193 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1484 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17266 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8490 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3091 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34221 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9844 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 314 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9630 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13101 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32103 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1091 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23159 1
Serverless computing - Бессерверные вычисления 112 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29018 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8248 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7382 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8197 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 818 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 399 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1267 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1799 1
Microsoft Windows 16471 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 861 2
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 2
Nintendo - Nintendogs 7 1
HP Halo Studios - HP Halo Collaboration Studios 8 1
Microsoft Azure 1473 1
Google Cloud Platform - GCP 348 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1907 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4108 1
HPE ProLiant 400 1
Microsoft Windows 95 422 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Microsoft Windows NT 887 1
Intel Pentium III 782 1
Shadow of the Tomb Raider - компьютерная игра 28 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 291 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 333 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
Intel Pentium II 174 1
Playrix - Hero Wars 14 1
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 147 1
Nintendo Wii Mario Kart 34 1
HP VoodooPC - HP Voodoo Envy 21 1
Bishop Damien - Бишоп Демиен 2 2
Abreu Nelson - Абро Нельсон 2 2
Rosensweig Dan - Розенвейг Дэн 3 1
Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 1
Sood Rahul - Суд Рахул 2 1
Усманов Алишер 306 1
Таврин Иван 119 1
Allen Paul - Аллен Пол 121 1
Фадеев Андрей 30 1
Бухман Дмитрий 18 1
Герцовский Борис 21 1
Лебедев Олег 16 1
Meier Sid - Мейер Сид 15 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53655 8
США - Нью-Йорк 3157 4
Россия - РФ - Российская федерация 159137 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13600 3
Япония 13584 2
Индия - Bharat 5741 2
США - Нью-Йорк штат 247 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18441 1
Европа 24712 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46251 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2456 1
Азия - Азиатский регион 5785 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18878 1
Польша - Республика 2007 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4350 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3610 1
Канада 5002 1
Германия - Федеративная Республика 12977 1
Африка - Африканский регион 3585 1
Ближний Восток 3063 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1794 1
Италия - Итальянская Республика 4441 1
Франция - Французская Республика 8016 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2958 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 511 1
Украина 7823 1
Испания - Королевство 3776 1
Америка Латинская 1894 1
США - Нью-Джерси 304 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1444 1
Болгария - Республика 788 1
Румыния 743 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1597 1
Литва - Литовская Республика 666 1
Португалия - Португальская Республика 941 1
Китай - Шанхай 814 1
Греция - Греческая Республика 999 1
Великобритания - Виргинские Острова 241 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 620 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17503 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6315 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32127 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1754 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5834 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6416 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11835 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5457 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3750 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2082 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3421 1
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 24 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15330 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4696 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10572 1
Английский язык 6907 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7630 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6444 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8573 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1831 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 867 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1560 1
ZDnet 662 3
PC Magazine - PCMag 97 3
ExtremeTech 40 2
Sony Playstation Magazine 11 2
Electronic Gaming Monthly 4 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1327 1
Axel Springer 12 1
Планета Интернет 4 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 66 1
СК Пресс 17 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
Компьютерра 45 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
News Corp - News Corporation 219 1
MSNBC - телеканал 89 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
IGN 54 1
Computer Bild 8 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
CIO Insight 5 1
IGN Entertainment - Imagine Games Network - FilePlanet 11 1
Informa PLC - UBM Technology Group - CMP Publications - CMP Technology - CMP Media 9 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
IDC - International Data Corporation 4951 1
Gartner - Гартнер 3625 1
Forrester Research 830 1
Frost & Sullivan 206 1
Synergy Research Group 47 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
PC Expo 36 1
