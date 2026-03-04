Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ziff Davis
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Ziff Davis и организации, системы, технологии, персоны:
|Судебная власть - Judicial power 2417 2
|U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 604 1
|U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 1
|IDC - International Data Corporation 4951 1
|Gartner - Гартнер 3625 1
|Forrester Research 830 1
|Frost & Sullivan 206 1
|Synergy Research Group 47 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423046, в очереди разбора - 726718.
Создано именных указателей - 191234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.