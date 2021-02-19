Облака в пандемию и после: 7 прогнозов на 2021 год

Пандемия COVID-19 заставила компании увеличить расходы на облачные технологии: облака позволяют ускорить модернизацию корпоративных ИТ-систем, обеспечить поддержку удаленной работы и дистанционного взаимодействия с клиентами и заказчиками. В наступившем году облачные провайдеры будут продолжать пожинать плоды резкого роста спроса на их услуги.

Облака — «спасательный круг» в условиях пандемии

В 2020 г. облачные сервисы стали для многих компаний единственным способом выжить во время кризиса, вызванного эпидемией, продолжить работу, сотрудничать с клиентами и партнерами. Траты на них резко выросли. Так, по данным IDC, корпоративные расходы на облачные технологии в прошлом году увеличились в мире на 34,4% по сравнению с предыдущим годом, в то время как расходы на ИТ, не связанные с облачными технологиями, снизились на 8%.

Парадоксальным образом пандемия ускорила процесс цифровизации. Так, по данным проведенного IDC и Cloudreach в январе 2021 г. опроса 200 американских ИТ-директоров, 29,5% респондентов в результате пандемии ускорили реализацию планов цифровой трансформации.

В 2020 г. облачные сервисы стали для многих компаний единственным способом выжить во время кризиса, вызванного эпидемией. Фото: ru.depositphotos.com

И облако признано одним из главнейших инструментов трансформации, 27,5% респондентов заявили, что крупномасштабная миграция в публичное облако «необходима для выживания». Главный итог прошедшего года для облаков — пандемия изменила отношение многих организаций к ним, скептицизм в отношении облачных сервисов исчез. Многие компании «добровольно-принудительно» убедились в том, что облако стабильно работает и хорошо масштабируется.

Что же ждет мировой рынок корпоративных облачных вычислений в ближайшее время? Вот 7 прогнозов на этот счет.

1. Облака — это «новая норма»

Облака спасли бизнес в самые тяжкие периоды эпидемии коронавируса. Есть все основания предполагать, что после ее окончания облачные вычисления станут «новой нормой» для корпоративных ИТ.

Оценки и предсказания аналитиков подтверждают эти прогнозы. IDC предсказывает рост расходов на облачную ИТ-инфраструктуру на 10,4% в год, до $109,3 млрд в 2024 г. Это составит 63,6% от общих «инфраструктурных» трат.

Согласно опросам Spiceworks Ziff Davis, компании планируют увеличить покупку облачных сервисов: расходы на оборудование неуклонно снижаются (с 35% в 2019 г. до 31% в 2021 г.), при этом расходы на облачные технологии растут (с 21% до 24% в 2021 г.).

Исследование Gartner показало, что 70% организаций планируют увеличить свои расходы на облачные технологии.

2. Опережающий рост публичных облаков

Больше всего от процесса перехода корпоративных систем в облака выиграют крупные поставщики, особенно — услуг публичных облаков.

По прогнозу Gartner, мировые расходы на публичные облака в 2021 г. вырастут на 18,4% и составят $304,9 млрд.

Аналитики Forrester скорректировали свой прогноз скорости роста рынка инфраструктурных публичных облачных сервисов на 2021 г. с 28% до 35%, его объем составит $120 млрд.

По прогнозам аналитиков, в текущем году ведущие публичные облачные платформы, особенно Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud, укрепят свои позиции и расширят влияние во многих секторах мировой экономики. AWS сохранит лидирующую долю рынка, хотя Microsoft, Google и Alibaba будут сокращать разрыв.

Согласно прогнозам Deloitte, в мире расходы на облачные технологии будут расти в ближайшие годы в 7 раз быстрее, чем общие расходы на ИТ. IDC прогнозирует, что к 2023 г. мировые расходы на публичные облачные сервисы и инфраструктуру почти удвоятся и составят около $500 млрд. Однако, при этом, предприятия будут все шире использовать гибридные облака и мультиоблачные среды.

3. Гибридные и мультиоблачные среды набирают популярность

Перейти «сразу» в публичные облака для многих компаний нелегко, поэтому многие компании фокусируются на создании гибридных и мультиоблачных сред. Эта тенденция продолжится и в 2021 г. с целью снижения рисков, возникающих при привязке к единственному облачному провайдеру. Эта тактика уже получила широкое распространение. По оценкам компании Flexera, 93% предприятий в мире используют мультиоблачную стратегию, а 87% — стратегию гибридного облака.

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В дальнейшем растущая зрелость гибридных и мультиоблачных решений приведет к росту расходов на эти решения. Поставщики технологий частных облаков, такие как IBM, Hewlett Packard Enterprise, Cisco, Dell EMC, VMware, будут продолжать интегрировать свои гибридные/мультиоблачные решения с доминирующими публичными облачными сервисами.

4. SaaS продолжит лидировать, но PaaS будет догонять

К началу пандемии широкомасштабное внедрение облачных технологий уже шло полным ходом, но во время пандемии оно резко ускорилось. По данным Synergy Research, расходы предприятий на инфраструктурные облачные сервисы (IaaS, PaaS, SaaS и Hosted Private Cloud) достигли в третьем квартале 2020 года $65 млрд, что на 28% больше аналогичного периода 2019 года. И на 3% больше, чем ожидали аналитики до пандемии.

В связи с переводом компаниями своих сотрудников на работу из дома поставщики SaaS, такие как Oracle, SAP и Salesforce, предлагают платформу для продолжения работы в привычном режиме. Поскольку удаленная работа остается ключевым подходом, спрос на SaaS-решения будет стремительно расти.

По прогнозу Gartner, в 2021 г. SaaS останется крупнейшим сегментом рынка облачных вычислений по выручке — к концу года он вырастет до $117,7 млрд. Тем не менее, сервисы на основе PaaS будут расти еще быстрее, поскольку корпоративные заказчики все больше внимания уделяют контейнерным и бессерверным облачным платформам.

Лидерами роста PaaS в 2021 году могут стать бессерверные мультиоблачные предложения от Vendia, Microsoft, Red Hat и других вендоров. Эти решения и связанные с ними «малокодовые» платформы станут важными составляющими модернизации приложений, цифровой трансформации и обеспечения непрерывности бизнеса для большего числа предприятий.

5. Периферия продолжит «умнеть»

В прошедшем году стремительный переход предприятий на удаленную работу вызвал бум в сфере мобильных устройств, автоматизации на основе ИИ, автономной робототехники и промышленного интернета вещей. В 2021 г. поставщики публичных облачных сервисов перенесут значительную часть своих рабочих нагрузок на интеллектуальные периферийные платформы, чтобы обеспечить необходимые для приложений низкие задержки. По прогнозам Frost&Sullivan, уже в этом году примерно 90% промышленных предприятий будут использовать периферийные вычисления.

По мере развертывания сетей 5G в ближайшие годы будет стремительно расти спрос на приложения для периферии. Большая часть этих рабочих нагрузок будет включать периферийную обработку данных интеллектуальных датчиков на основе ИИ.

В текущем году IBM, Hewlett Packard Enterprise и Microsoft инвестируют значительные средства в стратегические платформы для 5G, периферии и ИИ, которые они запустили в 2020 г. Nvidia воспользуется приобретением ARM (если сделка будет утверждена) для расширения своего портфеля решений по автоматизации доставки приложений ИИ для гибридных облачных сред. Эта тенденция также будет стимулировать спрос на программно-определяемые глобальные сети.

6. Лидеры рынка будут делать упор на партнерские экосистемы

В прошедшем году многие крупные технологические компании столкнулись тем, что их размер и доминирующее положение в своих сегментах вызывает неприятие у регуляторов и населения, что выливается в судебные иски и принятие законопроектов, которые должны предотвратить монополизацию сфер, соответствующих их деятельности. Поэтому в 2021 г. ведущие облачные провайдеры станут меньше приобретать другие компании, а, вместо этого, начнут наращивать партнерские экосистемы.

7. Обучение через дополненную реальность

Мало развернуть облачную инфраструктуру на предприятии — надо еще научить сотрудников ею пользоваться, эффективно и безопасно. Одним из подходов может стать использование решений дополненной реальности. В частности, с помощью средств AR (augmented reality) свои планы по обучению 29 млн. человек работе с облаком собирается реализовывать Amazon.